România este pe radarul Washingtonului și nu oricum. Trimisul lui Donald Trump la București vine cu un mesaj clar: parteneriatul dintre cele două țări este mai solid ca niciodată, iar România contează cu adevărat pe harta marilor decizii americane. Ce valori comune ne leagă și ce înseamnă asta concret pentru noi ne spune într-un interviu exclusiv Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite.

Trimisul lui Donald Trump la București

Cristina Cileacu: Darryl Nirenberg, ambasadorul Statele Unite ale Americii în România, bine ați venit la Pașaport Diplomatic, primul dvs interviu (n.r la tv), nu doar în România.

Darryl Nirenberg: Asta este adevărat. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat și este un privilegiu ca acesta să fie primul meu interviu (n.r la tv), nu doar aici, ci vreodată. Sunt onorat. Este onoarea vieții mele momentul când președintele Trump mi-a cerut să fiu reprezentantul său personal în această țară remarcabilă. Este un privilegiu și este măgulitor că președintele Trump și secretarul de stat Rubio îmi încredințează să îndeplinesc agenda președintelui, "America First", aici. Așa că, atunci când am fost informa că, președintele vrea să merg în România, am fost încântat. Bunicii mei au emigrat în Statele Unite cu peste un secol în urmă. Și am avut norocul, nu se întâmplă cu mulți americani în aceste zile, să cresc într-un oraș mic, cu bunicii mei. Bunicii mei au adus din Europa de Est și ne-au insuflat.

Un ambasador cu origini est-europene

Cristina Cileacu: Pot să întreb ce țară din Europa de Est?

Darryl Nirenberg: Bunicii mei au venit din Europa de Est și ne-au insuflat valorile pe care le aveau aici, care erau credința, familia, mândria pentru moștenirea culturală și o etică puternică a muncii. Pentru că au plecat de mult, nu suntem siguri exact de unde au venit, dar îl cunoaștem pe bunicul meu patern, care era un om foarte puternic, a venit din zona Europei de Est. Bunica mea, credem noi, a venit din Ungaria și nu suntem siguri dacă din Ungaria de astăzi sau partea care este acum în România. Dar totuși, valorile pe care le-au adus și le-au insuflat ne-au dictat viața mea și a fraților mei. De asemenea, am fost onorat să fac parte din Comisia pentru relații externe a Senatului, ca și consilier atunci când românii și-au câștigat libertatea din comunism. În măsura în care cineva din Congres ar putea avea un loc pe primul rând la ceea ce se întâmpla aici, am putut vedea asta. Și așa că acum, revenirea după mai bine de 35 de ani, aduce totul într-un cerc complet pentru mine personal. Aceasta este o mare onoare și este, de asemenea, o mare oportunitate.

Cum devii ambasador?

Cristina Cileacu: Dle ambasador, trebuie să vă întreb, cum v-a ales Donald Trump? L-ați cunoscut înainte?

Darryl Nirenberg: L-am susținut pe președintele Trump în toate cele trei campanii electorale ale sale. Am 40 de ani de experiență în politica externă, drept internațional și comerț și am avantajul să fi lucrat în Senat pentru politica externă, ca parte a Comisiei pentru relații externe și, de asemenea, șef de cabinet al președintelui comisiei. Și de atunci până astăzi, am fost un adept al politicii externe America First, care urmărește să facă o politică externă bazată pe ceea ce va face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă.

„America First ” în România

Cristina Cileacu: Și dacă ne referim la misiunea dvs în România, această politică "America First" pe care Donald Trump o promovează în întreaga lume, cum va fi tradusă aici, la București și în România?

