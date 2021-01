Republicanii iau în calcul demiterea imediată a lui Trump, pe motiv de sănătate psihică. Ce prevede amendamentul 25 invocat

Membri ai guvernului american au analizat posibilitatea înlăturării de la putere a lui Donald Trump după lovitura în forţă a partizanilor săi în Congres, au raportat miercuri seară mai multe canale media, notează AFP, preluată de Agerpres. Ei au propus invocarea amendamentului 25 la Constituția Americii, care permite declararea președintelui ca „inapt” să-și exercite funcția.

Discuţiile privind o posibilă înlăturare a lui Donald Trump s-au purtat în jurul celui de-al 25-lea amendament la Constituţia americană, care îi autorizează pe vicepreşedinte şi o majoritate a cabinetului să îl declare pe preşedinte „inapt” să îşi exercite funcţiile, potrivit CNN, CBS şi ABC, care citează surse anonime.

Potrivit surselor citate de jurnaliști acreditați la Casa Albă, președintele Trump „a pierdut controlul”; el a fost inabordabil pe parcursul zilei și a urmărit la televizor evenimentele de la Capitoliu. Mai mult, unul dintre jurnaliști citează o sursă apropiată lui Donald trump, care i-ar spus că președintele „și-a pierdut mințile” ("out of his mind").

Potrivit amendamentului 25, în cazul în care președintele în funcție este înlăturat, vicepreședintele (Mike Pence) preia atribuțiile de șef al statului.

Până în prezent, vicepreşedintelui Mike Pence nu i-a fost prezentată nicio propunere oficială, a precizat CBS.

Mai mulţi congresmeni şi editorialişti ai unor jurnale influente au pledat deschis pentru această opţiune, chiar dacă mai sunt doar două săptămâni până la sfârşitul mandatului lui Donald Trump.

Donald Trump „este bolnav mintal”

Toţi membrii democraţi ai Comisiei juridice din Camera Reprezentanţilor i-au trimis o scrisoare lui Mike Pence, în care i-au cerut să invoce al 25-lea amendament „în interesul democraţiei”.

Pentru aceştia, preşedintele în exerciţiu „este bolnav mintal şi incapabil să gestioneze şi să accepte rezultatul alegerilor din 2020”.

Influentul Washington Post a pledat şi el în acest sens într-un editorial sever.

Pentru editorialiştii săi, „preşedintele este responsabil de actul de răzvrătire” survenit la Capitoliu, unde sute de partizani ai lui au pătruns cu forţa, în timp ce congresmenii se aflau la începutul procesului de certificare a victoriei democratului Joe Biden la prezidenţiale.

Donald Trump „a dovedit că reprezintă o gravă ameninţare pentru democraţie, el trebuie îndepărtat”, au adăugat ei.

Alţii, ca membra democrată a Congresului, Ilhan Omar, a anunţat miercuri că pregăteşte documentele pentru un impeachment împotriva preşedintelui în exerciţiu Donald Trump, dar această procedură este mai lungă şi mai puţin susceptibilă să ajungă la final înainte ca Joe Biden să depună jurământul la 20 ianuarie.

Editor : B.P.