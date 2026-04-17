Robert F. Kennedy Jr. a susținut că nu a existat un președinte „mai lucid” decât Donald Trump. Declarația a fost făcută în cadrul înfățișării sale în fața deputaților din Camera Reprezentanților, vineri (17 aprilie).

Deputatul Mark Takano l-a întrebat pe secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale dacă ar vota pentru invocarea celui de-al 25-lea amendament în cazul în care președintele ar pica un test de aptitudine mentală, în timp ce în spatele său era afișată controversata postare a lui Trump în care se înfățișa pe sine ca Iisus, scrie The Independent.

„Nu a existat un președinte mai sănătos la cap”, a declarat RFK Jr.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard