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Regele Marocului confirmă: o autostradă de peste 1.000 de kilometri va purta numele lui Donald Trump

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
O decizie cu puternică miză diplomatică

Regele Mohammed al VI-lea al Marocului a confirmat, printr-o scrisoare adresată președintelui american Donald Trump, că o autostradă strategică din țară îi va purta numele. Gestul vine în semn de apreciere pentru decizia luată de Statele Unite în 2020 de a recunoaște suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale, teritoriu disputat de aproape cinci decenii, anunță BBC.

Săptămâna trecută, Trump a anunțat, într-o postare pe platforma Truth Social, că a primit această onoare și i-a mulțumit regelui Marocului. La acel moment, însă, autoritățile marocane nu făcuseră niciun anunț oficial cu privire la schimbarea denumirii autostrăzii.

Ulterior, agenția de presă de stat a Marocului a publicat scrisoarea trimisă de regele Mohammed al VI-lea liderului american. În document, monarhul precizează că redenumirea autostrăzii reprezintă „o expresie personală a înaltei mele stime”.

Cunoscută anterior drept autostrada Tiznit–Dakhla, șoseaua are o lungime de 1.055 de kilometri și traversează Sahara Occidentală, teritoriu pe care Marocul îl controlează în cea mai mare parte și asupra căruia își revendică suveranitatea. O parte din regiune este însă controlată de Frontul Polisario, grupare care luptă pentru independența poporului sahrawi.

În 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, Statele Unite au recunoscut suveranitatea Marocului asupra Saharei Occidentale, în cadrul unui acord prin care Rabatul a acceptat să își normalizeze relațiile diplomatice cu Israelul.

În scrisoarea sa, datată 2 iulie și publicată în weekend, regele Mohammed al VI-lea afirmă că această „recunoaștere istorică a suveranității Marocului asupra Saharei sale” va rămâne „pentru totdeauna gravată în memoria marocanilor, din generație în generație”.

Monarhul mai susține că, deși relațiile dintre Maroc și Statele Unite s-au bazat întotdeauna pe prietenie și loialitate, acestea „nu au fost niciodată atât de viguroase și de fructuoase” ca în timpul celor două mandate prezidențiale ale lui Donald Trump.

O decizie cu puternică miză diplomatică

Regele descrie autostrada drept o „axă strategică” care leagă nordul și sudul Marocului. Autoritățile de la Rabat se referă la Sahara Occidentală drept „provinciile sudice” ale regatului.

Fostă colonie spaniolă, Sahara Occidentală este considerată de Organizația Națiunilor Unite un „teritoriu fără autonomie” și reprezintă unul dintre cele mai vechi conflicte nerezolvate din Africa.

ONU a susținut în mod constant găsirea unei soluții negociate pentru acest diferend, inclusiv prin organizarea unui referendum privind viitorul regiunii. Cu toate acestea, populația sahrawi nu a avut niciodată posibilitatea de a se pronunța prin vot asupra statutului teritoriului.

Uniunea Africană recunoaște Republica Arabă Sahrawi Democrată, în timp ce, până de curând, majoritatea guvernelor europene au evitat să susțină în mod explicit una dintre părțile implicate în conflict. În ultimii ani însă, state precum Spania și Marea Britanie și-au exprimat sprijinul pentru planul Marocului de acordare a unei autonomii extinse Saharei Occidentale, fără recunoașterea independenței acesteia.

În postarea publicată săptămâna trecută pe Truth Social, Donald Trump a distribuit și un videoclip despre autostradă, în care se precizează că proiectul a costat aproape un miliard de dolari. „Aștept cu nerăbdare să parcurg într-o zi întreaga lungime a acestei minunate autostrăzi. Sper că în curând!”, a scris președintele american.

Citește și: Ucraina propune redenumirea unei zone disputate din Donbas în onoarea lui Donald Trump (New York Times)

Editor : C.A.

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