Darryl Nirenberg: În primul rând, prin consolidarea incredibilului parteneriat, parteneriat strategic, care se află acum la cel de-al 29-lea an, între Statele Unite și România, în privința apărării și cooperării strategice. Al doilea este construirea legăturilor noastre comerciale, care sunt puternice și din ce în ce mai puternice. Subliniez că avem peste o mie de companii americane, participăm la economie aici, acum. America este al patrulea cel mai mare investitor în România și în afara UE, numărul unu. Așa că voi lucra pentru a promova această relație comercială, în special investițiile care creează locuri de muncă aici și în Statele Unite. În al treilea rând, promovarea legăturilor între oameni, încercăm să le încurajăm, avem legături minunate între oameni, dar trebuie încurajate, pentru că acele legături sunt zilnice. Iar acesta este un an foarte important pentru aceste legături.

NATO funcționează „în teren ”

Cristina Cileacu: Președintele dvs, președintele Trump, este supărat pe NATO. NATO pentru România este extrem de importantă, pentru că ne place să facem parte din această Alianță și ne place să fim un bun aliat. Președintele Trump consideră că nu a primit suficient sprijin în războiul din Iran din partea unora dintre aliați. Și în același timp, în cazul nostru, România, a aflat la un moment dat, anul trecut, că o parte din trupele americane vor fi retrase de aici. Anul acesta s-au întors mai multe trupe americane. Întrebarea este așa: înțelegem „America First", înțelegem ce trebuie să facă un aliat, dar înțelege Washingtonul, în același timp, că Marea Neagră este o mare vulnerabilitate pentru lumea liberă?

Darryl Nirenberg: Ați spus că trupele au fost retrase. Nu au fost retrase.

Cristina Cileacu: Nu, a fost anunțul.

Darryl Nirenberg: A fost o rotație obișnuită. Dar permite-mi să încep prin a spune că ambasadorul Whitaker, ambasadorul nostru la NATO, a fost foarte clar, și a fost foarte clar că angajamentul Americii față de NATO și față de articolul 5 este ferm. O poți vedea, și am făcut-o și eu, față în față, la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, cu doar câteva săptămâni în urmă. Acolo avem NATO în acțiune și, după cum știi, MK este în expansiune și va fi cea mai mare unitate militară din NATO. Puterea relației noastre continuă să se dezvolte. De exemplu, chiar zilele trecute, secretarul de stat Rubio a adresat un apel ministrului dvs. de externe, Țoiu, și a vorbit despre modul în care România a răspuns la cererile Americii cu privire la operațiunea „Epic Fury” (n.r. din Iran). El a spus că România s-a dovedit a fi un adevărat partener prin acțiuni rapide și decisive. De asemenea, subliniem că România este un lider în NATO. România depăşeşte contribuţia sa de 2,5% din PIB la propria apărare. S-a angajat să crească această sumă la cinci procente și a sprijinit America, Statele Unite, anul trecut, la reuniunea NATO de la Haga, pentru a face ca aceasta să fie o politică care să se aplice tuturor partenerilor NATO. Așadar, apreciem foarte mult poziția de lider pe care România o are în privința NATO.

SUA și problema Mării Negre

Cristina Cileacu: Dar înțelege Washingtonul că Marea Neagră este o mare vulnerabilitate? După cum am spus, Rusia este o amenințare pentru noi. Viziunea de la Washington este aceeași?

Darryl Nirenberg: Așadar, permite-mi să subliniez că avem prezența continuă a trupelor la MK, dar aceasta este doar o parte a acestei relații, astfel încât orice întrebare cu privire la legăturile dintre Statele Unite și recunoașterea importanței României, atât a poziției sale strategice, cât și a conducerii sale în protejarea propriei sale apărări, să fie vizibilă în fiecare zi, la MK și în alte facilități de aici în România, unde armata Statelor Unite este prezentă. Dar este, de asemenea, mai mult decât "bocanci pe pământ". Și te rog să reții că prezența SUA aici înseamnă mai mult decât câți soldați avem aici la un moment dat. Întrebarea este, care sunt capacitățile? Capacitățile noastre au fost și rămân puternice. Unul dintre lucrurile care m-au uimit când am mers la MK a fost cât de impresionante sunt trupele, bărbații și femeile, atât români, cât și americani. Aceștia sunt tineri cu adevărat speciali. Și ceea ce m-a uimit este modul în care lucrează împreună, se antrenează împreună, funcționează împreună și sunt împreună acolo, pentru un singur scop, și acela este să apăre libertatea.

