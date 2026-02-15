Restaurantele din SUA se confruntă cu amenințări după ce și-au declarat opoziția față de ICE: „Refuz să gătesc pentru fasciști”

Din ce în ce mai multe restaurante din StateleUnite se confruntă cu amenințări. După ce au luat o poziție împotriva acțiunilor ICE, acum trebuie să gestioneze o situație dificilă: cronici false pe rețele sociale, devastarea unor bunuri, amenințări cu boicotul sau violente fizice, scrie The Guardian.

Pe fondul apelurilor la o grevă națională pe 30 ianuarie, Anton Kinloch a afișat un semn pe trotuarul din fața Lone Wolf, barul și restaurantul său de cocktailuri artizanale din Kingston, New York. Cu litere mari, el a scris: „NE PLACE GHEAȚA ÎN BĂUTURI. NU NE PLACE GHEAȚA ÎN VIAȚA REALĂ. SOLIDARITATE MEREU”.

Împreună cu soția și partenera sa de afaceri, Lisa Dy, el a luat dificila decizie de a rămâne deschis, alegând în schimb să doneze o parte din încasările serii unui grup local de apărare a imigranților. Având în vedere temperaturile scăzute și vremea nefavorabilă care au afectat afacerile din regiune în această iarnă, el pur și simplu nu-și putea permite pierderea veniturilor. Dar a refuzat să rămână tăcut în urma uciderii brutale a lui Renee Good și Alex Pretti de către agenții ICE.

În câteva ore, Kinloch a descoperit că panoul fusese vandalizat și aruncat în mijlocul străzii. Rama de lemn era ciobită, iar suprafața tablei era spartă; părea să fi fost călcat de mai multe ori de o mașină. Mai devreme în acea zi, primise cel puțin o jumătate de duzină de mesaje jignitoare după ce postase pe rețelele sociale un mesaj de sprijin pentru imigranți. „Am vorbit cu alți proprietari de afaceri din zonă și mi-au spus că au primit amenințări similare”, a spus el. „Au observat, de asemenea, o scădere a numărului de urmăritori pe rețelele sociale după ce și-au exprimat opinia. Oamenii nu îi mai urmăreau, îi blocau și le trimiteau mesaje de ură.”

Aplicarea agresivă a legilor

De când Donald Trump a revenit la putere anul trecut, restaurantele și barurile din toată țara s-au trezit în prima linie a aplicării agresive a legilor privind imigrația și a intimidării din partea agenților federali mascați. Potrivit Consiliului American pentru Imigrație, imigranții reprezintă 22% din forța de muncă din industria restaurantelor, o cifră care depășește 30% în statele cu populații numeroase de origine străină, precum California, New York și Texas. Odată cu creșterea amenințărilor la adresa imigranților, mulți proprietari de restaurante și-au exprimat în mod vocal opoziția față de ICE în comunitățile lor. Dar cele mai vocale întreprinderi au declarat că au devenit și ținta atacurilor virulente ale susținătorilor ICE: hărțuire online, amenințări cu boicotul și chiar confruntări fizice. Unii restauratori susțin că au fost defăimați de recenzii negative false pe site-uri precum Google și Yelp.

Jamie Kenyon, bucătar-șef executiv și partener al Bottino din New York City, a declarat că, la câteva minute după ce a postat un mesaj pro-imigranți pe pagina de social media a restaurantului său în ziua închiderii naționale, restaurantul său a primit un telefon obscen de la un străin care condamna postarea. Kenyon a fost surprins de răspunsul amenințător la ceea ce el considera o manifestare benignă de solidaritate. „Cu toții suntem imigranți”, se spunea în mesaj, explicând decizia grupului de restaurante de a rămâne deschis și planurile sale de a dona 15% din vânzări către Centrul Național pentru Justiție în Materie de Imigrare. „Un loc în minus de vizitat”, a răspuns un comentator. „Poate că atunci când un imigrant ilegal îți va da foc, vei înțelege de ce.”

Mai târziu în acea zi, restaurantul a primit două recenzii negative de o stea pe Google, în succesiune rapidă. „Valorile și morala lor oribile nu ne reprezintă”, a scris recenzentul. „Sunt extrem de urâcioși și imorali. Nu aș merge aici sub nicio formă.” Kenyon bănuiește că apelantul furios ar putea fi responsabil pentru recenziile calomnioase și, deși el și partenerii săi se străduiesc să le șteargă, prejudiciul adus reputației este ireversibil. Un raport din 2015 al Moz, o companie de software specializată în optimizarea motoarelor de căutare, a revelat că peste 67% dintre respondenți au fost influențați de recenziile online și că întreprinderile riscă să piardă 22% dintre clienți atunci când o recenzie negativă apare în rezultatele căutării. „Când primești recenzii bune, acestea sunt foarte prețioase, iar recenziile negative sunt devastatoare”, a spus Kenyon. „Dar când sunt false și total absurde, sunt pur și simplu enervante și foarte dăunătoare pentru afaceri.”

