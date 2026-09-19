Reporteri de la mai multe publicații nu au mai fost primiţi la Casa Albă, la ordinul lui Trump. Legitimaţiile jurnaliştilor, confiscate

Casa Albă a refuzat sâmbătă accesul jurnaliştilor de la CNN, MS NOW şi Politico, punând în aplicare interdicţia anunţată în urmă cu o zi de preşedintele SUA, Donald Trump, relatează Reuters, citată de News.ro.

Toate cele trei organe de presă au declarat separat că legitimaţiile echipelor lor au fost confiscate sâmbătă dimineaţă, când jurnaliştii s-au prezentat la Casa Albă. Acestea au dat de înţeles că ar putea contesta interdicţia, pe motiv că aceasta contravine prevederilor Primului Amendament al Constituţiei SUA privind protecţia libertăţii de exprimare şi a libertăţii presei.

Într-un comunicat emis sâmbătă, CNN a calificat interdicţia drept „un atac ilegal” asupra dreptului său constituţional de a practica jurnalismul fără interferenţe din partea guvernului. În declaraţii separate, MS NOW şi Politico au afirmat că vor „apăra drepturile prevăzute de Primul Amendament”.

MS NOW a informat că intenţionează să „ia toate măsurile necesare pentru a ne apăra drepturile garantate de Primul Amendament şi rolul esenţial al jurnalismului independent în democraţia noastră”.

CNN şi MS NOW au precizat că vor continua să transmită ştiri despre administraţia Trump, iar Politico a afirmat că îşi susţine reporterii care acoperă ştirile de la Casa Albă.

Într-o postare pe reţelele sociale publicată vineri, Trump a acuzat publicaţiile respective că „difuzează ŞTIRI FALSE” şi a afirmat că „nu ar trebui să poată scrie sau difuza în mod constant FICŢIUNE şi MINCIUNI atunci când scriu despre preşedintele Statelor Unite”.

El a adăugat: „Vor urma şi alte publicaţii care difuzează ştiri false”.

„Presa este garantată prin Primul Amendament”

Reporter: Fiecare președinte depune un jurământ de a respecta Constituția, care include Primul Amendament.

Donald Trump: Da, și eu îl respect. Și eu.

Reporter: Cum justificați...?

Donald Trump: Mult mai mult decât voi. Pentru că sunt știri false. M-am săturat să citesc și să văd știri false. Când te uiți la CNN, este pur și simplu fals. De aceea au audiențe atât de slabe.

Reporter: Presa este garantată prin Primul Amendament.

Donald Trump: Vă mulțumesc că mi-ați spus asta.

Reporter: Încercați să intimidați presa să-și facă datoria?

Donald Trump: Nu, nu. Eu nu suport presa necinstită. Ca dumneavoastră, cred că sunteți groaznică, dar mie îmi place să văd o presă onestă.

„Singurul lucru pe care nu ai voie să îl faci, pentru că ai deschis acest forum, este să excluzi persoane pe baza punctului lor de vedere. Nu poți spune, în calitate de oficial guvernamental, că vei exclude anumiți membri pentru că nu îți place ceea ce au de spus”, afirmă Mary Anne Franks, Facultatea de Drept a Universității George Washington.

„Îi poate exclude din Biroul Oval, dar nu îi poate exclude din spațiile Casei Albe destinate presei și accesibile în general”, spune Eugene Volokh, profesor de drept la UCLA.

„Atunci când Departamentul Apărării a impus restricții asupra presei, care au avut ca efect interzicerea accesului pentru multe ziare importante, instanța federală a spus că acest lucru a încălcat Primul Amendament. Nu am nicio îndoială că, dacă președintele Trump va pune în aplicare această politică, aceasta va fi declarată neconstituțională”, explică Erwin Chemerinsky, decan al Facultății de Drept a UC Berkeley.

Editor : Liviu Cojan