SUA recunosc rolul-cheie al României

Cristina Cileacu: Pentru că ați menționat și asta, avem două războaie în desfășurare în care putem considera România ca fiind cel mai expus aliat NATO. Avem, desigur, războiul din Ucraina la granița noastră, iar România ajută foarte mult prin a fi un fel de hub pentru orice au nevoie ucrainenii, dar avem și războiul din Orientul Mijlociu, în Iran. Și în acest caz, România, având în vedere criza cu care ne vom confrunta, criza energetică, ar putea fi un furnizor. Cum vede Washingtonul, de fapt, rolul României în ambele crize?

Darryl Nirenberg: Să începem cu Ucraina. Președintele Trump a fost foarte vocal încă de înainte de a fi învestit, chiar și în timpul campaniei sale și după alegerea sa, despre a face din aceasta o prioritate principală, să pună capăt ostilităților și să aducă o pace durabilă în această regiune. Și recunoaștem că România a jucat un rol cheie în această criză, că România a fost esențială pentru a menține exportul cerealelor la începutul acestor ostilități, către restul lumii, lucru care a avut implicații globale. România a acceptat sute de mii de refugiați, și România a furnizat energie Ucrainei. Astea sunt recunoscute. Despre Iran, aș recomanda ce spune președintele Trump, care a fost foarte vocal cu privire la modul în care vede situația în Iran. El a fost transparent. Vorbește cu mass-media în mod regulat, așa că vă voi îndrepta spre comentariile sale. Dar, după cum am subliniat, faptul că România a răspuns atât de rapid cu acțiuni decisive a fost remarcat la Washington și este apreciată ca un adevărat parteneriat. În ceea ce privește energia, România are potențialul să schimbe jocul atunci când vine vorba de energie în această parte a lumii și de a reduce dependența Europei de Rusia, în mai multe moduri. În primul rând, sunt oportunități în partea de producție. După cum știm, Neptune Deep va livra gaz aici, anul viitor. Aveți Cernavodă 3 și 4, reactoarele care sunt renovate cu ajutorul companiilor americane și, s-a anunțat recent, cu sprijinul Exim Bank. Aveți proiectul reactoarelor modulare de mici dimensiuni, care reprezintă o nouă tehnologie incredibilă, care este abia la început. Și aveți transport. Aveți coridorul vertical pentru gaz, în care România este o parte centrală, care va fi esențială pentru ameliorarea dependenței acestei regiuni de Rusia și în care România poate avea un rol de lider.

Un proiect energetic important

Cristina Cileacu: Vorbind despre Neptune Deep, pentru că ați vorbit public și cu altă ocazie, despre acest proiect important pe care România îl are, din moment ce America crede atât de mult în acest proiect, având în vedere poziția sa în Marea Neagră unde, așa cum am spus mai devreme, Rusia rămâne o amenințare constantă pentru noi, este America pregătită și să participe la securitatea acestui proiect?

Darryl Nirenberg: Am fost la Constanța acum câteva săptămâni, și a fost chiar când aveam un exercițiu la care participau Marina Statelor Unite, Marina Română și marinele țărilor aliate. Deci avem o prezență atât la MK, pe Marea Neagră, și facem și exerciții între marinele noastre.

Interesul american explicat

Cristina Cileacu: Și revenind la proiectul NuScale, de la Doicești și, de asemenea, Cernavodă 3 și 4, de ce Washingtonul se implică atât de mult în aceste proiecte? Unul dintre primele evenimente la care ați participat aici, după ce v-ați acreditat ca ambasador în România a fost deschiderea unui birou comercial al unei companii americane, care va fi implicată în acele proiecte.

