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Video Regele Charles, prezentat ca lipsit de empatie într-un clip postat de Trump. Despre cuplul Meghan – Harry: „Nu i-aș fi primit înapoi”

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Regele Charles, Donald Trump
Fragmentul viral cu Regele Charles ridică întrebări despre manipularea imaginii publice a monarhului britanic. Foto: profimedia
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Preşedintele american Donald Trump a publicat o filmare editată în care se vede un bărbat leşinând în faţa celui care este acum regele Charles al Marii Britanii, într-o încercare evidentă de a-l portretiza pe monarh ca fiind lipsit de empatie, în timp ce republicanul încearcă să-şi pună în valoare propria compasiune şi căldură sufletească, relatează marţi dpa şi PA Media.

Clipul viral, datând din 2020, a fost inclus într-un montaj alături de imagini cu alţi lideri mondiali care par să ignore persoane aflate în dificultate sau să dea dovadă de lipsă de respect, în timp ce liderul american este prezentat drept "preşedintele poporului", salutând soldaţi şi poliţişti, aducând omagii celor căzuţi la datorie, îmbrăţişând veterani în vârstă şi dovedindu-se un soţ afectuos.

Unul dintre mesajele afişate în videoclipul de trei minute - publicat pe platforma sa, Truth Social, cu prilejul sărbătorii legale „Labour Day” (Ziua Muncii), marcată în SUA în prima zi de luni din luna septembrie - precizează că aceasta este „latura lui Trump pe care mass-media nu v-o arată”.

Secvenţa în care apare Charles datează de peste şase ani, pe vremea când acesta era prinţ de Wales şi vizita, împreună cu ducesa de Cornwall, un centru de distribuţie Asda din Bristol. Un angajat al lanţului de supermarketuri şi benzinării este văzut stând de vorbă cu viitorul rege, înainte ca picioarele să-i cedeze şi să se prăbuşească pe spate la pământ.

Fragmentul scurtat, folosit de Trump, îl înfăţişează pe membrul familiei regale ridicând mâinile într-un gest de neputinţă, după care se întoarce rapid şi pleacă, lăsându-l în urmă pe bărbatul prăbuşit şi părând complet indiferent.

Totuşi, înregistrarea completă a arătat că în realitate Charles a întins braţul, încercând să-l prindă pe angajatul supermarketului; vizibil îngrijorat, a rămas în apropiere în timp ce bărbatul primea îngrijiri medicale şi s-a îndepărtat abia după ce echipa sa de securitate l-a asigurat că acesta este bine.

Bărbatul şi-a revenit rapid şi a putut ulterior să-şi continue conversaţia cu Charles.

Decizia Casei Albe de a-l prezenta pe rege într-o lumină nefavorabilă este neobişnuită, având în vedere că Trump este un susţinător entuziast al familiei regale şi l-a lăudat recent pe Charles, numindu-l un „om extraordinar”.

Totodată, preşedintele a criticat drastic cuplul Harry şi Meghan - reveniţi recent în Marea Britanie din SUA -, apreciind că au tratat monarhia cu „mare lipsă de respect” şi adăugând că el „nu i-ar fi primit înapoi”.

Printre alte personalităţi prezentate într-o lumină negativă în videoclip s-a numărat preşedintele francez Emmanuel Macron, care apare trecând cu indiferenţă pe lângă un membru al gărzii de onoare care se prăbuşise la Palatul Elysee. Nu au fost omişi nici foştii preşedinţi democraţi Joe Biden şi Barack Obama: Biden apare verificându-şi aparent ceasul în timpul unei ceremonii solemne, în timp ce Obama este surprins făcând aşa-zisul „salut cu latte-ul”în faţa puşcaşilor marini, în timp ce coboară din elicopterul prezidenţial cu un pahar de carton în mână.

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Editor : Sebastian Eduard

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