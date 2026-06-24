Rubio susține că SUA nu vor întreprinde nicio acțiune care ar putea submina securitatea din Golf: Vom fi aliniați cu partenerii noștri

Secretarul de stat american Marco Rubio a promis miercuri că Statele Unite nu vor întreprinde nicio acțiune care ar putea submina securitatea aliaților SUA din regiunea Golfului în ceea ce privește relațiile Washingtonului cu Iranul, relatează Reuters.

„Vom fi pe deplin aliniați cu partenerii noștri din Golf”, a declarat Rubio reporterilor din Kuwait City înainte de a pleca spre Bahrain. „De aceea am întreprins aceste vizite acum, și acesta este motivul pentru care mă aflu aici”.

„Nu vom face nimic ⁠care să pună în pericol securitatea aliaților noștri, aliații noștri de lungă durată din ​regiune”, a declarat Rubio.

Secretarul de stat american se află într-un turneu în trei țări din Golf, încercând să liniștească aliații din regiune care consideră că propunerea de acord de pace cu Iranul este prea indulgentă față de o putere regională care i-a atacat în timpul războiului. După ce a purtat discuții cu liderul Emiratelor Arabe Unite miercuri dimineață, Rubio s-a întâlnit cu liderii din Kuweit înainte de a pleca spre Bahrain.

Acordul dintre SUA și Iran, încheiat săptămâna trecută — primul semnat de un președinte american și unul iranian de la Revoluția Islamică din Iran din 1979 — include propunerea înființării unui fond de 300 de miliarde de dolari și ridicarea unor sancțiuni.

În urma semnării memorandumului de înțelegere săptămâna trecută, cele două părți au demarat discuții tehnice pentru a stabili detaliile exacte ale punerii în aplicare a acordului, care a stârnit furia democraților și a susținătorilor unei politici militare agresive din rândul republicanilor.

„Dacă Iranul dorește să încheie un acord bun și real, Statele Unite sunt deschise la această posibilitate. Dacă nu doresc acest lucru, atunci, desigur, președintele are alte opțiuni”, a declarat Rubio.

El a adăugat că negocierile tehnice vor fi reluate la sfârșitul lunii și că este probabil ca părțile să se deplaseze din nou în Elveția.

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Editor : A.M.G.