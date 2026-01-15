Live TV

Republicanii au blocat la limită o rezoluție care ar fi interzis acțiunile militare ale lui Trump în Venezuela. JD Vance, rol decisiv

Din cinci rebeli republicani, doi au fost „cuminţiţi” 

Senatorii republicani din SUA au reuşit în cele din urmă, miercuri, să blocheze o rezoluţie care i-ar fi interzis preşedintelui Donald Trump să întreprindă acţiuni militare suplimentare în Venezuela fără autorizarea Congresului. Preşedintele republican a exercitat presiuni asupra membrilor partidului care o susţineau, însă a fost nevoie de votul de departajare al vicepreşedintelui JD Vance, care are şi calitatea de preşedinte al Senatului, relatează Reuters

Votul a fost de 51 la 50 în favoarea unei moţiuni de ordine republicane de respingere a rezoluţiei cu privire la puterile de război. Republicanii deţin 53 de locuri în Senat, iar trei dintre republicanii lui Trump au votat alături de toţi democraţii în favoarea continuării procedurii, aşa că vicepreşedintele JD Vance a venit la Capitoliu pentru a-şi da votul decisiv, după cum prevede legea în caz de egalitate. 

Oponenţii au susţinut că rezoluţia nu ar trebui să avanseze, deoarece SUA nu au în prezent trupe pe teren în Venezuela. Demersul a intervenit după ce forţele americane au intrat în Caracas pe 3 ianuarie şi l-au capturat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro. 

„În prezent, nu desfăşurăm operaţiuni militare acolo”, a declarat miercuri liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, în deschiderea şedinţei Senatului. „Democraţii susţin acest proiect de lege deoarece isteria lor anti-Trump nu cunoaşte limite”, a comentat el. 

Administraţia Trump susţine că prinderea lui Maduro a fost o operaţiune judiciară, menită să-l aducă în faţa justiţiei în SUA pentru acuzaţii legate de droguri, şi nu o operaţiune militară. 

Susţinătorii rezoluţiei privind puterile de război nu au fost de acord cu acest punct de vedere, subliniind că o flotilă numeroasă de nave americane blochează Venezuela şi că de luni de zile trage asupra ambarcaţiunilor din sudul Caraibelor şi din Pacific. Trump a ameninţat, de asemenea, cu noi acţiuni militare. 

Votul strâns a reflectat însă îngrijorarea din Congres, inclusiv din partea unor republicani, cu privire la politica externă a lui Trump şi sprijinul crescând pentru argumentul că nu preşedintele, ci Congresul ar trebui să aibă prerogativa de a trimite trupe americane la război, aşa cum se prevede şi în Constituţia SUA. 

Din cinci rebeli republicani, doi au fost „cuminţiţi” 

Trump a declarat recent că SUA vor conduce Venezuela timp de ani de zile, le-a spus iranienilor care protestează împotriva guvernului lor că „ajutorul este pe drum” şi a ameninţat cu acţiuni militare pentru a cuceri Groenlanda, un teritoriu al Danemarcei, ţară aliată în NATO, conform News.ro. 

Pe de altă parte, votul de miercuri a demonstrat controlul lui Trump asupra partidului său. Votul a avut loc la mai puţin de o săptămână după ce Senatul a decis în 8 ianuarie în favoarea avansării rezoluţiei. În cadrul acelui vot, cinci republicani s-au alăturat tuturor democraţilor pentru a vota în favoarea avansării rezoluţiei, ceea ce a reprezentat o blamare rară pentru liderul partidului din camera cu majoritate republicană. 

Trump a răspuns furios, spunând că cei cinci republicani nu ar trebui să mai fie aleşi niciodată în funcţie. Cei cinci erau Rand Paul din Kentucky, Susan Collins din Maine, Josh Hawley din Missouri, Lisa Murkowski din Alaska şi Todd Young din Indiana. 

Partidul lui Trump deţine o majoritate de 53 la 47 în Senat. 

Trump, secretarul de stat Marco Rubio şi alţi oficiali ai administraţiei au lansat apoi o campanie intensă pentru a încuraja republicanii să-şi schimbe poziţia şi să se opună rezoluţiei, sunându-i în repetate rânduri. Iar Hawley şi Young au făcut acest lucru miercuri. 

Într-o declaraţie, Young a spus că a primit asigurări de la „înalţi oficiali ai securităţii naţionale” că nu există trupe americane în Venezuela. „Am primit, de asemenea, un angajament că, dacă preşedintele Trump va decide că forţele americane sunt necesare în operaţiuni militare majore în Venezuela, administraţia va veni în prealabil la Congres pentru a solicita autorizarea folosirii forţei”, a spus el. 

Chiar dacă ar fi fost adoptată de Senat, pentru a deveni lege, măsura ar fi trebuit să treacă de Camera Reprezentanţilor, care este condusă de republicani cu marjă destul de mică, şi să obţină o majoritate de două treimi atât în Cameră, cât şi în Senat, pentru a supravieţui unui veto preconizat din partea lui Trump. 

Republicanii lui Trump au blocat două încercări anterioare de a promova rezoluţii similare în Senat anul trecut. 

După capturarea lui Maduro, unii legislatori - democraţi în mod public şi unii republicani în culise - au acuzat administraţia că a indus în eroare Congresul atunci când a dat asigurări că nu intenţionează să forţeze Venezuela să-şi schimbe guvernul. 

În ultimele zile, Trump a postat online un meme în care apare ca „preşedinte interimar al Venezuelei” şi a declarat pentru The New York Times că implicarea SUA în ţara sud-americană va dura ani de zile.

Citește și „Vance ne urăşte": Temerile Europei cu privire la Groenlanda cresc pe măsură ce vicepreşedintele SUA se implică în discuţii (Politico) 

