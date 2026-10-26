Live TV

Video Rugăciune în Biroul Oval pentru Trump. Casa Albă este acuzată că ar fi „manipulat” un grup de episcopi catolici în scopuri politice

Data publicării:
donald trump in biroul oval
Donald Trump. Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Relațiile președintelui american Donald Trump cu Biserica Catolică au atins un nou minim, Casa Albă fiind acuzată că ar fi „manipulat” un grup de episcopi pentru a crea impresia unui sprijin politic în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, relatează Financial Times.

Publicarea de către Casa Albă, săptămâna trecută, a unui videoclip în care 12 clerici catolici se roagă pentru Trump în Biroul Oval a provocat un val de șoc în rândul ierarhiei catolice din SUA, care s-a arătat extrem de critică față de multe dintre politicile liderului american.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Arhiepiscopul de Milwaukee, Jeffrey Grob, care a participat la întâlnire, și-a exprimat regretul pentru faptul că a participat la aceasta și a acuzat Casa Albă că îi exploatează pe clerici în scopuri politice.

Grob a declarat că întâlnirea — organizată de fundația conservatoare Heritage Foundation — a fost prezentată ca o ocazie pentru episcopi de a purta discuții private cu membri ai conducerii Casei Albe cu privire la chestiuni importante pentru Biserica Catolică, printre care imigrația și vizele pentru personalul religios.

După discuțiile cu consilierii politici de la Casa Albă, Grob a declarat că episcopii au fost conduși în Biroul Oval, unde au fost întâmpinați de Trump și „rugați să stea în spatele lui și să se roage”. El a precizat însă că episcopii nu și-au dat niciodată acordul pentru publicarea fotografiilor și că nici nu știau că au fost filmați.

„Întâlnirea nu a reprezentat în niciun fel o susținere a președintelui și a politicilor sale”, a spus Grob. „Simt o tristețe profundă, nu doar pentru durerea pe care am provocat-o, ci și pentru faptul că ceva atât de sacru pentru un grup de lideri religioși, rugăciunea către Tatăl nostru Ceresc, ar fi putut fi manipulat în acest fel”.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care catolicii, în special cei de origine latino-americană, și-au pierdut încrederea în abordarea lui Trump privind imigrația și costul vieții, și după ce Papa Leon, născut la Chicago, a intrat în conflict deschis cu președintele SUA pe tema războiului său din Iran și a măsurilor dure de reprimare a imigranților.

James Golka, arhiepiscopul de Denver — care și-a pus mâinile pe Trump în timpul rugăciunii — a declarat pentru Denver Catholic că era „profund îndurerat” de modul în care a fost percepută întâlnirea.

„Înțeleg că mulți oameni au interpretat videoclipul postat de administrație cu 12 zile înainte de alegeri ca pe o susținere”, a spus el. „Nu a fost niciodată intenția mea”.

Casa Albă a apărat relația lui Trump cu catolicii.

„Nu a existat niciodată un președinte mai bun pentru catolicii americani decât președintele Trump, iar bilanțul său impresionant o dovedește: a pus capăt folosirii guvernului federal împotriva creștinilor, a apărat cu mândrie și a extins drepturile noastre religioase, a grațiat activiști pro-viață, a oprit mutilarea chimică a copiilor națiunii noastre și a protejat drepturile părinților”, a declarat Taylor Rogers, purtător de cuvânt al Casei Albe, într-un comunicat. 

La alegerile prezidențiale din 2024, Trump a obținut 55% din voturile catolicilor, față de 43% obținute de Kamala Harris, potrivit Pew Research Center.

Conferința Episcopilor Catolici din SUA s-a distanțat de întâlnirea de la Casa Albă, afirmând că nu a fost implicată în aceasta. Organizația a îndemnat alegătorii americani să „respingă retorica care apelează la frică, resentimente sau diviziune” în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului.

Vaticanul nu a făcut niciun comentariu cu privire la această chestiune, însă relațiile dintre Papa Leon și Trump au rămas tensionate de când președintele l-a calificat pe papă drept „groaznic”, după ce pontiful a condamnat cu vehemență bombardamentul Iranului de către Washington. 

Analiștii au calificat sesiunea foto a lui Trump drept „disperată”, în pragul alegerilor în care se preconizează că acesta va pierde sprijinul catolicilor.

„Dacă le spui că este vorba de o rugăciune privată și de o întâlnire privată, iar apoi o folosești în scopuri electorale, înseamnă că ești destul de disperat”, a declarat Massimo Franco, autorul cărții „Parallel Empires: The Vatican and the United States - Two Centuries of Alliance and Conflict”, referindu-se la comportamentul administrației.

 „Asta înseamnă că ai probleme serioase: știi că votul catolicilor nu mai poate fi considerat ca fiind asigurat”, a adăugat el.

Citește și:

Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea

Donald Trump laudă posteriorul lui Nicki Minaj, la un miting electoral în Michigan: „diabolic de magnific” și „e greu de ratat”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
3
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
4
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
Digi Sport
E oficial: s-a încheiat "telenovela" Cristiano Ronaldo la naționala Portugaliei!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Trump
Donald Trump laudă posteriorul lui Nicki Minaj, la un miting electoral în Michigan: „diabolic de magnific” și „e greu de ratat”
Donald Trump (R) meets with the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (L) at the White House, shake hands
Benjamin Netanyahu se laudă cu sprijinul primit de la Donald Trump în ajunul alegerilor din Israel: „Un președinte atât de prietenos”
Trump și Gernot Dollner
„Extrem de jenant şi inacceptabil”. Participarea șefului Audi la un miting electoral alături de Trump a stârnit furie în Germania
vladimir putin (1)
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
benjamin netanyahu si donald trump
Trump spune că Netanyahu este un „războinic excepţional” și le cere israelienilor să-l voteze la alegerile legislative de marţi
Recomandările redacţiei
kelemen hunor inquam
Kelemen Hunor, reacție după ce SRI a anunțat o tentativă de sabotaj...
2026-10-08-4318
Cum sunt văzute de la Palatul Victoria acuzațiile că Guvernul...
kelemen hunor in studioul digi24
Kelemen Hunor, despre implicarea lui Sorin Grindeanu în Guvern...
drapel nato si drapeluri nationale profimedia
Cinci puteri europene transmit un mesaj ferm la Paris: Europa vrea un...
Ultimele știri
Angajarea răspunderii propusă de PSD: Comasarea localităților mici nu poate fi făcută „în birou”, atrage atenția Kelemen Hunor
Ce se întâmplă cu pensiile și salariile în 2027? Kelemen Hunor: „Trebuie făcute aceste indexări”. Când vom ști dacă există bani
Papa Leon al XIV-lea va călători în America Latină după operația de cancer pulmonar. Ce anunță Vaticanul despre starea sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia a Spaniei, protagonista unui moment stânjenitor. A căzut pe puntea unei ambarcațiuni în timpul...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Ce au pățit două românce înainte de Gala Balonului de Aur, în hotelul Courthouse, unde are loc ceremonia
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
A numit jucătorul de la Craiova care n-ar trebui să lipsească din echipa lui Gică Hagi: „Senzațional”
Adevărul
Slănină împotriva gerului: soluția anunțată de ucraineni pentru protejarea dronelor
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este...
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...