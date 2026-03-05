Live TV

Reacția lui Trump după ce prețurile la combustibili s-au majorat în SUA, în urma războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc”

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Din articol
Casa Albă mizează pe o campanie militară scurtă în Iran

Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la combustibili în SUA, determinată de extinderea conflictului cu Iranul, afirmând într-un interviu exclusiv acordat Reuters că operațiunea militară americană este prioritatea sa. „Nu îmi fac nicio grijă în privința asta”, a spus el, când a fost întrebat despre prețurile mai mari la pompă. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina, iar dacă vor crește, vor crește, dar asta (n.r. operațiunea SUA în Iran) este mult mai importantă decât o ușoară creștere a prețurilor la benzină.”

Comentariile marchează o schimbare de ton din partea președintelui, care a lăudat scăderea prețurilor la benzină în discursul său privind Starea Uniunii de luna trecută și la un miting din Texas axat pe energie, care a avut loc cu doar câteva ore înainte ca SUA să lanseze atacurile aeriene de sâmbătă.

Analiștii politici spun că o creștere persistentă a prețurilor la benzină ar putea afecta republicanii în alegerile intermediare din noiembrie, când va fi în joc controlul asupra Congresului SUA. Alegătorii sunt deja nemulțumiți de costul ridicat al vieții și de modul în care Trump gestionează economia.

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și secretarul pentru Energie, Chris Wright, au discutat cu directorii executivi ai companiilor petroliere pentru a evalua posibilele opțiuni de combatere a creșterii prețurilor la energie, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a prezentat un calendar de patru-cinci săptămâni pentru campania militară împotriva Iranului, dar experții politici și militari au pus la îndoială acest lucru, subliniind că guvernul SUA nu și-a articulat încă obiectivul final, în timp ce conflictul continuă să se extindă în regiune și dincolo de aceasta.

În interviu, Trump a declarat că nu intenționează să utilizeze Rezerva strategică de petrol, cea mai mare rezervă de urgență de țiței din lume, și că este încrezător că Strâmtoarea Hormuz, canalul critic pentru transportul petrolului în apropierea Iranului, va rămâne deschisă, deoarece marina iraniană se află „pe fundul mării”.

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu 16% de la începutul războiului, sâmbătă, deoarece conflictul în expansiune a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Costul mediu național al benzinei a crescut cu 27 de cenți față de săptămâna trecută, potrivit AAA, o organizație americană de turism care monitorizează prețurile combustibililor. Media națională actuală este cu 15 cenți mai mare decât acum un an. Însă, potrivit lui Trump, costurile „nu au crescut foarte mult”.

Casa Albă mizează pe o campanie militară scurtă în Iran

Casa Albă pariază că actualul conflict cu Iranul – și consecințele negative asupra prețului benzinei – vor fi de scurtă durată.

Consilierii energetici ai Casei Albe le-au spus consilierilor lui Trump că șocul inițial pe piețele de combustibili a fost mai puțin sever decât se temeau mulți și au îndemnat la răbdare, potrivit a două surse citate de Reuters.

Consilierii au avertizat că orice intervenție a administrației Trump care nu reușește să reducă rapid prețurile ar putea zgudui piețele și s-ar putea dovedi contraproductivă.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat la începutul acestei săptămâni că administrația lansează un pachet de măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la energie, dar singurul plan dezvăluit până acum este asigurarea de risc susținută de SUA pentru petrolierele și promisiunea unei potențiale escorte navale prin Strâmtoarea Hormuz.

Trei directori din domeniul energetic au declarat pentru Reuters că Washingtonul are puține opțiuni viabile pentru a reduce prețurile la energie.

„Când analizezi lista opțiunilor politice, la nivel național sau în alte țări, acestea pot fi utile, dar nu au un impact semnificativ”, a declarat un director din domeniul energetic, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis despre administrație. „Cred că obiectivul principal este să facă tot ce le stă în putință pentru a restabili tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz.”

Oficialii discută, de asemenea, o serie largă de alte opțiuni, inclusiv o scutire temporară de la plata taxei federale pe benzină și relaxarea reglementărilor de mediu privind benzina de vară, care va permite amestecuri mai mari de etanol, potrivit celor două surse familiarizate cu deliberările interne.

Oficialii au luat în considerare și o eventuală eliberare din Rezerva strategică de petrol, au spus sursele, dar președintele a exclus această opțiune - cel puțin pentru moment - în comentariile sale pentru Reuters.

Liderii republicani din Congres, precum președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au respins, de asemenea, îngrijorările legate de creșterea prețurilor la benzină, chiar dacă partidul intenționează să-și concentreze strategia electorală de la jumătatea mandatului pe succesele economice.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sanchez
1
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
2
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
3
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
4
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
5
Zaharova: Iniţiativa lui Macron privind cooperarea nucleară europeană trebuie să nu...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Revelația de moment a lui Donald Trump: America are nevoie până la urmă de Europa (Politico)
Trump Putin
În două luni, SUA l-au capturat pe Maduro și l-au ucis pe Khamenei. Este Putin îngrijorat că ar putea fi următorul pe lista lui Trump?
Secretary of Homeland Security Kristi Noem holds a press conference at Miami International Airport in Miami, Fla., Jan. 31, 2026. (DHS photo by Tia Dufour)
Donald Trump o înlocuiește pe Kristi Noem. Cine va prelua șefia Departamentului pentru Securitate Internă
Donald Trump pleacă de la Davos
Donald Trump vrea să se implice personal în alegerea viitorului lider al Iranului: „La fel ca în cazul lui Delcy în Venezuela”
photo-collage.png (80)
Italia a aprobat un plan de sprijin pentru statele Uniunii Europene în cazul unor atacuri iraniene
Recomandările redacţiei
benzinarie OMV pompa preturi carburanti
Prețul carburanților rămâne neschimbat fiscal. Nicușor Dan exclude...
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Nicușor Dan, lămuriri despre „umbrela NATO” și propunerea Franței: Nu...
virgil balaceanu in studioul digi24
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: După încheierea atacurilor...
bani-lei-shutterstock
România va avea un buget în luna martie a acestui an, dă asigurări...
Ultimele știri
Un sondaj independent realizat în Rusia arată câți ruși își mai doresc continuarea războiului din Ucraina
Numirile de la marile parchete, analizate de președinte. Nicușor Dan: „Sunt complet în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale”
Când a luat Israelul decizia de a-l elimina pe Ali Khamenei. Ministrul Apărării, Israel Katz, a făcut public tot planul, la un post tv
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Gestul făcut de Nadia Comăneci pentru mama sa, Ștefania. Zeița de la Montreal a uimit pe toată lumea
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2...
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii