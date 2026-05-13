Live TV

Analiză Retorica lui Trump și Rubio ar putea însemna un război iminent în Cuba (Axios)

Data publicării:
cuba
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, intensifică presiunea asupra guvernului cubanez, alimentând temerile că amenințările sale repetate de a invada insula din Caraibe ar putea deveni realitate, relatează Axios.

O invazie americană în Cuba ar marca cea mai dramatică confruntare dintre Washington și Havana de la Criza rachetelor din Cuba din 1962 — și cea mai îndrăzneață punere la încercare a campaniei lui Trump de extindere a influenței americane în emisfera vestică, în conformitate cu propria sa interpretare a Doctrinei Monroe.

Conform unei analize realizate de CNN asupra datelor de zbor publicate săptămâna aceasta, zborurile avioanelor americane de supraveghere și recunoaștere în largul coastelor Cubei au crescut semnificativ începând din februarie.

Joi trecut, Statele Unite au impus sancțiuni suplimentare împotriva Havanei, ceea ce l-a determinat pe ministrul de externe al țării să califice aceste măsuri drept „o pedeapsă colectivă de natură genocidă”.

Insula se confruntă, de asemenea, cu o criză umanitară tot mai gravă, pe care oficialii cubanezi o atribuie „blocadei energetice” impuse de SUA, care împiedică furnizorii de petrol să aprovizioneze insula.

Iar arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro a agravat și mai mult situația locală, izolând Cuba de un furnizor cheie de petrol.

„Nu există semne clare că Cuba va fi următoarea țintă a lui Trump”, subliniază publicația.

Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a declarat joi trecut reporterilor că Trump i-a spus în particular, în timpul unei întâlniri cu ușile închise la Casa Albă, că nu are intenția de a invada Cuba.

În același timp, scrie publicația, Trump și-a exprimat în repetate rânduri interesul pentru o operațiune militară în Cuba, sugerând vineri că un portavion care se întoarce în SUA din Iran ar putea fi staționat în largul coastei.

El a spus că portavionul ar putea „să acosteze, să oprească la aproximativ 100 de metri de țărm, iar ei vor spune: «Vă mulțumim foarte mult. Ne predăm»”.

Secretarul de stat american Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, a declarat reporterilor săptămâna trecută că sistemul economic al țării este distrus și nu poate fi reparat.

„Iar motivul pentru care nu reușesc să rezolve problema nu este doar faptul că sunt comuniști. Asta e deja destul de grav”, a spus el referindu-se la partidul de guvernământ neales al țării. „Dar sunt comuniști incompetenți. Singurul lucru mai rău decât un comunist este un comunist incompetent.”

Un oficial al Casei Albe a declarat luni pentru Axios că „Cuba este o țară în declin, care a fost gestionată îngrozitor timp de mulți ani și ai cărei conducători au eșuat din cauza pierderii sprijinului din partea Venezuelei”.

Acesta a adăugat: „Așa cum a afirmat președintele, Cuba este o țară în declin. În scurt timp, vor cădea, iar noi vom fi acolo pentru a-i ajuta”.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru Axios că „regimul cubanez continuă să-și demonstreze indiferența față de suferința poporului și refuză să facă reforme sau să înceteze să obstrucționeze livrarea ajutorului umanitar vital”.

„Președintele Trump ar prefera o soluție diplomatică, dar el și administrația sa nu vor permite ca insula să se transforme într-o amenințare și mai gravă la adresa securității naționale a Statelor Unite”, a menționat acesta.

Sebastian Arcos, director interimar al Institutului de Cercetare Cubaneză de la Universitatea Internațională din Florida, a declarat pentru Axios că a considerat o intervenție posibilă la scurt timp după ce Trump a afirmat în ianuarie că Cuba reprezintă o amenințare imediată la adresa securității SUA, însă războiul cu Iranul a determinat redirecționarea resurselor militare către Orientul Mijlociu.

Arcos a adăugat că nu crede că Trump va trimite trupe pe teren, dar că ar putea desfășura „acțiuni militare de la distanță”, similare cu cele care au avut loc în Iran, ceea ce ar „șoca regimul, ar distruge conducerea și ar crea, poate, o oportunitate pentru apariția unei noi conduceri”.

