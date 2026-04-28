În cadrul vizitei de stat de patru zile în SUA, regele Charles al III-lea și regina Camilla au fost primiți oficial marți, 28 aprilie, la Casa Albă. Președintele american Donald Trump a susținut un discurs în care a adus un omagiu regretatei regine Elisabeta a II-a.

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au sosit luni, 27 aprilie, la Baza Comună Andrews din Maryland. Este prima vizită de stat pe care o face în SUA monarhul britanic, care a urcat pe tron în 2022, după moartea mamei sale, regina Elizabeta a II-a.

Cuplul regal a fost întâmpinat de președintele Donald Trump și de Melania Trump. Ulterior, liderul de la Casa Albă a susținut un scurt discurs în care a vorbit despre „legătura veche de secole” dintre SUA și Regatul Unit și despre istoria comună a celor două națiuni, făcând referire la Magna Carta și la Războiul de Independență al Statelor Unite.

În semn de omagiu adus acestei istorii comune, Trump a declarat: „Înainte ca americanii să aibă o națiune sau o constituție, am avut mai întâi o cultură, un caracter și un crez. Înainte chiar de a ne proclama independența, noi, americanii, purtam în noi cel mai rar dintre daruri – curajul moral – iar acesta provenea dintr-un regat mic, dar puternic, de dincolo de mare”, conform The Guardian.

Totodată, cel de-al 47-lea președinte american a spus că mama lui „iubea familia regală”, adăugând: „De fiecare dată când Regina participa la o ceremonie... mama mea stătea lipită de televizor și spunea: «Uite, Donald, uite ce frumos e!». Chiar iubea familia... dar îmi amintesc și că spunea foarte clar: «Charles. E atât de drăguț...». Mama mea era îndrăgostită de Charles. Îți vine să crezi?”.

În cadrul aceluiași discurs, liderul de la Casa Albă a adus un omagiu regretatei regine Elisabeta a II-a, mama monarhului britanic, făcând referire la un copac pe care aceasta l-a plantat la Casa Albă în 1991: „Regina Elisabeta a II-a – o femeie cu totul deosebită, a cărei lipsă se simte profund de ambele părți ale mărețului Atlantic – a plantat cu mult timp în urmă un copac tânăr, un copac foarte tânăr și frumos, și uitați-vă la el acum”.

La fel ca Statele Unite, copacul „a fost plantat de mâini britanice pe pământ american”, a mai el.

În secolele care au trecut de când Statele Unite și-au câștigat independența, a adăugat Trump, „americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii”.

Editor : A.M.G.