Reacție de ultimă oră a lui Donald Trump: Scopul operațiunii este libertatea pentru Iran

Președintele american Donald Trump afirmă că își dorește „libertate pentru poporul iranian” și „o națiune sigură”, într-un interviu acordat publicației The Washington Post, pe fondul tensiunilor tot mai mari legate de Iran.

„Tot ce îmi doresc este libertate pentru poporul iranian. Vreau o națiune sigură și asta vom avea”, a spus Trump, fără a oferi detalii suplimentare despre pașii concreți pentru atingerea acestui obiectiv.

Declarația președintelui SUA vine pe fondul escaladării tensiunilor legate de Iran, după ani de confruntări indirecte, sancțiuni economice severe și dispute privind programul nuclear de la Teheran.

SUA și Israelul au lansat sâmbătă un atac împotriva Iranului, împingând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară şi diminuând şi mai mult speranţele pentru o soluţie diplomatică la disputa nucleară de lungă durată dintre Teheran şi Occident.

Atacul vine în urma avertismentelor repetate ale SUA şi Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare şi de rachete balistice.

Relațiile dintre Washington și Teheran s-au deteriorat semnificativ după retragerea Statelor Unite din acordul nuclear din 2015, în timpul administrației Trump, și reimpunerea sancțiunilor.

