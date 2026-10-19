Cu câteva săptămâni înainte de alegerile intermediare cu miză mare din SUA, mulți americani se revoltă împotriva centrelor de date dezvoltate în comunitățile lor pentru a alimenta ambițiile președintelui Donald Trump în materie de inteligență artificială, potrivit unei analize Foreign Policy.

Aproximativ două treimi dintre americani se opun construcției de centre de date locale, conform sondajelor, iar această rezistență s-a reflectat în proteste ample. Pe lângă îngrijorările legate de impactul pe care un nou centru de date l-ar putea avea asupra locurilor de muncă, localnicii menționează frecvent cantitățile de apă, electricitate și teren consumate de centrele de date și ce ar putea însemna acest lucru pentru facturile la energie și pentru mediu.

Cele mai controversate sunt centrele de date „hiperscalare” utilizate de companii precum Amazon, Microsoft și Google, care pot depăși dimensiunea altor instalații și care au luat avânt în mijlocul boom-ului inteligenței artificiale.

Opoziția a devenit atât de acerbă încât cel puțin 15 state iau în considerare moratoriile, în timp ce legislatorii de ambele părți s-au aliniat cu localnicii indignați. „În sfârșit am găsit ceva care poate uni stânga și dreapta”, a glumit Joshua Rhodes, cercetător științific la Universitatea din Texas, Austin.

Totuși, această reacție adversă nu a descurajat prea mult administrația Trump, care a susținut centrele de date în încercarea sa de a domina inteligența artificială la nivel global. Peste 1.500 de centre de date sunt acum în curs de dezvoltare, adăugându-se la cele 3.000 care funcționează deja în țară, potrivit Centrului de Cercetare Pew.

„Singurul motiv pentru care comunitățile din SUA nu ar trebui să își dorească centre de date este dacă vor să ajungă înapoiate și sărace”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social în august. „Dacă vor să aibă succes și să fie bogați, cu taxe mult mai mici și locuri de muncă peste tot, să lase datele să domnească.”

Întrucât tensiunile amenință să atingă cote maxime înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, iată ce se știe despre amprenta reală a resurselor centrelor de date, potrivit analizei FP.

Într-o perioadă de creștere bruscă a costurilor energiei, atenția națională s-a concentrat asupra consumului de energie al centrelor de date, jumătate dintre americani afirmând că acesta reprezintă probleme pentru facturile de energie, potrivit Pew.

Centrele de date au reprezentat 4,7% din consumul total de energie electrică din SUA în 2024, în creștere față de 4,4% în anul precedent, potrivit Laboratorului Național Lawrence Berkeley.

Această pondere este așteptată să crească în următorii ani, deși estimările variază. Centrele de date ar putea consuma aproape 12% din energia electrică din SUA până în 2030, potrivit Lawrence Berkeley. Iar până în 2035, centrele de date ar putea absorbi atât de multă energie încât să reprezinte aproximativ o cincime din consumul de energie electrică din SUA, potrivit BloombergNEF.

Până acum, frenezia construcției de centre de date s-a concentrat în mare parte în câteva zone sensibile, cele mai mari fiind în Virginia, Texas și California. Dar este pe cale să se extindă pe măsură ce sunt planificate și mai multe centre de date, inclusiv în Illinois, Georgia, Ohio și Arizona.

Toate aceste previziuni indică o creștere economică care se desfășoară la o viteză și o amploare pentru care statele nu sunt pregătite corespunzător. „Asistăm la o creștere foarte rapidă, iar ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani este o cerere foarte stagnantă în sectorul energetic”, a declarat Lori Bird, expert în energie la Institutul Mondial de Resurse. „Așadar, aceasta este o inversare semnificativă.”

Texas oferă o perspectivă asupra modului în care o astfel de extindere poate pune presiune pe infrastructura locală și poate declanșa o furtună politică. Guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a promis cândva că va face din stat „epicentrul dezvoltării inteligenței artificiale” și sunt planificate cel puțin 248 de noi proiecte de centre de dat, adăugându-se la cele 335 existente în stat.

