Live TV

Robert F. Kennedy Jr va publica un raport care ar lega autismul de un popular medicament care conține paracetamol. Ce spun experții

Data publicării:
Robert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr este un promotor la multor teorii conspiraționiste și un antivaccinist Foto: Profimedia
Din articol
Sunt necesare mai multe studii

Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., intenționează să anunțe că utilizarea popularului medicament analgezic fără prescripție medicală Tylenol, care conține paracetamol, produs de Kenvue,  de către femeile însărcinate ar putea avea legătură cu autismul, a relatat vineri The Wall Street Journal, citând persoane familiarizate cu subiectul, fără a include dovezi pentru aceste afirmații, transmite Reuters.

Într-un raport, Kennedy va sugera, de asemenea, că un medicament derivat din folat, numit acid folinic, poate fi utilizat pentru tratarea simptomelor autismului la unele persoane, a raportat WSJ.

Acțiunile Kenvue au scăzut cu 14% după publicarea articolului WSJ. Tylenol, al cărui ingredient activ este acetaminofenul (paracetamol), este un analgezic utilizat pe scară largă, inclusiv de femeile însărcinate.

Raportul, așteptat în această lună de la Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA, condus de Kennedy, va evidenția probabil modul în care nivelurile scăzute de folat, o vitamină importantă, și Tylenolul luat în timpul sarcinii ar putea fi o cauză potențială a autismului, se arată în materialul WSJ.

Kenvue a declarat într-un comunicat că nu crede că există o legătură de cauzalitate între utilizarea Tylenolului în timpul sarcinii și autism. Compania recomandă femeilor însărcinate să consulte medicii înainte de a lua medicamente fără prescripție medicală, inclusiv Tylenol.

Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente și principalele organizații medicale sunt de acord cu privire la siguranța acetaminofenului, utilizarea acestuia în timpul sarcinii și informațiile furnizate pe etichetă", a declarat compania.

Departakentul Sănătății a refuzat să comenteze.

Nu este prima dată când Kenvue sau J&J se confruntă cu întrebări privind legătura dintre Tylenol și această afecțiune. În decembrie 2023, un judecător federal american a respins sute de procese în care se susținea că Tylenol poate cauza autism dacă mamele îl iau în timpul sarcinii, interzicând martorilor experți să depună mărturie după ce a constatat că nu aveau dovezi științifice pentru afirmațiile lor.

În august anul trecut, invocând această hotărâre, judecătorul a respins toate cazurile în instanța federală. O curte de apel din SUA urmează să audieze luna viitoare argumentele într-un apel împotriva acestei hotărâri, potrivit documentelor judiciare.

Sunt necesare mai multe studii

Children's Health Defense, grupul anti-vaccinare condus anterior de RFK jr, a postat de mai multe ori în ultimele săptămâni pe site-ul de socializare X despre posibila legătură între Tylenol și autism.

Ei au citat un studiu publicat în august care a găsit dovezi ale unei asocieri între utilizarea acetaminofenului de către femeile însărcinate și tulburări de dezvoltare neurologică, cum ar fi autismul, la copiii lor.

Oamenii de știință au recomandat ca ghidurile medicale să sfătuiască femeile însărcinate să utilizeze cea mai mică doză posibilă pentru cea mai scurtă perioadă de timp necesară.

Ei au menționat că sunt necesare mai multe studii pentru a confirma orice asociere și că netratarea febrei la femeile însărcinate ar putea duce la alte probleme fetale, cum ar fi defecte ale tubului neural.

Alte studii nu au găsit o legătură. Un studiu din 2024 publicat în Journal of the American Medical Association, care a analizat 2,4 milioane de copii născuți în Suedia, nu a găsit dovezi care să susțină o legătură cauzală între utilizarea analgezicelor în timpul sarcinii și riscul de autism.

„Nu există dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în timpul sarcinii și problemele de dezvoltare fetală. Tulburările de dezvoltare neurologică, în special, sunt multifactoriale și foarte dificil de asociat cu o singură cauză”, a declarat Christopher Zahn, șeful practicii clinice al Colegiului American de Obstetricieni și Ginecologi.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Meta and Google
Doi senatori americani cer Meta și Google să combată propaganda rusă...
ro canada mare profimedia-1034462270
Joc dezastruos al României în meciul amical cu Canada, pe Arena...
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan l-a numit pe Crinel Nicu Grosu șef al Corpului de...
Israeli airstrike collapses Mushtaha Tower in Gaza City
Momentul când un bloc turn de 14 etaje din Gaza se prăbușește după...
Ultimele știri
Donald Trump, reacție pe Truth Social la amenda dată de Bruxelles gigantului Google. Cu ce amenință președintele SUA
Accident grav: Doi bărbați au decedat după ce o autoutilitară a lovit o căruţă, în judeţul Iaşi. Calul care tracta atelajul a murit
Vladimir Putin, despre îndelung dezbătuta întâlnire cu Volodimir Zelenski: „Sincer, nu prea îi văd rostul”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Middle aged man wearing coronavirus Covid 19 mask on the go
România, pe locul 45 mondial la mortalitatea cauzată de poluare. Noi date arată efectele asupra sănătății mintale
Asian doctor holding antibiotics capsule pills in blister packaging for treatment infection patient in hospital, Pharmacy drugstore concept.
STUDIU Medicamentele pentru epilepsie ar putea inversa simptomele autismului
Robert F. Kennedy Jr
Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Alexandru Rogobete anunță schimbări în Sănătate: „Îmi este ruşine că pacienţii sunt trimişi să cumpere Algocalmin”
Trump Chairs a Meeting of his Cabinet
Secretarul american al sănătății reangajează o parte din personalul concediat după ce și-a dat seama că oamenii erau indispensabili
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Adrian Mutu. Domeniul cheie în care poate să profeseze dacă iese definitiv din fotbal
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
De ce nu a mai fost Louis Munteanu titular în România – Canada. Mircea Lucescu, schimbare de ultim moment...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs...
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică