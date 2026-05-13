Președintele SUA, Donald Trump, intensifică presiunea asupra guvernului cubanez, alimentând temerile că amenințările sale repetate de a invada insula din Caraibe ar putea deveni realitate, relatează Axios.

O invazie americană în Cuba ar marca cea mai dramatică confruntare dintre Washington și Havana de la Criza rachetelor din Cuba din 1962 — și cea mai îndrăzneață punere la încercare a campaniei lui Trump de extindere a influenței americane în emisfera vestică, în conformitate cu propria sa interpretare a Doctrinei Monroe.

Conform unei analize realizate de CNN asupra datelor de zbor publicate săptămâna aceasta, zborurile avioanelor americane de supraveghere și recunoaștere în largul coastelor Cubei au crescut semnificativ începând din februarie.

Joi trecut, Statele Unite au impus sancțiuni suplimentare împotriva Havanei, ceea ce l-a determinat pe ministrul de externe al țării să califice aceste măsuri drept „o pedeapsă colectivă de natură genocidă”.

Insula se confruntă, de asemenea, cu o criză umanitară tot mai gravă, pe care oficialii cubanezi o atribuie „blocadei energetice” impuse de SUA, care împiedică furnizorii de petrol să aprovizioneze insula.

Iar arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro a agravat și mai mult situația locală, izolând Cuba de un furnizor cheie de petrol.

„Nu există semne clare că Cuba va fi următoarea țintă a lui Trump”, subliniază publicația.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat joi trecut reporterilor că Trump i-a spus în particular, în timpul unei întâlniri cu ușile închise la Casa Albă, că nu are intenția de a invada Cuba.

În același timp, scrie publicația, Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o operațiune militară în Cuba, sugerând vineri că un portavion care se întoarce în SUA din Iran ar putea fi staționat în largul coastei.

El a spus că portavionul ar putea „să acosteze, să oprească la aproximativ 100 de metri de țărm, iar ei vor spune: «Vă mulțumim foarte mult. Ne predăm»”.

Secretarul de stat american Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a declarat reporterilor săptămâna trecută că sistemul economic al țării este distrus și nu poate fi reparat.

„Iar motivul pentru care nu reușesc să rezolve problema nu este doar faptul că sunt comuniști. Asta e deja destul de grav”, a spus el referindu-se la partidul de guvernământ neales al țării. „Dar sunt comuniști incompetenți. Singurul lucru mai rău decât un comunist este un comunist incompetent.”

Un oficial al Casei Albe a declarat luni pentru Axios că „Cuba este o țară în declin, care a fost gestionată îngrozitor timp de mulți ani și ai cărei conducători au eșuat din cauza pierderii sprijinului din partea Venezuelei”.

Acesta a adăugat: „Așa cum a afirmat președintele, Cuba este o țară în declin. În scurt timp, vor cădea, iar noi vom fi acolo pentru a-i ajuta”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru Axios că „regimul cubanez continuă să-și demonstreze indiferența față de suferința poporului și refuză să facă reforme sau să înceteze să obstrucționeze livrarea ajutorului umanitar vital”.

„Președintele Trump ar prefera o soluție diplomatică, dar el și administrația sa nu vor permite ca insula să se transforme într-o amenințare și mai gravă la adresa securității naționale a Statelor Unite”, a menționat acesta.

Sebastian Arcos, director interimar al Institutului de Cercetare Cubaneză de la Universitatea Internațională din Florida, a declarat pentru Axios că a considerat o intervenție posibilă la scurt timp după ce Trump a afirmat în ianuarie că Cuba reprezintă o amenințare imediată la adresa securității SUA, însă războiul cu Iranul a determinat redirecționarea resurselor militare către Orientul Mijlociu.

Arcos a adăugat că nu crede că Trump va trimite trupe pe teren, dar că ar putea desfășura „acțiuni militare de la distanță”, similare cu cele care au avut loc în Iran, ceea ce ar „șoca regimul, ar distruge conducerea și ar crea, poate, o oportunitate pentru apariția unei noi conduceri”.

Arcos a menționat că Ziua Independenței Cubei, care marchează sfârșitul ocupației americane a insulei, cade pe 20 mai.

El a spus că s-ar putea întâmpla ceva atunci, adăugând: „Există cu siguranță un sentiment de anticipare și anxietate în Miami și în Cuba”.