„Nu există aproape nicio memorie musculară în sistem pentru a face față acestor rate de creștere”, a declarat Ashish Sethia, directorul global al diviziei de produse de la BloombergNEF, invocând o lipsă de tehnicieni, transformatoare și linii de transmisie. „Prin urmare, vedem acest tip de luptă pentru a încerca să obținem cât mai multă capacitate de energie pentru a susține centrul de date.”

Cererea a fost neobosită. Pe parcursul verii, Consiliul pentru Fiabilitate Electrică din Texas (ERCOT), care operează rețeaua electrică a statului american, a declarat că are în vedere aproximativ 474 de gigawați (GW) în cereri de interconectare - sau de peste cinci ori cererea record de energie electrică pentru operator, potrivit oficialilor statului; 90% din aceste noi cereri de energie provin de la centre de date, a declarat ERCOT. În august, Abbott a ordonat autorităților de reglementare de stat să oprească conexiunile la centrele de date și a dispus audituri.

„E o nebunie”, a spus Rhodes, care a precizat că întreaga zonă Houston are o capacitate de aproximativ 17 GW la cerere maximă. „Houston are aproximativ 17 gigawați și vedem mai multe centre de date din Houston care încearcă să se conecteze la sistemul ERCOT simultan.”

Marea întrebare care planează asupra dezvoltării, în Texas și nu numai, este ce înseamnă toate acestea pentru facturile de electricitate ale consumatorilor. Răspunsul este, așa cum era de așteptat, oarecum complicat.

„Depinde cu adevărat de cât de mult faci [și] dacă sistemul are capacitatea de a gestiona”, a spus Bird, care a precizat că poate fi un beneficiu dacă ai un sistem energetic cu surplus de generare disponibil

„Dar ceea ce observăm este că în multe dintre aceste regiuni nu este suficientă energie și că încearcă să se miște atât de repede.” Prețurile turbinelor cu gaz, de exemplu, au crescut cu aproape 200% ca urmare a extinderii centrelor de date.

Pe măsură ce indignarea a crescut, Trump a declarat că corporațiile - nu consumatorii - ar trebui să suporte costul boom-ului. Și autoritățile de reglementare se străduiesc să atenueze tensiunile din comunitate. Autoritățile de reglementare și operatorii rețelelor de energie electrică încearcă să se asigure că creșterea costurilor nu este transferată către consumatorii finali, a spus Sethia.

Disperați după mai multă energie – și rapiditate – dezvoltatorii de centre de date caută din ce în ce mai mult în afara rețelei electrice existente. Mulți giganți tehnologici își construiesc propriile centrale de gaze naturale la fața locului pentru a satisface nevoile imense de energie ale instalațiilor. Există peste 80 de centrale electrice pe gaz în construcție sau propuse în întreaga țară, conform estimărilor Environmental Integrity Project, o organizație non-profit, non-partizană, care pledează pentru aplicarea legilor de mediu. Companiile, inclusiv Google, adoptă, de asemenea, din ce în ce mai mult energia nucleară ca sursă de electricitate fără emisii.

Însă rolul supradimensionat pe care îl joacă gazele naturale în dezvoltarea centrelor naționale de date, cel puțin pe termen scurt, are implicații majore pentru emisiile și poluarea din SUA. „Va crește emisiile din sectorul energetic, ceea ce va accelera efectele schimbărilor climatice”, a spus Rhodes.

Pentru a preveni supraîncălzirea, centrele de date de toate dimensiunile necesită sisteme puternice de răcire care utilizează adesea multă apă. Acest lucru a îngrijorat comunitățile: Gallup a descoperit că utilizarea excesivă a apei este unul dintre principalele motive pentru care americanii se opun construcției de centre de date locale.