Darryl Nirenberg: De fapt, am participat la un eveniment energetic înainte de a veni aici, care a fost o conferință la Washington DC axată pe energia din Europa Centrală și de Est. Am participat și la discuții despre coridorul vertical de gaz. Voi sublinia că aceasta este o problemă foarte importantă la Washington, ai dreptate. Am avut doi dintre secretarii noștri de cabinet, secretarul pentru energie și secretarul de interne, care au participat și găzdut acel eveniment. Acest lucru este important din mai multe motive. În primul rând, așa cum am menționat, România are potențialul de a schimba jocul atunci când vine vorba de energie și de a ușura dependența acestei regiuni și a Europei de Rusia. De asemenea, președintele Trump a fost foarte vocal, și a fost foarte orientat spre acțiune în ceea ce privește dominația energetică pentru Statele Unite, dar și în încurajarea aliaților noștri să producă energie. Deoarece energia este cheia creșterii economice. Este cazul mai ales acum când aducem noi tehnologii și se întâmplă rapid, iar aceste noi tehnologii necesită energie. Deci cererea de energi, aici, în România și în această regiune, doar va crește. Așadar, este în interesul Americii să vedem că prietenii și aliații noștri continuă să crească economic și să ofere oportunități și companiilor americane.

Mineralele rare devin temă strategică

Cristina Cileacu: Și când vine vorba de mineralele critice, pentru că România a participat marele eveniment găzduit la Departamentul de Stat, dar nu a semnat niciun acord-cadru. Care este stadiul pentru mineralele rare în prezent și când România urmează să semneze, dacă aveți vreo informație pe această temă?

Darryl Nirenberg: Minerale critice, sunt foarte entuziasmat de asta. Unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut după ce am ridicat mâna pentru a depune jurământul ca ambasador, a fost să particip la reuniunea ministerială pentru mineralele critice, de la Washington. Ministrul de externe Țoiu a participat, a jucat un rol semnificativ în asta și pentru mine a fost prima mea ocazie să mă întâlnesc cu ea. Mineralele critice sunt o altă cale de parteneriat între Statele Unite și România și suntem foarte încântați de acest lucru. Și este foarte important, pentru că, cele mai noi tehnologii ale noastre, tehnologiile de care depindem pentru viața noastră de zi cu zi, dar și pentru apărarea și securitatea noastră, depind de aceste minerale critice. Și să avem un lanț de aprovizionare sigur pentru națiunile occidentale este absolut esențial. Acum, în privința acordului, suntem în stadiile incipiente ale acestei cooperări. Sunt foarte încântat de direcția pe care merge. Relația dintre țările noastre, dacă te uiți la modurile zilnice în care interacționăm și la sprijinul zilnic pe care îl oferim reciproc, nu a fost niciodată mai puternică și nu a fost niciodată mai importantă.

Crește sentimentul antiamerican?

Cristina Cileacu: Ați vorbit foarte frumos despre România și sunt sigură că publicul nostru va aprecia asta, pentru că în România crește acum un sentiment antiamerican. Multe au de-a face cu discursurile pe care le ține uneori președintele dumneavoastră, referindu-se la fel de mult la Europa în ansamblu sau la NATO, așa cum am spus anterior. Ce le răspundeți românilor, care probabil simt că America uneori alunecă.

