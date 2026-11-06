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Replica ironică a Iranului după ce JD Vance a dat vina pe război pentru pierderea alegerilor de către republicani

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JD Vance, vicepreședintele SUA. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, l-a ironizat joi pe vicepreședintele american JD Vance, după ce acesta a pus înfrângerea republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului pe seama războiului cu Iranul.

„Atitudinea unui jucător care pierde și nu se poate ridica de la masa de joc. Șeful tău pregătește următoarea etapă a războiului, în timp ce America se clatină pe marginea prăpastiei politicii «Israelul pe primul loc». Scutește-ne de discursul TED. De ce nu-i spui toate astea șefului tău?”, i-a replicat lui Vance Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele Parlamentului iranian.

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În mesajul său de pe X, publicat la mai puțin de 24 de ore după înfrângerea categorică a republicanilor în alegeri, Vance a indicat patru lucruri care trebuie să se întâmple pentru ca alegătorii să revină în tabăra partidului la viitoarele scrutinuri.

„1) Să punem capăt războiului. 2) Să ne concentrăm asupra costului vieții și inflației. 3) Să punem America pe primul loc. 4) Să schimbăm relația noastră cu Israelul”, a susținut Vance într-un mesaj redactat personal, care a reprezentat prima sa încercare de după alegeri de a se distanța de un război pe care președintele american Donald Trump l-a apărat în repetate rânduri.

Statele Unite și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie anul acesta, eliminând o mare parte din conducerea de vârf a țării. Regimul de la Teheran a ripostat însă prin atacuri asupra unor ținte americane din Orientul Mijlociu și prin blocarea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă vitală pentru transportul petrolului și gazelor naturale, amenințând navele care încercau să o traverseze, notează Politico.

Confruntarea a dus la creșterea prețurilor combustibililor și îngrășămintelor, ceea ce a majorat costul vieții în Statele Unite și a contribuit la un climat electoral extrem de nefavorabil republicanilor, care au suferit marți seară o înfrângere de proporții istorice.

În timp ce Vance a afirmat că „motivul pentru care am pierdut este războiul”, Trump a insistat că acest conflict este necesar pentru a împiedica Iranul să obțină arma nucleară.

Editor : M.I.

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