Richard Gere îl consideră pe Donald Trump „un maniac”: „Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe planetă”

Actorul american Richard Gere a declarat marţi că Donald Trump este „un maniac” care distruge „tot ce este bun”, în cadrul unei discuţii publice la Oslo, informează AFP.

„Trăim cel mai sumbru moment pe care l-am cunoscut vreodată pe această planetă. Cine ar fi crezut că America se poate schimba aşa? Cine ar fi crezut că un astfel de maniac poate deveni preşedinte al Statelor Unite?”, a spus actorul american, în vârstă de 76 de ani.

Richard Gere se afla în capitala Norvegiei pentru a înmâna Premiul internaţional Vaclav Havel pentru disidenţă creativă artistului chinez Gao Zhen, încarcerat în ţara sa, şi disidentului birmanez Sai, cu ocazia Oslo Freedom Forum, notează AFP, citată de Agerpres.

„Încă din prima zi, tipul ăsta a distrus aproape tot ce era bun în guvernul american şi în poporul american”, a declarat el de pe scenă, în faţa a sute de oameni.

„Cum a fost posibil acest lucru? Pentru că am adormit. Nu ne-am îngrijorat. Nu am votat. Nu am ascultat cu adevărat”, a adăugat actorul american, recunoscând că nici el nu i-a mobilizat suficient pe oamenii din jurul său.

Spunând că a vizitat recent fostul lagăr nazist de la Dachau, el a avertizat împotriva apatiei societăţii.

„Trebuie să vedem semnalele, această dictatură a monştrilor, cu ce viteză se instalează. Trebuie să rămânem vigilenţi”, a mai spus Richard Gere.

În februarie 2025, actorul principal din filmele „Pretty Woman” şi „American Gigolo” l-a descris pe Donald Trump folosind cuvântul „bully”, un termen din limba engleză ce descrie un „om brutal” care hărţuieşte alte persoane.

Susţinător de lungă durată al Tibetului şi convertit la budism, Richard Gere s-a întâlnit frecvent cu Dalai Lama, liderul spiritual tibetan aflat în exil, pe care Beijingul îl acuză că incită la separatism în această regiune din Himalaya.

Actorul american locuieşte în Spania împreună cu soţia sa spaniolă, Alejandra Silva, din anul 2024.

