Live TV

Reguli noi pentru vizele SUA, din 2 septembrie. Ce trebuie să știe solicitanții

Data publicării:
viza sua
FOTO: Profimedia Images

Începând cu 2 septembrie 2025, regulile pentru reînnoirea vizelor SUA se schimbă semnificativ, avertizează Ambasada SUA la București. Categoriile de solicitanți care pot obține viza fără procedurile obișnuite vor fi reduse drastic, iar cei mai mulți aplicanți pentru o viză de non-imigrant vor trebui să parcurgă pași suplimentari față de sistemul actual.

Cu excepţia câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular, relatează News.ro.

Începând cu data de 2 septembrie 2025, doar următoarele categorii de solicitanţi vor fi scutite de interviul pentru reînnoirea vizei:

  • solicitanţii de vize diplomatice sau oficiale;
  • solicitanţii de vize A-1, A-2, C-3 (cu excepţia însoţitorilor sau angajaţilor personali ai funcţionarilor acreditaţi), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 până la NATO-6 sau TECRO E-1;
  • solicitanţii care îşi reînnoiesc vizele B-1, B-2, B1/B2 emise cu valabilitate maximă sau permisul de trecere a frontierei (Border Crossing Card pentru cetăţenii mexicani) expirate în ultimele 12 luni şi care aveau vârsta de cel puţin 18 ani la momentul aprobării vizei anterioare. Pentru a fi eligibili pentru o scutire de interviu, această categorie trebuie să îndeplinească, de asemenea, anumite criterii: să depună cererea în ţara de cetăţenie sau de reşedinţă; să nu li se fi refuzat niciodată o viză (cu excepţia cazului în care un astfel de refuz a fost depăşit sau s-a renunţat la el) şi să nu aibă nicio neeligibilitate aparentă sau potenţială.

Departamentul de Stat atrage atenţia că funcţionarii consulari pot solicita în continuare interviuri în persoană, de la caz la caz, din orice motiv.

Solicitanţilor li se recomandă să consulte site-urile ambasadelor şi consulatelor pentru informaţii mai detaliate cu privire la cerinţele şi procedurile de solicitare a vizelor şi pentru a afla mai multe despre starea de funcţionare şi serviciile ambasadei sau consulatului.

Demersul se înscrie în cadrul politicii administraţiei Trump de sporire a vigilenţei pentru limitarea imigraţiei ilegale. În plus, Statele Unite vor impune vizitatorilor străini să plătească o nouă „taxă de integritate a vizei” de cel puţin 250 de dolari, care se va adăuga la costurile existente pentru solicitarea vizei.

În anul fiscal 2024, SUA au eliberat aproape 11 milioane de vize de non-imigrant, potrivit cifrelor Departamentului de Stat.

La 25 martie 2025, Departamentul american pentru Securitate Internă a anunţat că Guvernul Statelor Unite suspendă pe termen nelimitat includerea României în programul Visa Waiver, pentru a asigura „respectarea cerinţelor stricte de securitate” impuse de program.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
1
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
avion prabusit arad planor
4
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
masini de scoala
5
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Digi Sport
Foto Neverosimil: cum a apărut Gigi Becali în mijlocul zilei, în nordul Bucureștiului + Reacție după ce a aflat porecla primită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ROMTRANSPLANT - CONFERINTA - 16 MAI 2024
Focar de Candida auris la Spitalul Floreasca: patru pacienți izolați...
Berlin, Deutschland, 18.07.2025: Bundeskanzleramt: Besuch des rumänischen Präsidenten: Nicusor Dan *** Berlin, Germany,
Ce a declarat Nicușor Dan despre negocierile istorice dintre Donald...
emblema romsilva
Blocaj în reforma Romsilva. Ministerul Justiției: Proiectul venit de...
BAC 2025, proba obligatorie a profilului. Foto Getty Images
BAC 2025, sesiunea de toamnă: Subiectele și baremele de corectare la...
Ultimele știri
Ministrul Alexandru Nazare vrea ca Fiscul să verifice firmele mari care nu-și plătesc taxele: „Eşalonarea nu e o scuză pentru abuzuri”
Analiză: Doar 4% din proiectele „Anghel Saligny”, finalizate în 4 ani. Nici jumătate din bani nu s-au decontat. PSD, lider la alocări
Iranul a declanșat marea epurare, după războiul cu Israel: 21.000 de persoane au fost arestate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldati pe front
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
Alexandr Ovecikin
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
Închisoare
Noi acuzații împotriva unui fost pușcaș marin american, închis în Rusia din 2022
putin criminal de razboi
„Împotriva criminalului de război”. Locuitorii din Alaska îl vor întâmpina pe Putin cu proteste
USA and China trade war. China and United States of America trade, duty, tariffs war
Trump amână aplicarea tarifelor pentru China cu doar câteva ore înainte de expirarea armistițiului comercial
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Final de august atipic, anunțat de ANM! Vremea se schimbă neașteptat în aceste zone
Fanatik.ro
Călin Georgescu nu s-a retras. Lovitura de imagine pe care o pregătește liderul suveranist: ”Este un om care...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Cum devin prietenii tăi hoții din spatele unei mari escrocherii. Poliția trage un semnal de alarmă: ”Atenție...
Adevărul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Playtech
Gabriela Firea, desfigurată de operațiile estetice! Cea mai recentă apariție a șocat, nimeni nu se aștepta la...
Digi FM
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme în trei luni: „Am lăsat în urmă îmbuibarea de care eram...
Digi Sport
S-a terminat ”telenovela”: negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, încheiate
Pro FM
Theo Rose și Anghel Damian emană iubire. Sunt născuți la o zi distanță: "Gravităm firesc unul în jurul...
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
Adevarul
Șomajul în China a născut „munca fantomă”: Disperați, tinerii plătesc 4 euro pe zi pentru a păcăli statul și...
Newsweek
Care pensionari iau bani în plus la pensie în septembrie? 2.000.000 carduri de alimente, încărcate
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Gestul făcut de o pisică în timp ce stăpâna ei doarme. Ce „cadou” i-a lăsat lângă cap: „E mai înfricoșător...
Film Now
Fostul soț al lui Halle Berry, criticat după ce a spus că actrița nu era femeie de casă: Voia menajeră, voia...
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...