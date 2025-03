300 de mii de oameni fac zilnic încercări disperate să-și găsească drumul spre o viață mai bună. Sunt imigranții din nordul Mexicului, care vor să ajungă în SUA. În Tihuana, sunt peste 30 de centre care îi găzduiesc pe cei care nu reușesc să treacă granița. Jurnaliștii Digi24 Teodora Tompea și Claudiu Ristea sunt acolo și au stat de vorbă cu oamenii care sunt ajutați zilele acestea și de un ONG din România.

Oswaldo, unul dintre miile de refugiați găzduiți de tabăra din Tijuana, a împărtășit echipei Digi24 parte din grijile, nevoile și speranțele pe care le are, la capătul a mai mult de un deceniu trăit departe de casă, printre străini.

Sunt aici de 13 ani.

13 ani?

Da.

Și de unde ai venit?

Am fost deportat din California, Bakersfield, California, în 2013.

Și de atunci ești aici?

Da, de atunci...

Și de ce ai venit aici?

Am fost deportat.

Ai fost deportat?

Da.

Și înainte de asta, ai fost în California. Ce făceai acolo?

Am lucrat în California cea mai mare parte a vieții mele. De la 3 ani am mers în California și de atunci am urmat școala, liceul, am absolvit, mi-am găsit un loc de muncă și...

Și de ce?

Mă descurcam bine. Am început... Nu știu.

Și de ce ai fost deportat?

Am fost oprit de poliție. Sper că mă voi întoarce. Nu știu când, dar vreau să mă întorc.

Speri să te întorci? Nu vrei să rămâi aici, în Mexic?

Nu. M-am săturat să fiu aici.

Deci, de aceea rămâi aici? Pentru că vrei să te întorci?

Da, vreau să mă întorc. Toată familia mea este acolo. Nu am familie aici. Așa că, sper să reușesc.

Dar explică-ne puțin, pentru noi europenii și românii. Nu știm exact cum este viața aici, în Mexic. Și de ce vrei să mergi în Statele Unite?

În primul rând, acolo muncești și ești plătit în dolari. Știi, dolarii valorează mai mult decât banii mexicani. De exemplu, un dolar acolo valorează cam de 20 de ori mai mult aici.

Este posibil să te întorci?

Da, da, doar că trebuie să aștept. Am fost deportat pentru zece ani, așa că trebuie să îmi ispășesc cei zece ani. După aceea, trebuie să aplic, să mă întorc în Mexic și apoi să încerc să mă întorc în SUA, să văd dacă reușesc.

Și acum lucrezi aici? Ai un loc de muncă?

Da, lucrez ici-colo. Sunt profesor, sunt sudor. Trăiesc din sudură.

Și de ce este important pentru tine să ai un loc unde să stai?

Acesta este un centru pentru migranți și... Adică, pentru mine este bine să stau aici. Pentru că, dacă stau altundeva, trebuie să plătesc mai multe taxe.

Este scump?

Da, este scump.

Acestea sunt toate lucrurile tale? Haine, pantofi și asta e tot ce ai?

Da, asta e tot, da. Adică, am destule, dar nu putem avea prea multe lucruri, pentru că, știi, este un adăpost. Nu ne permitem să avem prea multe lucruri.Eram pe un drum bun, dar am început să mă învârt în jurul unor oameni nepotriviți. Știi cum e. Am fost tras pe dreapta, am fost învinuit, și iată-mă aici.

Cel mai mare regret al tău?

Să nu-mi ascult copiii. Da. Îmi spuneau mereu: "Nu te duce, nu face asta, nu te implica în astfel de lucruri", și...

Câți ani ai?

Eu? Am 48.

48, ești încă tânăr.

Da.

Încă poți avea o viață.

Da.

O viață normală.

Da.

O viață așa cum îți dorești.

De aceea încerc să nu intru în probleme aici, să stau liniștit, să ajut puțin, să merg la muncă și atât. Să aștept momentul să mă întorc, sper.