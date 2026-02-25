Reacție dură de la Teheran: Trump, comparat cu nazistul Joseph Goebbels, după avertismentul din Congres privind rachetele iraniene

Ministerul de Externe al Iranului a respins acuzațiile SUA privind programul său de rachete, catalogându-le drept „minciuni sfruntate”. Președintele Donald Trump a afirmat, în cadrul discursului său privind Starea Uniunii, că Teheranul dezvoltă rachete care pot lovi Statele Unite, anunță France24.

„Mincinoșii profesioniști sunt buni la crearea «iluziei adevărului». Orice ar afirma ei în legătură cu programul nuclear al Iranului, rachetele balistice ale Iranului și numărul victimelor din timpul tulburărilor din ianuarie, nu este decât repetarea unor minciuni sfruntate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, pe platforma X.

„«Repetă o minciună de suficiente ori și ea va deveni adevăr» este o lege a propagandei formulată de nazistul Joseph Goebbels. Acest lucru este acum utilizat în mod sistematic de administrația SUA și de profitorii de război care o înconjoară, în special de regimul genocid israelian, pentru a servi campania lor sinistră de dezinformare și informare eronată împotriva națiunii iraniene”, a adăugat Baqaei.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, în discursul privind Starea Uniunii, că Iranul încearcă să dezvolte rachete care pot lovi Statele Unite și a acuzat Teheranul că lucrează la reconstrucția unui program nuclear care a fost ținta atacurilor americane anul trecut.

„Fuseseră avertizaţi să nu încerce să-şi reconstruiască programul de armament în viitor, în special arme nucleare. Cu toate acestea, ei continuă şi îşi urmăresc în prezent ambiţiile nucleare sinistre. Preferinţa mea este pentru o soluţie diplomatică la această problemă, dar un lucru este sigur: nu voi permite niciodată principalului sponsor mondial al terorismului să dobândească o armă nucleară”, a adăugat Trump.

Editor : C.A.