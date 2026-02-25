Robert De Niro le cere americanilor să-i reziste lui Donald Trump: „Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”

Într-o recentă apariție, actorul Robert De Niro a îndemnat oamenii să „reziste” în fața liderului american și a administrației sale. Mai mult, actorul premiat cu Oscar a afirmat că Trump „nu va părăsi niciodată” funcția și că este responsabilitatea americanilor să „scape de el”, relatează Euronews.

De Niro, un critic vechi și fervent al celui de-al 47-lea președinte american, a apărut la MS NOW pentru a vorbi despre Trump.

„Nu va pleca niciodată. Trebuie să-l facem noi să plece”, a spus actorul. „Acum glumește despre naționalizarea alegerilor. Nu glumește. Am văzut deja destul.”

Întrebat dacă crede că Trump va pleca în trei ani, conform Constituției care stipulează că nicio persoană nu poate fi aleasă pentru mai mult de două mandate ca președinte, actorul de 82 de ani a răspuns: „Nu va pleca. Nici vorbă. Să nu ne amăgim. Nu va pleca. Depinde de noi să scăpăm de el.”

„Povestea este țara noastră, iar Trump o distruge, și cine știe care sunt motivele lui, dar este bolnav, este o porcărie. Trebuie să salvăm această țară”.

Actorul a spus cu vocea tremurândă: „Tot ce știu este că oamenii trebuie să reziste, să reziste, să reziste. Nu există o cale ușoară. Nu va fi ușor. Știi, există un moment în viața ta și în propria ta supraviețuire când știi că e mai bine să faci asta. E mai bine să sari și să alergi prin foc, pentru că dacă nu alergi prin foc, nu vei ieși, și asta trebuie să facem.”

De Niro l-a numit anterior pe Trump „sadic” și „clovn”, în timp ce președintele american l-a criticat în repetate rânduri pe actor afirmând că acesta „suferă de un caz incurabil de sindrom de deranjament Trump” – termenul pseudo-științific peiorativ folosit adesea de cei care doresc să reducă la tăcere criticii acțiunilor și pozițiilor politice ale lui Trump.

În octombrie anul trecut, De Niro a încurajat țara să „continue lupta” în timpul protestelor No Kings, spunând: „Nu există altă cale de a înfrunta un agresor. Trebuie să-l înfrunți și să lupți”.

Înaintea discursului liderului de la Casa Albă privind Starea Uniunii, un sondaj Reuters/Ipsos a relevat că șase din zece americani consideră că Trump a devenit imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă, 61% dintre respondenți (89% dintre democrați, 30% dintre republicani și 64% dintre independenți) afirmând că l-ar descrie pe liderul american ca fiind „devenit imprevizibil odată cu înaintarea în vârstă”.

Sondajul a arătat, de asemenea, că majoritatea americanilor consideră că liderii politici ai SUA sunt prea bătrâni, 79% dintre respondenți fiind de acord cu afirmația că „funcționarii aleși din Washington, D.C. sunt prea bătrâni pentru a reprezenta majoritatea americanilor”.

Vârsta medie în Senatul SUA este de 64 de ani, iar în Camera Reprezentanților SUA este de 58 de ani.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a declarat că rezultatele sondajului sunt exemple de „narațiuni false și disperate”.

Cu toate acestea, potrivit unui alt sondaj recent realizat de Washington Post/ABC News/Ipsos, doar 39% dintre americani aprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile de președinte.

Editor : A.M.G.