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Reîntoarcerea „panicii roșii”: cum folosește dreapta americană cuvântul „comunism” ca armă. „Fanatici și fără Dumnezeu”

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Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Un cuvânt, patru dimensiuni Socialismul are o altă față în afara Americii O veche teamă revine

„Comunismul nu mai este o amenințare îndepărtată”, a avertizat recent pe rețelele sociale președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson. „Este chiar aici, pe ȚĂRMURILE noastre!”. Johnson nu este deloc singurul. După ce candidații asociați cu mișcarea Socialiștii Democrați din America (DSA) au câștigat mai multe alegeri primare ale Partidului Democrat în luna iunie, președintele Donald Trump a invocat, de unul singur, comunismul de 81 de ori în decurs de două săptămâni, relatează The Conversation.

El i-a numit pe adversarii săi „comuniști fanatici și fără Dumnezeu” și a descris comunismul ca pe un cancer care trebuie extirpat.

Cam în aceeași perioadă, Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport de 100 de pagini în care jurnaliștii, sindicaliștii și activiștii americani erau prezentați ca participanți la o rețea de influență comunistă cubaneză.

Cu doar câteva zile înainte, administrația Trump organizase o „reuniune ministerială privind recrudescența terorismului politic”, la care au participat reprezentanți din 65 de țări.

În cadrul întâlnirii, aliații liderului american s-au concentrat exclusiv asupra violenței politice venite din partea stângii, în ciuda dovezilor care indică un pericol mai mare din partea dreptei, avertizând asupra „revoluționarilor marxiști” violenți și a „gulagurilor”. Partidul Republican și susținătorii săi din mass-media au adoptat acum aceeași linie de comunicare și trag semnalul de alarmă.

Este America amenințată de o revoluție comunistă? Cu siguranță că nu. Însă victoriile DSA au creat premisele pentru a-i eticheta pe toți democrații drept comuniști – și, eventual, pentru a influența alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie.

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Un cuvânt, patru dimensiuni

Din punct de vedere lingvistic, termenul „comunist” este folosit ca un „disfemism” – o etichetă deliberat peiorativă care înlocuiește una mai precisă sau neutră.

Puterea sa provine dintr-un fel de compresie conotativă, adică un cuvânt concentrează un ansamblu de idei și emoții într-un singur pachet mic. Eticheta de „comunist” îmbină patru dimensiuni:

  • economic: în ce măsură ar trebui o economie să se bazeze pe proprietatea privată, pe proprietatea publică și pe reglementarea guvernamentală?
  • politic: cine guvernează, cum se iau deciziile și pot fi destituiți conducătorii?
  • religios: o filosofie politică presupune o credință religioasă, ateism sau niciuna dintre acestea?
  • și mijloacele utilizate pentru a realiza schimbarea politică: alegerile, deliberarea și protestul pașnic, pe de o parte, și coerciția, violența și revoluția, pe de altă parte.

Regimurile comuniste din secolul al XX-lea combinau adesea controlul statului asupra economiei, dictatura unui singur partid și ateismul oficial, iar multe dintre ele au ajuns la putere prin revoluții violente.

Aceste precedente istorice le permit republicanilor moderni (și altora) să se bazeze pe o asemănare economică limitată între socialismul democratic și comunismul de școală veche și să introducă pe ascuns tot bagajul ideologic rămas.

Socialiștii democrați susțin extinderea proprietății publice și a reglementării. Prin urmare, se sugerează că aceștia (și toți democrații) trebuie să susțină, de asemenea, dictatura, ateismul și revoluția violentă.

Este o manevră de înșelăciune semantică.

Socialismul are o altă față în afara Americii

Privită din perspectiva Noii Zeelande, a Australiei sau a Europei, o mare parte din „radicalismul” candidaților afiliați la DSA nu pare deloc ieșit din comun.

Accesul universal la servicii medicale la prețuri accesibile, un salariu minim decent, învățământul public și pensiile de stat nu reprezintă pregătiri pentru dictatura proletară. Acestea sunt caracteristici obișnuite ale economiilor mixte.

Țările nordice pe care socialiștii democrați doresc să le ia ca model îmbină inițiativa privată și democrația competitivă cu servicii publice extinse, o impozitare relativ ridicată și sindicate puternice.

Chiar și primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, cel mai cunoscut socialist democratic din America, a anunțat recent peste 50 de reforme menite să reducă birocrația pentru întreprinderile mici. Da, socialistul contribuie la succesul întreprinderilor private.

Între timp, administrația Trump, care se pretinde a fi una orientată spre piața liberă, a preluat sau a anunțat că va prelua participații în 30 de companii private. De asemenea, se pare că Trump a exercitat presiuni asupra unor corporații pentru ca acestea să facă donații substanțiale în favoarea proiectelor sale preferate.

Deci, cine e comunistul aici? Niciunul dintre ei, desigur. Ambii susțin intervenția statului într-o economie de piață – doar că sunt tipuri diferite de intervenție, cu scopuri diferite.

Nici candidații susținuți de DSA (și nici măcar majoritatea democraților) nu susțin neapărat fiecare punct din programul național al DSA, așa cum a afirmat recent președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson.

A considera propunerea cea mai radicală a DSA drept poziția tuturor democraților este ca și cum ai susține că toți republicanii doresc ca senatorii SUA să fie aleși de legislativele statale – și nu de alegători –, doar pentru că zece reprezentanți republicani au propus exact acest lucru.

O veche teamă revine

America a mai trecut prin asta. Prima „panică roșie” a urmat Revoluției bolșevice din Rusia din 1917. În cadrul raidurilor Palmer din 1919 și 1920 (numite astfel după procurorul general A. Mitchell Palmer) au fost arestați mii de radicali și imigranți suspectați, mulți dintre ei fără mandat de arestare.

În cadrul celei de-a doua perioade de „panică roșie” din anii 1950, senatorul Joseph McCarthy a folosit acuzațiile de legături cu comuniștii pentru a distruge cariere și a reduce la tăcere vocile disidente. Adesea, acuzația conta mai mult decât probele.

În timpul Războiului Rece, comunismul nu evoca doar un sistem politic și economic, ci și idei legate de revoluție, ateism, dictatură, subversiune și trădare. Oponenții politici au devenit dușmani din interior.

Tocmai asta încearcă să readucă în actualitate retorica de astăzi. Dar analogia este acum și mai forțată – și poate chiar un semn de disperare, având în vedere momentul ales.

În mai multe sondaje recente, cota de popularitate a lui Trump a scăzut la niveluri record, în contextul în care războiul cu Iranul, prețurile ridicate la bunurile de consum și controversa legată de dosarele Epstein domină titlurile.

Pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, republicanii caută o strategie de contraofensivă. Au testat mesajul „comunismului” în cadrul unor grupuri de discuție și, se pare, au ajuns la concluzia că aceasta este cea mai bună armă a lor.

Însă, deși avertismentul potrivit căruia „comuniștii fără Dumnezeu” sunt pe punctul de a prelua puterea poate părea o măsură disperată, acesta nu este inofensiv.

Amestecarea argumentelor politice rezonabile cu extremismul radical îi stigmatizează pe adversarii politici ca fiind niște străini periculoși, în loc să-i considere concetățeni. Dezbaterea rațională devine imposibilă.

Comunismul nu pune stăpânire pe America. Dar s-ar putea să apară o nouă „panică roșie”.

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Editor : A.M.G.

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