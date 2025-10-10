Live TV

Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica deasupra păcii”

Data actualizării: Data publicării:
G24zaJFXIAAyCeT
Maria Corina Machado a câștigat premiul Nobel pentru Pace în 2025

Casa Albă a avut vineri o primă reacție după ce premiul Nobel pentru Pace, pe care Donald Trump a spus de multe ori apăsat că și-l dorește, a fost acordat în 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. Un purtător de cuvânt a spus că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.

„Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace în întreaga lume, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-o postare pe X, ca reacție la știrea că Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025.

„(Donald Trump, n.r.) Are inima unui umanitarist și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale. Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La începutul anului, Donald Trump avea cuvinte de apreciere pentru María Corina Machado. Președintele american spunea că aceasta „exprimă pașnic vocile și voința poporului venezuelean”.

Politiciana venezueleană María Corina Machado, lidera opoziției din această țară sud-americană, a spus că este „șocată” să afle că i s-a acordat premiul Nobel pentru Pace în acest an

Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela. Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”, subliniind că trecem printr-o perioadă „în care democraţia este ameninţată” şi „este mai important ca niciodată” să fie apărat acest teren comun. Maria Corina Machado este şi câştigătoarea premiului Saharov al Uniunii Europene acordat în 2024.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
anderson
2
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
raed arafat
3
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
mircea cartarescu portret
4
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei...
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Digi Sport
Novak Djokovic a transmis un mesaj îngrijorător din China, în limba maternă: "Încerc să rămân viu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți.” Declarații șocante ale...
peskov si fiul
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Grindeanu, la congresul UDMR: „Uneori, în coaliție pare că vorbim...
Ultimele știri
„Nu am cuvinte”. Momentul emoționant în care Maria Corina Machado este anunțată că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
Donald Trump și acordul Israel-Hamas: cât credit i se cuvine? „Un acord este bun doar atât timp cât durează”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Ce spunea Donald Trump, la începutul anului, despre Maria Corina Machado, care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Maríea Corina Machado este „șocată” că i s-a acordat Nobelul pentru Pace
FILE PHOTO: Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
Premiul Nobel pentru Pace pentru 2025 a fost câștigat de venezueleana María Corina Machado
steaguri romania sua
„Visul american” în România. Ce părere au românii despre SUA, Donald Trump și rolul Americii pentru securitatea Europei în țară
Partenerii noștri
Pe Roz
A ratat nunta surorii sale, pretinzând că e bolnavă. Adevăratul motiv l-a dezvăluit pe internet: "Știu că...
Cancan
Ilie Bolojan a făcut anunțul de care bugetarii se temeau, cu 75 de zile înainte de Crăciun: 'Trebuie să luăm...
Fanatik.ro
FRF, reacție imediată după ce Mircea Lucescu a lăsat de înțeles că ar putea părăsi România după meciul cu...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Exclusiv. Adrian Şut, chemat de urgenţă de Mircea Lucescu la echipa naţională pentru România – Austria. Cine...
Adevărul
Momentul viral în care o fetiță de 10 ani și-a salvat fratele care s-a înecat cu mâncare. Reacția mamei: „A...
Playtech
Cum se curăță centrala termică: preț, când trebuie făcută și de ce este esențială pentru siguranța locuinței
Digi FM
Lidia Buble, surpriză vestimentară de efect la meciul România-Republica Moldova, la care a cântat imnul...
Digi Sport
Presa din Israel a reacționat, după ce Lisav Eissat a debutat la naționala României
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Film Now
Un serial inspirat din „Game of Thrones” va avea premiera în 2026. Are la bază trei nuvele publicate de...
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Newsweek
DOCUMENT Pensia bărbaților, cu 1.600 lei mai mare decât a femeilor. Recalcularea a crescut diferența
Digi FM
Cine este María Corina Machado, femeia care a câștigat Premiul Nobel pentru Pace în 2025
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Modul în care îți hrănești îi poate schimba sănătatea. Câte mese pe zi îi asigură energie și o viață mai...
Film Now
„E o altă persoană”. Jonah Hill, transformat total pentru rolul din „Cut Off”, în care joacă alături de...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu