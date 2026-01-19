Rolul moral al Americii, pus sub semnul întrebării. Trei arhiepiscopi catolici americani critică dur politica externă a Washingtonului

Trei arhiepiscopi catolici americani au criticat luni direcția politicii externe americane, afirmând că „rolul moral al țării în confruntarea cu răul din întreaga lume” este pus sub semnul întrebării și că acțiunea militară trebuie folosită doar ca ultimă soluție, potrivit Reuters.

„În 2026, Statele Unite au intrat în cea mai profundă și aprinsă dezbatere despre fundamentul moral al acțiunilor Americii în lume de la sfârșitul Războiului Rece”, au declarat cei trei arhiepiscopi catolici americani de rang înalt într-o rară declarație comună.

Declarația cardinalilor Blase Cupich de Chicago, Robert McElroy de Washington și Joseph Tobin de Newark amintește de discursul înflăcărat al Papei Leon de la Vatican, rostit la începutul acestei luni, în care a denunțat „zelul mondial pentru război”.

Leon, primul papă american, a criticat anterior unele dintre politicile președintelui american Donald Trump, în special pe cele privind imigrația.

Invocând evoluțiile recente din Venezuela, războiul Rusiei în Ucraina și amenințările administrației Trump la adresa Groenlandei, arhiepiscopii au declarat că drepturile națiunilor la autodeterminare par „fragile”.

„Evenimentele din Venezuela, Ucraina și Groenlanda au ridicat întrebări fundamentale despre utilizarea forței militare și despre semnificația păcii”, au afirmat clericii.

Declarația comună nu l-a numit în mod direct pe Trump.

Afirmând că SUA au nevoie de o „politică externă cu adevărat morală”, arhiepiscopii au denunțat „războiul ca instrument pentru interese naționale înguste” și au spus că „acțiunea militară trebuie văzută doar ca o ultimă soluție în situații extreme, nu ca un instrument normal al politicii naționale”.

