Senatorii din Congresul SUA vor depune în această săptămână un proiect de lege privind sancțiunile împotriva înalților funcționari din Ungaria, responsabili de achiziționarea resurselor energetice rusești și de blocarea ajutorului european pentru Ucraina.

Legea „Privind blocarea lui Putin” prevede înghețarea activelor și interzicerea eliberării vizelor, scrie Financial Times, care a văzut documentul. Senatorii au început ofensiva împotriva lui Viktor Orbán într-un moment în care acesta împiedică Uniunea Europeană să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro și duce o campanie agresivă de propagandă împotriva acesteia, acuzând-o de întreruperea tranzitului de petrol rusesc.

„Statele Unite și aliații noștri trebuie să acționeze în continuare împreună, sprijinind Ucraina și blocând sursele de venit care alimentează războiul lui Putin”, a declarat coautorul proiectului de lege, republicanul Tom Tillis.

Acest proiect de lege prevede tragerea la răspundere a unor înalți funcționari maghiari, oferind în același timp Ungariei o cale clară de a-și restabili poziția comună cu aliații săi – renunțarea la resursele energetice rusești și încetarea obstrucționării sprijinului acordat Ucrainei”. Democrata Jean Shaheen, care împreună cu Tillis conduce în Senat grupul de monitorizare a NATO, a adăugat: „Dacă vrem ca războiul din Ucraina să se termine, administrația Trump trebuie să ceară în mod consecvent aliaților noștri să respecte aceleași standarde; nimeni, în special Viktor Orbán, nu trebuie să scape nepedepsit pentru acest lucru [susținerea lui Putin]” .

În proiectul de lege, Orbán nu este menționat în mod direct ca obiect al sancțiunilor, notează FT. Administrația prezidențială va trebui să stabilească care dintre oficialii maghiari sunt implicați în întârzierea acordării fondurilor Ucrainei și în menținerea dependenței energetice a țării de Rusia, a explicat pentru ziar un asistent al unuia dintre senatori.

Donald Trump, între timp, l-a susținut pe Orbán în alegerile generale care vor avea loc pe 12 aprilie. La acestea, judecând după sondaje, guvernarea de 16 ani a lui Orbán și a partidului său „Fidesz” s-ar putea încheia. Conform sondajului Median realizat miercuri, aceștia pierd cu 23 de puncte procentuale în fața partidului de opoziție „Tisa”, condus de Péter Magyar.

Serviciile sociologice pro-guvernamentale acordă partidului „Fidesz” un avantaj de câteva puncte procentuale. Conform rezultatelor agregate ale sondajelor din 28 februarie, calculate de Politico, „Tisa” obține 48%, iar „Fides” – 39%.

Potrivit informațiilor Politico, cu câteva zile înainte de alegeri, vicepreședintele SUA, J.D. Vance, se pregătește să sosească în Ungaria. Senatoarea Shaheen a declarat în acest sens:

Este pur și simplu incredibil că vicepreședintele Vance ar intenționa să viziteze Ungaria pentru a oferi sprijin electoral unui guvern corupt, care continuă să finanțeze mașina de război rusă. Orbán a făcut din isteria anti-ucraineană una dintre principalele direcții ale campaniei sale electorale. În special, el a acuzat în repetate rânduri Kievul că, din motive politice, nu dorește să reia livrările de petrol rusesc prin conductele „Druzhba”. În același timp, Orbán nu a reproșat niciodată Rusiei, care a bombardat conductele pe 27 ianuarie, faptul că a oprit livrările de gaz către Ucraina.

Iar ministrul de externe Péter Szijjártó, după cum s-a aflat, l-a informat pe șeful Ministerului de Externe rus, Serghei Lavrov, despre evoluția negocierilor în cadrul întâlnirilor reprezentanților țărilor UE. Pe durata războiului din Ucraina, Szijjártó s-a întâlnit cu Lavrov de peste 20 de ori.

