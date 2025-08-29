Român arestat în SUA după ce a jefuit mai multe magazine de bijuterii. A fost dat de gol de fiul de 10 ani care purta un Rolex

Un român de 33 ani a fost reținut după ce a comis mai multe jafuri în SUA. Polițiștii au fost alertați după ce l-au văzut pe băiețelul de 10 ani al românului care purta un ceas Rolex de 40.000 de dolari. La percheziții s-au găsit bani și bijuterii, în valoare de 400.000 de dolari.

Românul prins de polițiștii din Florida avea la activ mai multe furturi în magazine de bijuterii. Era căutat pentru astfel de infracțiuni în câteva state americane.

Bărbatul în vârstă de 33 de ani stătea ilegal în SUA și folosea documente false. Dăduse o lovitură cu o zi înainte să fie capturat.

Polițiștii au găsit în mașina acestuia bijuterii, dar și ceasuri în valoare de 400.000 dolari. Erau ascunse în rucsacul de pluș al unuia dintre copii.

De altfel, fiul acestuia, în vârstă de 10 ani, purta la mână un ceas de lux în valoare de 40.000 dolari. Și fiica acestuia purta, de asemenea, un colier foarte scump, care fusese furat.

Polițiștii americani spun că acesta făcea parte dintr-o rețea în care se foloseau inclusiv copii sau bătrâni. Unii dintre ei distrăgeau atenția, creau diversiuni, iar ceilalți acționau fie în magazine, fie chiar în locuințe private.

Editor : A.P.