Darryl Nirenberg: Nu sunt de acord cu serie de presupuneri din această întrebare. În primul rând, eu și Lori, soția mea și cu mine am venit aici cu așteptări mari. Amândoi am petrecut mult timp, mai mult de un an de când președintele mi-a spus că mă trimite aici, să aflu cât mai multe despre România, despre istoria României, despre cultura ei, despre oamenii săi. Așa că am venit cu așteptări foarte mari. Și după doar câteva săptămâni, aceste așteptări au fost depășite cu mult. Am descoperit că românii sunt prietenoși, calzi, primitori, foarte mândri și este o energie aici. În plus, profunzimea și amploarea relației noastre sunt atât de puternice. Și tot ce am înțeles, personal, și de la oamenii din misiunea noastră este că există un sprijin mare pentru America, inclusiv pentru președintele Trump. Am început acest interviu vorbind despre motivul pentru care am fost așa bucuros pentru această numire. Și la baza ei sunt valorile comune, valorile pe care le reprezintă președintele Trump, pe care le reprezintă America și pe care le reprezintă România. Valorile care ne leagă împreună sunt înrădăcinate în civilizația occidentală, acea importanță a credinței, valoarea familiei, mândria pentru moștenirea culturală și o etică puternică a muncii. Acestea sunt fundamentele relației noastre. Credința în libertate. Oamenii au dreptul să își determine propriul destin, atât ca indivizi, cât și ca țară. Acele principii de bază de care ne amintim în Statele Unite acum, în special la cea de-a 250-a aniversare, sunt cele care ne leagă și ceea ce ne face să avem o prietenie de nezdruncinat.

Nirenberg: românii sunt bineveniți în SUA

Cristina Cileacu: Cu atât de multe în comun, așa cum ați descris, între popoarele noastre, vom ajunge la un moment dat și în programul Visa Waiver, pentru că, desigur, știți, este o problemă mare aici, în România. Și cetățenii noștri au luat-o cumva personal. Am fost atât de aproape și totuși am fost îndepărtați de această administrație actuală.

Darryl Nirenberg: Lucrul de reținut despre programul Visa Waiver este că nu a fost vorba despre România. Această acțiune a fost întreprinsă ca parte a unei revizuiri globale și că țara noastră continuă să aprecieze și să prețuiască cooperarea dintre România și Statele Unite în domeniul securității frontierelor. Permite-mi să subliniez și faptul că românii pot veni în Statele Unite, sunt bineveniți în Statele Unite și tot ce trebuie să facă este să se conformeaze și să fie eligibili în conformitate cu cerințele noastre, care sunt legale, și pot veni să obțină o viză. Și am fost de câteva ori la ghișee să văd cine aplică și cât de lungi sunt cozile, iar cozile nu sunt lungi. Și avem în spatele acelor ghișee oameni foarte pricepuți. Așa că îi încurajăm foarte mult pe români să profite de asta și să călătorească în Statele Unite. Scuza-mă, să vorbim pentru o clipă despre criza guvernamentală. Înainte să vin să slujesc aici ca ambasador, am căutat o duzină de foști ambasadori americani. O parte care au fost în această țară și alții care au slujit aici și alții care au slujit în alte țări. Și una dintre recomandările pe care le-am primit a fost să încep mandatul prin a face vizite de curtoazie fiecăruia dintre miniștrii guvernului. Și astfel, în ultimele șase săptămâni, asta am făcut. Și a fost o experiență grozavă. Miniștrii, indiferent de partid, sunt foarte interesanți. Au o perspectivă grozavă, dar lucrul care m-a frapat este că, indiferent de partidul din care aparțineau, toți erau preocupați de ce credeau că este în interesul României. Și mi-au spus foarte clar ce văd ca fiind pentru cel mai bun interes. Democrația poate fi dezordonată, dar nu este un sistem mai bun.

Cristina Cileacu: Să vedem care dintre acești miniștri va rămâne în guvern. Și poate că va trebui să faceți un al doilea tur pentru a vă întâlni pe cei noi, dacă va fi cazul. Dle ambasador Nirenberg, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Darryl Nirenberg: Mulțumesc. Apreciez.

Cristina Cileacu: Și poate vom face din asta un obicei, din când în când.

Darryl Nirenberg: Ar fi grozav. Aș aștepta cu nerăbdare. Mulțumesc foarte mult.

Editor : Ș.R.