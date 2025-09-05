Robert F. Kennedy Jr va publica un raport care ar lega autismul de un popular medicament care conține paracetamol. Ce spun experții

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., intenționează să anunțe că utilizarea popularului medicament analgezic fără prescripție medicală Tylenol, care conține paracetamol, produs de Kenvue, de către femeile însărcinate ar putea avea legătură cu autismul, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu subiectul, fără a include dovezi pentru aceste afirmații, transmite Reuters.

Într-un raport, Kennedy va sugera, de asemenea, că un medicament derivat din folat, numit acid folinic, poate fi utilizat pentru tratarea simptomelor autismului la unele persoane, a raportat WSJ.

Acțiunile Kenvue au scăzut cu 14% după publicarea articolului WSJ. Tylenol, al cărui ingredient activ este acetaminofenul (paracetamol), este un analgezic utilizat pe scară largă, inclusiv de femeile însărcinate.

Raportul, așteptat în această lună de la Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA, condus de Kennedy, va evidenția probabil modul în care nivelurile scăzute de folat, o vitamină importantă, și Tylenolul luat în timpul sarcinii ar putea fi o cauză potențială a autismului, se arată în materialul WSJ.

Kenvue a declarat într-un comunicat că nu crede că există o legătură de cauzalitate între utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii și autism. Compania recomandă femeilor însărcinate să consulte medicii înainte de a lua medicamente fără prescripție medicală, inclusiv Tylenol.

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente și principalele organizații medicale sunt de acord cu privire la siguranța acetaminofenului, utilizarea acestuia în timpul sarcinii și informațiile furnizate pe etichetă", a declarat compania.

Departakentul Sănătății a refuzat să comenteze.

Nu este prima dată când Kenvue sau J&J se confruntă cu întrebări privind legătura dintre Tylenol și această afecțiune. În decembrie 2023, un judecător federal american a respins sute de procese în care se susținea că Tylenol poate cauza autism dacă mamele îl iau în timpul sarcinii, interzicând martorilor experți să depună mărturie după ce a constatat că nu aveau dovezi științifice pentru afirmațiile lor.

În august anul trecut, invocând această hotărâre, judecătorul a respins toate cazurile în instanța federală. O curte de apel din SUA urmează să audieze luna viitoare argumentele într-un apel împotriva acestei hotărâri, potrivit documentelor judiciare.

Sunt necesare mai multe studii

Children's Health Defense, grupul anti-vaccinare condus anterior de RFK jr, a postat de mai multe ori în ultimele săptămâni pe site-ul de socializare X despre posibila legătură între Tylenol și autism.

Ei au citat un studiu publicat în august care a găsit dovezi ale unei asocieri între utilizarea acetaminofenului de către femeile însărcinate și tulburări de dezvoltare neurologică, cum ar fi autismul, la copiii lor.

Oamenii de știință au recomandat ca ghidurile medicale să sfătuiască femeile însărcinate să utilizeze cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp necesară.

Ei au menționat că sunt necesare mai multe studii pentru a confirma orice asociere și că netratarea febrei la femeile însărcinate ar putea duce la alte probleme fetale, cum ar fi defecte ale tubului neural.

Alte studii nu au găsit o legătură. Un studiu din 2024 publicat în Journal of the American Medical Association, care a analizat 2,4 milioane de copii născuți în Suedia, nu a găsit dovezi care să susțină o legătură cauzală între utilizarea analgezicelor în timpul sarcinii și riscul de autism.

„Nu există dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare fetală. Tulburările de dezvoltare neurologică, în special, sunt multifactoriale și foarte dificil de asociat cu o singură cauză”, a declarat Christopher Zahn, șeful practicii clinice al Colegiului American de Obstetricieni și Ginecologi.

