Reacția președintelui Nicolas Maduro, după ce SUA au trimis nave de război în Caraibe: „Nicio șansă de a invada Venezuela”

Data publicării:
F-35 Lightning II Aircraft Flies over USN USS Zumwalt
SUA dețin deja două distrugătoare stealth din clasa Zumwalt. În total vor fi construite trei astfel de nave de război. Foto: Profimedia Images

Nicio şansăca Statele Unite să invadeze Venezuela, a declarat joi preşedintele Nicolas Maduro, după ce Washingtonul a desfăşurat cinci nave de război în Caraibe în scopul combaterii traficului internaţional de droguri, notează AFP, citată de Agerpres.

„Nu există nicio şansă să intre în Venezuela”, a declarat Maduro, afirmând că ţara sa este pregătită să îşi apere „pacea, suveranitatea şi integritatea teritorială”.

„Fără sancţiuni, fără blocadă, fără război psihologic, fără asediu. Nu au reuşit şi nu vor reuşi”, a adăugat el în timpul unui discurs în faţa forţelor armate.

Maduro vorbeşte despre ameninţarea unei debarcări americane, denunţând o tentativă de „schimbare de regim”. Dar Statele Unite nu au ameninţat niciodată public că vor invada ţara.

Liderul venezuelean afirmă că a activat „un plan special cu peste 4,5 milioane de reprezentanți ai forțelor de ordine”, deşi această cifră este pusă la îndoială de experţi.

Ca răspuns la desfăşurarea navală americană în apele internaţionale, Venezuela şi-a desfăşurat marina şi drone de supraveghere în apele sale teritoriale.

Washingtonul îi acuză pe preşedintele Maduro şi pe colaboratorii săi apropiaţi din guvern, printre care Cabello, că ar conduce „Cartel de los Soles”, aflat pe lista americană a organizaţiilor „teroriste”, şi oferă 50 de milioane, respectiv 25 de milioane de dolari pentru informaţii care duc la capturarea lor.

AFP a constatat prezenţa în Panama a distrugătorului lansator de rachete USS Lake Erie într-un port de intrare în Pacific.

Ambasadorul Venezuelei la Naţiunile Unite, Samuel Moncada, a trimis o scrisoare secretarului general Antonio Guterres, solicitând ca guvernul Statelor Unite să fie îndemnat să „înceteze o dată pentru totdeauna acţiunile şi ameninţările sale ostile şi să respecte suveranitatea, integritatea teritorială şi independenţa politică a Venezuelei”.

În timpul unui exerciţiu militar transmis joi la televiziunea de stat, colonelul de armată Ramos Salazar a declarat că, „în timp ce suntem asediaţi de cel mai genocidar imperiu din istoria omenirii, Statele Unite ale Americii (...), operatori speciali revoluţionari se află în prima linie a luptei pentru a apăra patria lui Bolivar (n.r. părintele revoluţiei) şi a lui Chavez (n.r. fost preşedinte din 1999 până în 2013)”. 

