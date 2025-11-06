Drona Reaper de 1 tonă, copiată de Rusia, este echipată cu componente electronice americane, potrivit celei mai recente evaluări a serviciilor de informații ucrainene.

Pe 5 noiembrie, serviciile de informații militare ucrainene (HUR) au publicat o analiză detaliată a dronei rusești „Orion”, un vehicul aerian fără pilot de mari dimensiuni, utilizat în principal pentru monitorizarea mării, care poate transporta până la 250 de kilograme de explozibili.

Construit de Kronshtadt, Orion este aproximativ echivalentul dronei americane Reaper, cu un design exterior și curbe similare. În ciuda faptului că oficialii militari ruși au promovat utilizarea Orion în Siria, drona a intrat în producție în serie abia la începutul invaziei rusești la scară largă.

Orion urma să fie vehiculul fără pilot emblematic al Rusiei până când această poziție a fost uzurpată de Shaheds, proiectat de Iran, a cărui producție a fost adusă de Rusia la fabrica sa din Alabuga în 2023, transmite presa de la Kiev.

HUR a enumerat 43 de companii rusești care produc diverse gadgeturi care compun Orion, menționând într-un anunț că „o treime dintre acestea nu sunt supuse sancțiunilor de către niciuna dintre națiunile coaliției de sancțiuni”.

Piesele mai complexe sunt produse în mare parte de producători ruși, dar există o problemă: microcipurile și procesoarele pe care se bazează sunt în mare parte furnizate de producători occidentali în general și de producători americani în particular.

Componentele electronice de la Motorola, AMD, Texas Instruments, Analog Devices și Maxim au avut un rol deosebit de important în schemele interne ale Orion.

Această situație persistă în ciuda sancțiunilor menite să împiedice intrarea acestor produse electronice în industria de apărare a Rusiei.

Este o problemă care îi frământă de mult timp pe factorii de decizie din SUA. Un raport al subcomisiei Senatului din septembrie anul trecut a arătat că, în timp ce exporturile de semiconductori și microcipuri către Rusia s-au prăbușit după invazia din 2022, exporturile către Turcia s-au dublat.

Exporturile către țări vecine, precum Georgia, au crescut de 35 de ori, iar către Kazahstan de 1.000 de ori — cifre considerate pe scară largă ca dovadă a încălcării sancțiunilor de către țări terțe.

Pentru ucraineni, soluția este îmbunătățirea urmăririi unităților individuale vândute.

„Respectați contractele”, a declarat Volodymyr Ariev, membru al parlamentului ucrainean, pentru Kyiv Independent.

„Obligați companiile să marcheze exporturile cu numere unice și să încerce să-și urmărească produsele.”