„Refuz să gătesc pentru fasciști și susținătorii lor”

La Pizza Matta din Logan Square, Chicago, o dispută pe tema imigrației l-a determinat pe coproprietarul Jason Vincent să refuze să servească un susținător al ICE care lăsa de luni de zile mesaje hărțuitoare și cu conotații politice pe Instagram. Conflictul s-a intensificat când clientul a venit să ia masa în aceeași zi în care Liam Ramos, în vârstă de cinci ani, a fost răpit de agenții federali în Minnesota. După o discuție aprinsă, Vincent i-a cerut să părăsească localul. „Refuz să gătesc pentru fasciști și susținătorii lor”, a spus el. Deși nu este o politică oficială în restaurantele sale, Vincent a spus că își rezervă dreptul de a refuza să servească pe oricine vine purtând o șapcă Maga sau un tricou pro-ICE. „Am fost crescut în religia iudaică și mi s-a învățat de mic să spun «niciodată mai mult»”, a spus el. „Ceea ce se întâmplă aici este «niciodată mai mult».”

Ostilitate

Ostilitatea crescândă față de imigranți îi face pe unii proprietari de afaceri să fie din ce în ce mai îngrijorați de riscurile de a se exprima prea deschis. „Este foarte important ca întreprinderile mici să-și exprime opinia și să-și clarifice punctul de vedere”, a spus Cheetie Kumar, coproprietar al Ajja din Raleigh, Carolina de Nord, și membru al consiliului de administrație și vicepreședinte al Independent Restaurant Coalition. „Dar, în același timp, eu sunt imigrant, în restaurantul meu lucrează imigranți și nu vreau să pun pe nimeni în pericol.”

Situația dificilă a lucrătorilor imigranți rezonează cu mulți restauratori născuți în străinătate, în special cu cei care au experimentat incertitudinea în ceea ce privește propriul statut de imigrant în trecut. „Sunt foarte recunoscător că am obținut cetățenia acum un an, pentru că este înfricoșător”, a spus Kenyon, care s-a mutat în SUA din Manchester, Anglia, când avea 14 ani. „Fără asta, n-aș putea dormi noaptea. Am și o familie de întreținut.” El crede că aplicarea sensibilă a legilor privind imigrația ar trebui să se concentreze pe îndepărtarea criminalilor care reprezintă o amenințare pentru comunitate, nu pe țintirea persoanelor nevinovate pe baza culorii pielii lor. „Cea mai mare „infracțiune” pe care imigranții o comit în restaurante în fiecare zi este munca”, a spus el. „Ei dau înapoi comunității. Aceasta este cea mai bună infracțiune din lume.”

Deportările s-ar dovedi catastrofale

Majoritatea liderilor din industrie sunt de acord că deportarea a milioane de muncitori imigranți, a căror muncă este esențială pentru industrie, ar fi catastrofală. „Persoanele de culoare și imigranții susțin întregul sistem alimentar din această țară de la înființarea sa și, din punct de vedere istoric, fără niciun fel de egalitate”, a spus Sean Sherman, bucătar-șef și proprietar al Owamni, un restaurant indigen situat la câțiva kilometri de locul în care Alex Pretti și Renee Good au fost uciși. „Nu poți pur și simplu să retragi toată această forță de muncă masivă și să te aștepți ca aceste sisteme să continue să funcționeze.”

Restaurantele din toată țara se luptă deja cu inflația în creștere și costurile exorbitante. Ele nu își pot permite o aplicare imprudentă a legilor privind imigrația, care le amenință forța de muncă și destabilizează comunitățile. În Minneapolis, unde agenții federali au vizat agresiv industria ospitalității, vânzările la restaurantele locale au scăzut cu 50-60%, potrivit lui Sherman. „În acest ritm, probabil că toate restaurantele din Minneapolis vor fi închise în două luni.” (Tom Homan, șeful serviciului de frontieră, a anunțat săptămâna trecută planurile administrației de a retrage 700 de ofițeri din Minnesota.)

Vincent a observat un efect similar în Chicago, unde ICE a desfășurat operațiuni regulate de aplicare a legii la sfârșitul anului trecut. În octombrie, când agenții au folosit gaze lacrimogene vizavi de o școală din același cartier cu restaurantul său Giant, el a spus că a fost cea mai slabă noapte din istoria de 10 ani a localului.

Sherman s-a deplasat recent la Washington DC pentru a depune o petiție cu peste 3.000 de semnături senatoarei junior din Minnesota, Tina Smith, îndemnând Congresul să țină în frâu ICE. Cu câteva zile înainte de vizita sa, un angajat al Owamni a fost reținut în fața restaurantului de agenții de imigrare și a dispărut într-un centru de detenție din Texas, în ciuda faptului că avea documente în regulă (angajatul a fost eliberat între timp).

„Prioritatea noastră nu este să luptăm cu trolii online”, a spus Sherman. „Încercăm să găsim o modalitate de a atrage atenția oamenilor că aceasta nu este America în care vrem să trăim.”

