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Reacția Meta la acuzațiile că a vrut să-i facă pe copii dependenţi de Facebook şi Instagram, în scopul profitului

Data actualizării: Data publicării:
Big Companies Logos, Gliwice, Poland - 20 Jul 2025
Meta. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Meta Platforms a respins acuzaţiile formulate de mai multe state americane că ar fi urmărit în mod intenţionat să-i facă pe copii dependenţi de platformele sale Facebook şi Instagram în scopul profitului, la începutul unui proces de referinţă care ar putea aduce shimbări unora dintre cele mai populare aplicaţii la nivel global, relatează miercuri Reuters.

Un grup bipartizan format din 29 de state americane a dat în judecată Meta, solicitând despăgubiri de zeci sau chiar sute de miliarde de dolari, precum şi schimbări ale modului în care Meta îşi desfăşoară activitatea.

Patru state care conduc acţiunea, California, Colorado, Kentucky şi New Jersey, au acuzat Meta că a conceput Facebook şi Instagram pentru a atrage utilizatorii tineri, alimentând anxietatea, depresia şi chiar sinuciderea, şi inducând în eroare consumatorii cu privire la siguranţa platformelor.

Toate cele 29 de state au acuzat Meta că a încălcat legea federală prin colectarea şi utilizarea necorespunzătoare a datelor personale ale copiilor.

Experţii au estimat că procesul, deschis la tribunalul federal din Oakland, California, care a început marţi, reprezintă cel mai mare test juridic de până acum privind efectele reţelelor de socializare asupra tinerilor utilizatori, scrie Agerpres.

Meta şi alte companii social media, inclusiv Snap, ByteDance, compania-mamă a TikTok, şi Alphabet, compania-mamă a YouTube, se confruntă cu mii de procese intentate de state, municipalităţi, districte şcolare şi persoane fizice în legătură cu efectul acestor platforme asupra tinerilor utilizatori.

Megan O'Neill, procuror general adjunct al Californiei, a declarat în faţa juriului că modelul de afaceri al Meta urmarea "să atragă utilizatorii, să-i ţină cât mai mult timp pe platforme, să le colecteze datele şi apoi să ascundă adevărul de populaţie".

"A funcţionat extrem de bine în cazul copiilor", a afirmat O'Neill, susţinând că Meta "avea nevoie de copii şi, în acelaşi timp, trebuia să îi convingă pe adulţii care aveau grijă de aceşti copii că platformele sunt sigure".

Paul Schmidt, avocatul Meta, a declarat că nu există nicio îndoială cu privire la faptul că unii utilizatori de reţele sociale se confruntă cu probleme, dar că cercetările nu au arătat nicio legatură clară între utilizarea reţelelor sociale de către adolescenţi şi o lipsă a bunăstării.

El a mai spus că Mark Zuckerberg, cofondatorul şi directorul general al Meta, împărtăşeşte dorinţa companiei de a-şi îmbunătăţi serviciile, ca acestea să nu reprezinte un pericol pentru utilizatori.

Juraţii sunt aşteptaţi să emită un aviz consultativ, însă judecătoarea americană Yvonne Gonzalez Rogers va stabili verdictul în cazul răspunderii Meta.

Editor : A.P.

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