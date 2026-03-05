Reacția lui Trump după ce prețurile la combustibili s-au majorat în SUA, în urma războiului cu Iranul: „Dacă cresc, cresc”

Președintele Donald Trump a declarat joi că nu este îngrijorat de creșterea prețurilor la combustibili în SUA, determinată de extinderea conflictului cu Iranul, afirmând într-un interviu exclusiv acordat Reuters că operațiunea militară americană este prioritatea sa. „Nu îmi fac nicio grijă în privința asta”, a spus el, când a fost întrebat despre prețurile mai mari la pompă. „Vor scădea foarte rapid când totul se va termina, iar dacă vor crește, vor crește, dar asta (n.r. operațiunea SUA în Iran) este mult mai importantă decât o ușoară creștere a prețurilor la benzină.”

Comentariile marchează o schimbare de ton din partea președintelui, care a lăudat scăderea prețurilor la benzină în discursul său privind Starea Uniunii de luna trecută și la un miting din Texas axat pe energie, care a avut loc cu doar câteva ore înainte ca SUA să lanseze atacurile aeriene de sâmbătă.

Analiștii politici spun că o creștere persistentă a prețurilor la benzină ar putea afecta republicanii în alegerile intermediare din noiembrie, când va fi în joc controlul asupra Congresului SUA. Alegătorii sunt deja nemulțumiți de costul ridicat al vieții și de modul în care Trump gestionează economia.

Șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles, și secretarul pentru Energie, Chris Wright, au discutat cu directorii executivi ai companiilor petroliere pentru a evalua posibilele opțiuni de combatere a creșterii prețurilor la energie, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Trump a prezentat un calendar de patru-cinci săptămâni pentru campania militară împotriva Iranului, dar experții politici și militari au pus la îndoială acest lucru, subliniind că guvernul SUA nu și-a articulat încă obiectivul final, în timp ce conflictul continuă să se extindă în regiune și dincolo de aceasta.

În interviu, Trump a declarat că nu intenționează să utilizeze Rezerva strategică de petrol, cea mai mare rezervă de urgență de țiței din lume, și că este încrezător că Strâmtoarea Hormuz, canalul critic pentru transportul petrolului în apropierea Iranului, va rămâne deschisă, deoarece marina iraniană se află „pe fundul mării”.

Prețurile globale ale petrolului au crescut cu 16% de la începutul războiului, sâmbătă, deoarece conflictul în expansiune a perturbat aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

Costul mediu național al benzinei a crescut cu 27 de cenți față de săptămâna trecută, potrivit AAA, o organizație americană de turism care monitorizează prețurile combustibililor. Media națională actuală este cu 15 cenți mai mare decât acum un an. Însă, potrivit lui Trump, costurile „nu au crescut foarte mult”.

Casa Albă mizează pe o campanie militară scurtă în Iran

Casa Albă pariază că actualul conflict cu Iranul – și consecințele negative asupra prețului benzinei – vor fi de scurtă durată.

Consilierii energetici ai Casei Albe le-au spus consilierilor lui Trump că șocul inițial pe piețele de combustibili a fost mai puțin sever decât se temeau mulți și au îndemnat la răbdare, potrivit a două surse citate de Reuters.

Consilierii au avertizat că orice intervenție a administrației Trump care nu reușește să reducă rapid prețurile ar putea zgudui piețele și s-ar putea dovedi contraproductivă.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat la începutul acestei săptămâni că administrația lansează un pachet de măsuri pentru combaterea creșterii prețurilor la energie, dar singurul plan dezvăluit până acum este asigurarea de risc susținută de SUA pentru petrolierele și promisiunea unei potențiale escorte navale prin Strâmtoarea Hormuz.

Trei directori din domeniul energetic au declarat pentru Reuters că Washingtonul are puține opțiuni viabile pentru a reduce prețurile la energie.

„Când analizezi lista opțiunilor politice, la nivel național sau în alte țări, acestea pot fi utile, dar nu au un impact semnificativ”, a declarat un director din domeniul energetic, care a dorit să rămână anonim pentru a putea vorbi deschis despre administrație. „Cred că obiectivul principal este să facă tot ce le stă în putință pentru a restabili tranzitul prin Strâmtoarea Hormuz.”

Oficialii discută, de asemenea, o serie largă de alte opțiuni, inclusiv o scutire temporară de la plata taxei federale pe benzină și relaxarea reglementărilor de mediu privind benzina de vară, care va permite amestecuri mai mari de etanol, potrivit celor două surse familiarizate cu deliberările interne.

Oficialii au luat în considerare și o eventuală eliberare din Rezerva strategică de petrol, au spus sursele, dar președintele a exclus această opțiune - cel puțin pentru moment - în comentariile sale pentru Reuters.

Liderii republicani din Congres, precum președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, au respins, de asemenea, îngrijorările legate de creșterea prețurilor la benzină, chiar dacă partidul intenționează să-și concentreze strategia electorală de la jumătatea mandatului pe succesele economice.

