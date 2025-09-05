Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”, remarcă Trump. Reacția Kremlinului: „Președintele SUA, destul de cinic”

Preşedintele american Donald Trump şi-a manifestat, vineri, resemnarea cu privire la şansele Statelor Unite de a mai putea influenţa Rusia şi India, afirmând că aceste ţări par „pierdute” în „bezna cea mai adâncă a Chinei” şi le-a urat un „viitor lung şi prosper împreună”, comentariu care vine după întâlnirea liderilor acestor ţări la un summit, relatează Reuters.

„Se pare că am pierdut India şi Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei. Să aibă împreună un viitor lung şi prosper!”, a scris Trump pe reţeaua socială Truth Social, alături de o fotografie în care preşedintele rus Vladimir Putin, preşedintele chinez Xi Jinping şi premierul indian Narendra Modi apar împreună la summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), care a avut loc duminică în oraşul chinez Tianjin.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media



Reacţia preşedintelui american evidenţiază îndepărtarea crescândă între SUA, de o parte, şi China, Rusia şi India, de cealaltă parte, în timp ce acestea din urmă, mai ales China şi Rusia, pledează pentru o nouă ordine mondială.



Relaţiile SUA s-au degradat în special cu India, după ce Trump a impus acesteia taxe vamale de 50%, acuzând-o că achiziţionează cantităţi masive de petrol rusesc sub cotaţiile internaţionale, preşedintele american fiind în plus nemulţumit de achiziţiile indiene de armament rusesc, ignorând însă că acestea se desfăşoară în virtutea relaţiilor tradiţionale existente la capitolul militar între India şi Rusia, dar mai ales de refuzul guvernului indian de a semna cu Washingtonul un acord comercial care să fie pe placul lui liderului de la Casa Albă.



Înainte să atace India cu aceste taxe vamale, Trump ameninţase la pachet această ţară şi China cu astfel de măsuri, pe care însă deocamdată le-a impus doar Indiei.

Reacție categorică din fieful lui Putin

Abordarea diplomatică a preşedintelui american Donald Trump, bazată pe încheierea de acorduri, este „destul de cinică”, dar într-un sens pozitiv, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Într-un interviu acordat publicaţiei ruse Argumenti i Fakti, Peskov a comparat poziţia lui Trump cu cea a ţărilor europene care, potrivit lui, fac tot ce le stă în putinţă pentru a împiedica soluţionarea paşnică a războiului din Ucraina.

„În schimb, Trump este mult mai constructiv. El este, în sensul bun al cuvântului, destul de cinic. În sensul «de ce să lupţi, dacă poţi face comerţ». Şi, pe baza acestor interese ale Americii, el face tot posibilul pentru a opri războaiele”, a declarat Peskov.

El susţine că Rusia ar prefera să rezolve conflictul din Ucraina pe cale diplomatică mai degrabă decât militară. „Şi dacă Trump ne poate ajuta să punem la dispoziţie aceste mijloace politice şi diplomatice, atunci interesele noastre coincid aici, iar acest lucru poate şi trebuie să fie binevenit”, a afirmat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

În ultimele luni, Trump a oscilat între declaraţii încrezătoare că Putin doreşte să pună capăt războiului şi critici aspre la adresa liderului rus pentru bombardarea continuă a oraşelor ucrainene.

Abordarea consecventă a Moscovei a fost aceea de a-l flata pe Trump şi de a-i lăuda eforturile de pace, acuzând în acelaşi timp guvernele europene că încearcă să torpileze procesul.

Trump şi Putin s-au întâlnit faţă în faţă în Alaska în urmă cu trei săptămâni, iar Peskov a spus că nu are nicio îndoială că o continuare ar putea fi organizată foarte repede, dacă va fi considerat necesar. Contactele de lucru au loc în permanenţă, a spus el.

Trump a declarat joi că va discuta cu Putin în viitorul apropiat.

Editor : C.A.