Însă poate fi dificil să se măsoare amprenta lor asupra apei, în mare parte din cauza lipsei de date consistente și transparente, potrivit lui Joe Kane, cercetător în infrastructură și fost membru al Brookings Institution, un think tank cu sediul la Washington. O mare parte din aceste informații se află la firmele de tehnologie, a spus el.

De asemenea, nu există o valoare universală pentru utilizarea apei. „Dacă te uiți la gama completă de modele de centre de date diferite în diferite climate, diferite moduri de operare a acestora și așa mai departe, există o diferență de 10.000 de ori în ceea ce privește intensitatea consumului de apă a centrelor de date de la fața locului”, a declarat Jonathan Koomey, analist independent în domeniul energiei.

Centrele de date au consumat direct aproximativ 66 de miliarde de litri de apă până în 2023, conform unui raport Lawrence Berkeley din 2024. Se preconizează că acest număr va continua să crească: până în 2028, se așteaptă ca numai centrele de date hiperscalare să înghită între 60 și 124 de miliarde de litri de apă.

Și aceste cifre nici măcar nu includ amprenta indirectă de apă a centrelor de date. Centrele de date din întreaga țară au consumat în 2023 un total de aproape 800 de miliarde de litri de apă exclusiv ca urmare a consumului de energie electrică, potrivit Lawrence Berkeley.

Aceste volume pălesc în comparație cu alte activități și sectoare care consumă multă apă, cum ar fi irigarea peluzelor rezidențiale și producția de carne și vită din SUA, care consumă cu mii de galoane în plus.

Totuși, nevoia de apă a centrelor de date a devenit un punct cheie de criză, pentru că aceste facilități sunt construite în state care se confruntă cu stres hidric, cum ar fi California, New Mexico, Arizona, Nevada și Utah. În 2021, cercetătorii au estimat că o cincime din amprenta directă de apă a serverelor centrelor de date afectează locuri cu niveluri moderate spre ridicate de stres hidric.

„Putem transporta electricitate mii de kilometri, dar rareori transportăm apă atât de departe, așa că apa este o problemă mult mai locală”, a spus Rhodes.

Rezistența a fost acerbă. În Utah, stat afectat de secetă, de exemplu, mii de locuitori s-au opus unui proiect de centru de date propus, care se întinde pe 16.000 de hectare, parțial din cauza riscurilor pe care acesta le prezintă pentru un lac deja în scădere. Opoziția a cuprins și California, un stat care se confruntă de mult timp cu probleme legate de apă, iar San Francisco a aprobat recent un moratoriu de 45 de zile asupra aprobărilor centrelor de date.

Pe măsură ce controlul s-a intensificat, mulți producători de sisteme de hiperscalare s-au grăbit să demonstreze că iau problema în serios, printr-o serie de angajamente de reducere a consumului de apă. Însă, pentru multe companii, există un compromis financiar important între utilizarea apei și utilizarea unei cantități mai mari de energie.

„Este o situație dificilă în ceea ce privește consumul de apă”, a spus Rhodes. Deși există modalități de a minimiza consumul de apă pentru răcire, acest lucru necesită, în general, mai multă energie - iar firmele sunt stimulate financiar să aloce acea energie electrică în altă parte. „Valoarea calculului este atât de mare, încât vor să investească cât mai multă energie electrică în computere și cât mai puțină în răcire”, a spus el.

Extinderea rapidă a centrelor de date a intensificat controlul asupra amprentei lor fizice și a impactului asupra comunităților din apropiere. Peste 40% dintre americani locuiesc într-o rază de opt kilometri de cel puțin un centru de date existent sau planificat, potrivit Pew.

Toate centrele de date sunt structuri impunătoare din punct de vedere fizic, dar dimensiunile lor variază foarte mult. Un centru de date mare tipic poate ocupa aproximativ 23.000 de metri pătrați.

Editor : Ș.R.