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Reuters: Numeroși candidați republicani se distanțează de Trump înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie

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Alegerile intermediare din SUA vor avea loc pe 3 noiembrie. Foto: Profimedia
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Circa două treimi dintre candidaţii republicani angajaţi în curse electorale strânse la alegerile intermediare s-au delimitat de preşedintele Donald Trump în privinţa unor politici ori au minimalizat legăturile cu acesta, scrie miercuri agenţia Reuters, după ce a elaborat o analiză prin care a ajuns la această concluzie, în timp ce scăderea popularităţii liderului de la Casa Albă riscă să conducă pentru republicani la pierderea controlului asupra Congresului în favoarea democraţilor.

Analiza Reuters, care a avut în vedere istoricul voturilor, declaraţiile publice şi materialele de campanie, a relevat că, în 41 din cele 62 de curse electorale care se anunţă strânse, candidaţii republicani au încercat să se distanţeze de Trump înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, care se vor desfăşura pe 3 noiembrie şi vor reînnoi toată Camera Reprezentanţilor şi o treime din Senat.

Candidaţii analizaţi au criticat unele acţiuni ale lui Trump ori au avut opinii diferite de ale acestuia pe teme punctuale, dar fără a respinge în ansamblu agenda sa politică, ceea ce sugerează o strategie menită să atragă alegătorii independenţi, evitând în acelaşi timp o ruptură directă de liderul republican, scrie Agerpres.

Printre temele asupra cărora candidaţii republicani s-au delimitat de liderul lor se regăsesc diverse politici publice, războiul împotriva Iranului, care a provocat creşterea preţurilor la combustibil, dar şi construirea unor centre de date, Trump fiind un susţinător al acestor proiecte.

Această schimbare de atitudine este semnificativă dacă avem în vedere faptul că în ultimul deceniu Trump a încercat să remodeleze Partidul Republican după chipul şi asemănarea sa şi a sancţionat fără ezitare congresmenii sau candidaţii care au îndrăznit să-l sfideze, el recurgând astfel la acţiuni de susţinere a unor contracandidaţi în alegerile interne, la atacuri personale sau la presiuni publice pentru a-i determina să se alinieze liniei partidului.

Răspunzând unor întrebări referitoare la concluziile analizei Reuters, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a vorbit despre realizările administraţiei Trump şi l-a descris pe acesta din urmă drept un "liderul incontestabil, cel mai bun comunicator şi un motivator fără egal" pentru partid.

Editor : A.P.

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