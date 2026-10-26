Relațiile președintelui american Donald Trump cu Biserica Catolică au atins un nou minim, Casa Albă fiind acuzată că ar fi „manipulat” un grup de episcopi pentru a crea impresia unui sprijin politic în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, relatează Financial Times.

Publicarea de către Casa Albă, săptămâna trecută, a unui videoclip în care 12 clerici catolici se roagă pentru Trump în Biroul Oval a provocat un val de șoc în rândul ierarhiei catolice din SUA, care s-a arătat extrem de critică față de multe dintre politicile liderului american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Arhiepiscopul de Milwaukee, Jeffrey Grob, care a participat la întâlnire, și-a exprimat regretul pentru faptul că a participat la aceasta și a acuzat Casa Albă că îi exploatează pe clerici în scopuri politice.

Grob a declarat că întâlnirea — organizată de fundația conservatoare Heritage Foundation — a fost prezentată ca o ocazie pentru episcopi de a purta discuții private cu membri ai conducerii Casei Albe cu privire la chestiuni importante pentru Biserica Catolică, printre care imigrația și vizele pentru personalul religios.

După discuțiile cu consilierii politici de la Casa Albă, Grob a declarat că episcopii au fost conduși în Biroul Oval, unde au fost întâmpinați de Trump și „rugați să stea în spatele lui și să se roage”. El a precizat însă că episcopii nu și-au dat niciodată acordul pentru publicarea fotografiilor și că nici nu știau că au fost filmați.

„Întâlnirea nu a reprezentat în niciun fel o susținere a președintelui și a politicilor sale”, a spus Grob. „Simt o tristețe profundă, nu doar pentru durerea pe care am provocat-o, ci și pentru faptul că ceva atât de sacru pentru un grup de lideri religioși, rugăciunea către Tatăl nostru Ceresc, ar fi putut fi manipulat în acest fel”.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care catolicii, în special cei de origine latino-americană, și-au pierdut încrederea în abordarea lui Trump privind imigrația și costul vieții, și după ce Papa Leon, născut la Chicago, a intrat în conflict deschis cu președintele SUA pe tema războiului său din Iran și a măsurilor dure de reprimare a imigranților.

James Golka, arhiepiscopul de Denver — care și-a pus mâinile pe Trump în timpul rugăciunii — a declarat pentru Denver Catholic că era „profund îndurerat” de modul în care a fost percepută întâlnirea.

„Înțeleg că mulți oameni au interpretat videoclipul postat de administrație cu 12 zile înainte de alegeri ca pe o susținere”, a spus el. „Nu a fost niciodată intenția mea”.

Casa Albă a apărat relația lui Trump cu catolicii.

„Nu a existat niciodată un președinte mai bun pentru catolicii americani decât președintele Trump, iar bilanțul său impresionant o dovedește: a pus capăt folosirii guvernului federal împotriva creștinilor, a apărat cu mândrie și a extins drepturile noastre religioase, a grațiat activiști pro-viață, a oprit mutilarea chimică a copiilor națiunii noastre și a protejat drepturile părinților”, a declarat Taylor Rogers, purtător de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat.

La alegerile prezidențiale din 2024, Trump a obținut 55% din voturile catolicilor, față de 43% obținute de Kamala Harris, potrivit Pew Research Center.

Conferința Episcopilor Catolici din SUA s-a distanțat de întâlnirea de la Casa Albă, afirmând că nu a fost implicată în aceasta. Organizația a îndemnat alegătorii americani să „respingă retorica care apelează la frică, resentimente sau diviziune” în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Vaticanul nu a făcut niciun comentariu cu privire la această chestiune, însă relațiile dintre Papa Leon și Trump au rămas tensionate de când președintele l-a calificat pe papă drept „groaznic”, după ce pontiful a condamnat cu vehemență bombardamentul Iranului de către Washington.

Analiștii au calificat sesiunea foto a lui Trump drept „disperată”, în pragul alegerilor în care se preconizează că acesta va pierde sprijinul catolicilor.

„Dacă le spui că este vorba de o rugăciune privată și de o întâlnire privată, iar apoi o folosești în scopuri electorale, înseamnă că ești destul de disperat”, a declarat Massimo Franco, autorul cărții „Parallel Empires: The Vatican and the United States - Two Centuries of Alliance and Conflict”, referindu-se la comportamentul administrației.

„Asta înseamnă că ai probleme serioase: știi că votul catolicilor nu mai poate fi considerat ca fiind asigurat”, a adăugat el.

Citește și:

Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Donald Trump laudă posteriorul lui Nicki Minaj, la un miting electoral în Michigan: „diabolic de magnific” și „e greu de ratat”

Editor : A.M.G.