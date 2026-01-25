Live TV

Republicanii sunt tot mai îngrijorați de campania de deportare a lui Trump. Un sondaj recent arată că au de ce

trump
Miza – alegătorii indeciși Sondaj Poziția Casei Albe Imigrația nu este una dintre marile probleme ale alegătorilor

O mică majoritate a alegătorilor încă susține agenda de deportare a lui Trump, dar baza Partidului Republican se divizează în privința tacticii, arată un sondaj recent de opinie, conform Politico.

Campania agresivă de deportare a președintelui Donald Trump începe să îi neliniștească pe unii republicani.

Pe măsură ce se apropie alegerile de la jumătatea mandatului, legislatorii, candidații, strategii și persoanele apropiate de Casa Albă din Partidul Republican avertizează că politica de deportări în masă a administrației – și acoperirea mediatică intensă a operațiunilor de aplicare a legii, arestările de cetățeni americani și ciocnirile dintre protestatari și oficialii federali – le-ar putea costa majoritatea fragilă din Camera Reprezentanților.

Miza – alegătorii indeciși

Abordarea forțată a administrației în întreaga SUA riscă să respingă alegătorii indeciși care au alimentat revenirea lui Trump la Casa Albă, dar care sunt din ce în ce mai sceptici cu privire la modul în care președintele pune în aplicare o promisiune centrală din campania electorală. Problema este complicată și mai mult de faptul că republicanii sunt divizați cu privire la cea mai bună modalitate de a aborda erodarea sprijinului, unii membri ai partidului considerând că este o problemă de comunicare, în timp ce alții susțin că politica administrației în sine este cea care alimentează îngrijorările alegătorilor.

„Dacă nu ne schimbăm abordarea, acest lucru va avea cu siguranță un efect negativ asupra alegerilor de la jumătatea mandatului”, a declarat reprezentantul Dan Newhouse (R-Wash.), care a decis recent să nu mai candideze pentru un nou mandat.

Sondaj

Un nou sondaj Politico subliniază aceste îngrijorări: Aproape jumătate dintre americani – 49% – consideră că campania de deportare în masă a lui Trump este prea agresivă, inclusiv 1 din 5 alegători care l-au susținut pe președinte în 2024. Ca semn al disconfortului crescând în rândul bazei președintelui, mai mult de 1 din 3 alegători ai lui Trump spun că, deși susțin obiectivele campaniei sale de deportare în masă, nu sunt de acord cu modul în care o pune în aplicare.

Președintele a candidat pe baza promisiunii de a elimina milioane de imigranți care trăiesc ilegal în țară, făcând legătura între criza de la frontieră a fostului președinte Joe Biden și crimele violente care afectează orașele americane. Casa Albă a exercitat presiuni asupra oficialilor din domeniul imigrației pentru a îndeplini obiectivul președintelui, un efort care necesită vizarea imigranților dincolo de criminalii violenți.

Însă americanii, în general, nu susțin o astfel de abordare radicală. În sondaj, 38% dintre americani au spus că guvernul federal ar trebui să acorde prioritate deportării imigranților care au comis infracțiuni grave, în timp ce 21% au spus că administrația ar trebui să deporteze numai infractorii gravi. Sondajul a fost realizat în perioada 16-19 ianuarie, după ce un agent ICE a ucis-o pe Renee Good în Minneapolis.

Sâmbătă a avut loc un alt incident armat în care a fost implicat un ofițer federal în Minneapolis, un bărbat alb, de 37 de ani, cu cetățenie americană fiind, de asemenea, împușcat mortal.

Poziția Casei Albe

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că agenda președintelui privind deportările în masă a fost o promisiune centrală a campaniei și a susținut că aplicarea legii de către administrație – și mesajul acesteia – s-a concentrat și se va concentra în continuare pe „cei mai răi dintre cei mai răi”, inclusiv persoanele condamnate pentru agresiune, viol și crimă. Oficialul a declarat că administrația nu va permite infractorilor să rămână în libertate în orașele în care „democrații nu cooperează cu noi”, adăugând că „nu ar fi nevoie de o prezență atât de mare a ICE dacă am avea cooperare”.

Rămâne de văzut dacă mesajul administrației va fi suficient pentru a calma îngrijorările care traversează partidul. În timp ce mulți republicani rămân încrezători că sunt în continuare cei mai de încredere în materie de imigrație și securitate la frontieră – și că democrații vor fi în cele din urmă considerați prea extremi în răspunsul lor – alții avertizează că baza lui Trump nu va fi formată din alegătorii care vor decide alegerile din 2026.

Imigrația nu este una dintre marile probleme ale alegătorilor

Imigrația se situează încă mult sub preocupările economice ale alegătorilor, potrivit sondajului Politico. Când au fost rugați să selecteze cele mai importante trei probleme cu care se confruntă țara, doar 21% au menționat imigrația ilegală, comparativ cu jumătate dintre cei care au menționat costul vieții. Dar, pe măsură ce Casa Albă continuă să facă din imigrație o prioritate politică, segmente cruciale de alegători indeciși și susținători moderați ai lui Trump își exprimă nemulțumirea față de unele dintre tacticile administrației.

 

Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat