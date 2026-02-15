Live TV

Reacția SUA la raportul european despre otrăvirea lui Navalnîi, pe care Rusia l-a numit „o farsă propagandistică occidentală”

Ce spune guvernul rus De ce SUA nu s-au alăturat declarației

Secretarul de stat american Marco Rubio a calificat duminică drept „îngrijorător” raportul a cinci aliaţi europeni care acuză Rusia de uciderea criticului Kremlinului Aleksei Navalnîi cu ajutorul unei toxine provenite de la o specie de broască din America Latină, adăugând că Washingtonul nu are niciun motiv să pună la îndoială acest raport, relatează Reuters.

„Suntem, evident, la curent cu raportul. Este un raport îngrijorător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi şi, cu siguranţă, nu avem niciun motiv să îl punem la îndoială. Nu contestăm concluziile. Vom avea o confruntare cu aceste ţări în legătură cu acest lucru. Dar a fost raportul lor şi ei l-au făcut public”, a declarat Rubio, vorbind la o conferinţă de presă la Bratislava, în timpul vizitei pe care o face acolo.

Într-o declaraţie comună, Marea Britanie, Franţa, Germania, Suedia şi Ţările de Jos au afirmat sâmbătă că analizele probelor prelevate din corpul lui Navalnîi au confirmat „în mod concludent” prezenţa epibatidinei, o toxină prezentă la o specie de broaşte otrăvitoare din America de Sud şi care nu se găseşte în mod natural în Rusia.

Ce spune guvernul rus

Guvernul rus, care a negat în repetate rânduri orice responsabilitate pentru moartea lui Navalnîi în timp ce acesta era deţinut într-o colonie penală din Arctica în urmă cu doi ani, a respins ultimele acuzaţii ca fiind „o farsă propagandistică occidentală”, potrivit agenţiei de ştiri de stat ruse TASS.

De ce SUA nu s-au alăturat declarației

Când a fost întrebat de ce Statele Unite nu s-au alăturat declaraţiei, Rubio a spus că aceasta a fost o iniţiativă a lor. „Aceste ţări au ajuns la această concluzie. Ele au coordonat acest lucru. Noi am ales – asta nu înseamnă că nu suntem de acord cu rezultatul. Pur şi simplu, nu a fost iniţiativa noastră. Uneori, ţările acţionează pe baza informaţiilor pe care le-au adunat”, a spus Rubio.

„Nu contestăm şi nu ne certăm cu aceste ţări în legătură cu acest lucru. Dar a fost raportul lor şi ele l-au publicat”, a adăugat el.

Liderul opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi, a murit într-o colonie penitenciară din Arctica în februarie 2024, după ce a fost condamnat pentru extremism şi alte acuzaţii, pe care le-a negat în totalitate.

 

