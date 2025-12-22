Rivalitatea din culise dintre Steve Witkoff și Marco Rubio pentru rolul în procesul de pace privind Ucraina: „A fost exclus”

Mai mulți actuali și foști oficiali din SUA și Europa au vorbit pentru NBC News despre o luptă privată dintre secretarul de stat american Marco Rubio și reprezentantul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, în contextul promovării negocierilor de pace Rusia - Ucraina, relatează Ukrainska Pravda.

Publicația prezintă câteva cazuri necunoscute până acum, în care Witkoff a organizat întâlniri internaționale pentru încheierea războiului din Ucraina fără știrea lui Rubio.

În aprilie 2025, secretarul de stat – care trebuia să zboare la Paris pentru negocierile privind Ucraina – a aflat întâmplător că Witkoff stabilise o întâlnire personală cu președintele Franței, Emmanuel Macron. Rubio a cerut să participe la întâlnire, dar Ministerul francez al Afacerilor Externe a susținut că această modificare trebuie aprobată personal de Witkoff. Secretarul de stat american a luat în cele din urmă legătura cu acesta, iar Rubio s-a alăturat discuției.

La sfârșitul lunii noiembrie, la câteva zile după negocierile de la Geneva, reprezentantul special al lui Trump a organizat o întâlnire cu partea ucraineană în Florida. Potrivit a două surse NBC News, Rubio a aflat despre întâlnirea planificată abia când ucrainenii i-au întrebat reprezentanții despre aceasta.

„Este evident că Rubio a fost exclus din acest proces. El ar fi trebuit să fie cel care coordonează totul”, citează postul de televiziune un înalt oficial al administrației Trump, sub condiția anonimatului.

Pe lângă dezacordurile privind eforturile de pace în Ucraina, Witkoff este în conflict cu Rubio și cu oficialii Departamentului de Stat în ceea ce privește abordarea sa față de problemele de securitate, în special în timpul călătoriilor sale în Rusia, se arată în articol.

Potrivit a trei oficiali americani, unii reprezentanți ai administrației Trump au pus la îndoială utilitatea folosirii de către Witkoff a propriului avion pentru zborurile către Moscova, în special din cauza lipsei unei comunicații securizate.

În luna mai, potrivit NBC News, Departamentul de Stat a inițiat o verificare, după care Witkoff a fost însoțit de pază suplimentară și i s-a asigurat un sistem securizat de comunicații mobile pentru a fi utilizat în avionul său.

„Cu toate acestea, potrivit unui oficial american și unei surse familiarizate cu situația, există încă temeri că Witkoff nu utilizează întotdeauna sistemul de comunicații securizat al guvernului”, se arată în articol.

Public, Casa Albă – precum și Rubio și Witkoff – afirmă că reprezentantul special și secretarul de stat lucrează împreună pentru a ajunge la pace în Ucraina.

În noiembrie, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a calificat drept „falsă” informația apărută în mass-media potrivit căreia în administrația președintelui Donald Trump există două abordări diametral opuse față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Editor : A.M.G.