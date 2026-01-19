Live TV

Rolul moral al Americii, pus sub semnul întrebării. Trei arhiepiscopi catolici americani critică dur politica externă a Washingtonului

Data actualizării: Data publicării:
Vatican US
Cardinalii Robert McElroy, cardinalul Joseph Tobin și cardinalul Blase Cupich. Foto: Profimedia

Trei arhiepiscopi catolici americani au criticat luni direcția politicii externe americane, afirmând că „rolul moral al țării în confruntarea cu răul din întreaga lume” este pus sub semnul întrebării și că acțiunea militară trebuie folosită doar ca ultimă soluție, potrivit Reuters.

„În 2026, Statele Unite au intrat în cea mai profundă și aprinsă dezbatere despre fundamentul moral al acțiunilor Americii în lume de la sfârșitul Războiului Rece”, au declarat cei trei arhiepiscopi catolici americani de rang înalt într-o rară declarație comună.

Declarația cardinalilor Blase Cupich de Chicago, Robert McElroy de Washington și Joseph Tobin de Newark amintește de discursul înflăcărat al Papei Leon de la Vatican, rostit la începutul acestei luni, în care a denunțat „zelul mondial pentru război”.

Leon, primul papă american, a criticat anterior unele dintre politicile președintelui american Donald Trump, în special pe cele privind imigrația.

Invocând evoluțiile recente din Venezuela, războiul Rusiei în Ucraina și amenințările administrației Trump la adresa Groenlandei, arhiepiscopii au declarat că drepturile națiunilor la autodeterminare par „fragile”.

„Evenimentele din Venezuela, Ucraina și Groenlanda au ridicat întrebări fundamentale despre utilizarea forței militare și despre semnificația păcii”, au afirmat clericii.

Declarația comună nu l-a numit în mod direct pe Trump.

Afirmând că SUA au nevoie de o „politică externă cu adevărat morală”, arhiepiscopii au denunțat „războiul ca instrument pentru interese naționale înguste” și au spus că „acțiunea militară trebuie văzută doar ca o ultimă soluție în situații extreme, nu ca un instrument normal al politicii naționale”.

Citește și:

ANALIZĂ De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
nicusor dan sustine un discurs
3
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
Armata germană
4
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Digi Sport
Patru ani la rând a fost ”cea mai frumoasă sportivă din lume”, dar acum e ”de nerecunoscut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
UE SUA steag
De ce Europa reprezintă o amenințare pentru Donald Trump și care sunt punctele sale forte
Donald Trump
Reacția lui Donald Trump, întrebat de o televiziune americană dacă va folosi forța pentru a lua Groenlanda. Ce a spus despre europeni
How,Will,Donald,Trump,Redraw,The,Economic,Map,Of,The
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Stellan Skarsgård
Actor suedez, care a jucat în zeci de filme americane, favorit la Oscar: „Trump este un omuleț care care suferă de megalomanie”
Peskov
Reacția Kremlinului la intenția lui Trump de a cumpăra Groenlanda: „Va intra cu siguranţă în istorie”
Recomandările redacţiei
Ilie bolojan
Ilie Bolojan propune angajarea răspunderii în 29 ianuarie, pentru...
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
Bugetul de stat pe 2026, în linie dreaptă. Alexandru Nazare: „La...
Rumen Radev
Rumen Radev demisionează din funcția de președinte al Bulgariei
ID329192_INQUAM_Photos_George_Calin
Curtea supremă a dat verdictul în cazul lui Paul Ciprian Pintea...
Ultimele știri
Comandantul suprem al forţelor aliate NATO, în vizită la București. Ce a discutat generalul american cu ministrul Apărării
Guvernul german a schimbat subvențiile pentru autovehiculele electrice. Ajutorul acordat acum la cumpărarea unui EV
Primarul Capitalei vrea să fie modernizată reţeaua de apă şi canalizare înaintea şinelor de tramvai
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
DOLIU în televiziune! A murit jurnalista Monica Tripon
Fanatik.ro
„Febra văii”, boala invizibilă din aer care se răspândește rapid și poate provoca meningită și deces...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Revenire surpriză la FCSB! Anunțul de ultimă oră
Adevărul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a...
Playtech
Cum şi-a primit Marea Neagră numele: i se spunea „Marea Primitoare” în trecut
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
Unde a apărut Mario Iorgulescu, după ce a fost dat dispărut și tatăl său a plecat de urgență în Italia
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Un avion spre Alicante a decolat fără pasageri: zeci de oameni au rămas blocați pe scări. „Am mers toți după...
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Cum arată azi frumoasa din "Pasărea Spin". Rachel Ward are 68 de ani: "Ce s-a întâmplat cu tine?"
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”