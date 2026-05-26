Video Robert Kennedy Jr. s-a luptat cu doi şerpi cu mâinile goale pe terasa lui Dr. Oz: „Bobby, eşti nebun!”

RFK Jr interview on the Theo Von podcast reveals he's not 'scared of a germ' as he used to 'snort cocaine off toilet seats' ·
Robert F. Kennedy Jr., secretarul Sănătății. Sursa foto: profimedia Images

Secretarul american al sănătăţii, Robert Kennedy Jr., a publicat pe platforma X un videoclip în care apare încercând să prindă cu mâinile goale doi şerpi aflaţi pe terasa lui Mehmet Oz, celebrul medic devenit vedetă TV şi actual responsabil pentru programele Medicare şi Medicaid din SUA. În imagini, reptilele încearcă să-l muşte, în timp ce soţia sa, actriţa Cheryl Hines, îl imploră din fundal să îi lase în pace.

„Cheryl încurajează îndepărtarea unei perechi de şerpi negri de pe terasa lui Dr. Oz”, a scris Kennedy în mesajul care însoţeşte imaginile.

În videoclip, Kennedy încearcă să prindă șerpii, în timp ce aceștia se zbat şi vor să-l muşte.

Dacă este vorba despre exemplare din specia Coluber constrictor, răspândită în Statele Unite, atunci şerpii nu sunt veninoşi. Explicaţia nu pare însă suficientă pentru a o linişti pe Cheryl Hines, soţia lui Kennedy, care poate fi auzită în fundal strigând: „Iubitule!”, „Eşti nebun!”, „Bobby, te rog! Dă-le drumul!”, printre mai multe exclamaţii.

Reacţiile internauţilor au oscilat între amuzament şi ironie.

„Impresionant! Acum înţelegem de unde vă vine curajul de a reuşi în politică”, a comentat un utilizator.

„E fie o nebunie totală, fie o dovadă de curaj, nu ştiu prea bine ce să cred”, a scris altul.

Au existat însă şi reacţii critice. Un internaut i-a reproşat lui Kennedy că postează „o nouă întâlnire neobişnuită cu animale” în timp ce se relaxează „în vila de pe malul mării a lui Mehmet Oz”, pe fondul creşterii preţurilor la combustibil şi al costurilor alimentelor în Statele Unite.