Arcos a menționat că Ziua Independenței Cubei, care marchează sfârșitul ocupației americane a insulei, cade pe 20 mai.

El a spus că s-ar putea întâmpla ceva atunci, adăugând: „Există cu siguranță un sentiment de anticipare și anxietate în Miami și în Cuba”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nikol Pașinian și Vladimir Putin
1
„Încurcăm relațiile interstatale cu căsătoria”. Tensiuni fără precedent între Moscova și...
Administratia Prezidentiala 112
2
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
3
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Kelemen Hunor nu exclude un Guvern minoritar cu PSD, dacă Nicușor Dan îl nominalizează pe...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice: „România este ținută artificial în...
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Digi Sport
Scandal de proporții! S-a filmat înconjurat de escorte, în timp ce se droghează: "Adio, Cupa Mondială"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump și Xi Jinping
Donald Trump îi va cere lui Xi Jinping să „deschidă” China pentru companiile americane
Donald Trump.
Trump a publicat un desen care prezintă „al 51-lea stat" american
President Trump Departs White House For China
Cum a reușit Marco Rubio să călătorească la Beijing cu Trump, deși era pe lista sancționaților. S-a găsit o soluție lingvistică
Trump Putin
„Un ofițer KGB, specialist în manipulare”. Cum explică primul premier al lui Vladimir Putin „chimia” dintre liderul rus și Donald Trump
photo-collage.png - 2025-06-23T194247.149
Fiul ultimului șah al Iranului îl critică pe Trump pentru că transmite „semnale contradictorii”: „Nu trebuie să ratezi ocazia”
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski si mark rutte
Summitul B9. Cel mai important eveniment diplomatic organizat la...
bani si cos cu alimente
Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)
BSDA 2026. Inquam Photos George Calin
Începe BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi...
Sorin Grindeanu.
BPN al PSD se reuneşte pentru a stabili propunerile cu care merge la...
Ultimele știri
Taxele vamale afectează comerţul global cu vin în 2025, în timp ce România îşi creşte producţia, arată OIV
„Taxă de kerosen” pentru vacanțe deja plătite: Mulți dintre românii care au făcut rezervări prin agenții trebuie să dea bani în plus
Macron cere o coordonare europeană puternică împotriva hantavirusului. Care este situația din Franța
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii binecuvântate de Univers pe 13 mai 2026. O zi rară care le aduce curaj, succes și claritate
Cancan
Cine este femeia pe care se bazează Cabral după ce a ajuns aproape de faliment
Fanatik.ro
Ce lovitură a dat provincia în 2026 și cum le-a redus la tăcere pe FCSB, Rapid și Dinamo. De când nu s-a mai...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Gafă uriașă înainte de finala Cupei României. Cum a ratat Universitatea Craiova participarea într-una dintre...
Adevărul
Experimentul Netflix care îți dă peste cap obiceiurile: serialul cu 8 episoade pe care le poți vedea în orice...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reacție surprinzătoare la apariția lui Ilie Bolojan, de mână cu iubita, în Oradea, după pierderea puterii. Au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Olandezii anunță: ”Dennis Man, pe picior de plecare de la PSV!”. Suma vehiculată e uriașă
Pro FM
Când este Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu evoluează în a două semifinală
Film Now
Alejandra Silva, imagini rare cu copiii și mesaj emoționant de Ziua Mamei: „Femeile țin lumea unită în moduri...
Adevarul
Trenul „Leon” fabricat la Electroputere Pașcani va transporta astronauți și experți aerospațiali, la 45 de...
Newsweek
Care pensionari primesc între 480 și 630 lei în plus la pensie? În ce județe se dau mai mulți bani?
Digi FM
Orașul din România în care oamenii ar putea plăti doar 1 leu pe zi pentru transportul public. Când ar urma să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Trei motive pentru care câinele vrea să doarmă în patul tău. Nu este vorba doar de confort
Film Now
"M-a pus în pat lângă acest bărbat foarte cunoscut, care era dezbrăcat". Actrița care a trăit un episod...
UTV
Câți bani au lăsat invitații la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea. La eveniment au participat 250 de...