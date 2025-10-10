Reacție de la Casa Albă, despre Nobelul pentru Pace: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica deasupra păcii”

Casa Albă a avut vineri o primă reacție după ce premiul Nobel pentru Pace, pe care Donald Trump a spus de multe ori apăsat că și-l dorește, a fost acordat în 2025 liderei opoziției venezuelene, Maria Corina Machado. Un purtător de cuvânt a spus că politica a fost pusă deasupra păcii prin această decizie.

„Președintele Trump va continua să încheie acorduri de pace în întreaga lume, să pună capăt războaielor și să salveze vieți”, a declarat Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, într-o postare pe X, ca reacție la știrea că Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace 2025.

„(Donald Trump, n.r.) Are inima unui umanitarist și nu va exista niciodată cineva ca el, care să poată muta munții cu forța voinței sale. Comitetul Nobel a dovedit că pune politica mai presus de pace.”

La începutul anului, Donald Trump avea cuvinte de apreciere pentru María Corina Machado. Președintele american spunea că aceasta „exprimă pașnic vocile și voința poporului venezuelean”.

Politiciana venezueleană María Corina Machado, lidera opoziției din această țară sud-americană, a spus că este „șocată” să afle că i s-a acordat premiul Nobel pentru Pace în acest an

Comitetul din Norvegia a anunţat vineri că acordă premiul Nobel pentru Pace în 2025 Mariei Corina Machado, lidera opoziţiei din Venezuela. Comitetul Nobel norvegian îi acordă prestigiosul premiu pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul venezuelean şi pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziţii juste şi paşnice de la dictatură la democraţie”, subliniind că trecem printr-o perioadă „în care democraţia este ameninţată” şi „este mai important ca niciodată” să fie apărat acest teren comun. Maria Corina Machado este şi câştigătoarea premiului Saharov al Uniunii Europene acordat în 2024.

