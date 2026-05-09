Benjamin Netanyahu a făcut un pas în față în această săptămână întrerupt o tăcere caracterizată drept „neobișnuit de lungă” în chestiunea conflictul cu Iranul. Într-un comentariu video el a insistat că are „coordonare deplină” cu Donald Trump, cu care vorbește „aproape zilnic”. Insistența că totul era roz în relația SUA-Israel a urmat după săptămâni de rapoarte în presa internă conform cărora Israelul nu mai era consultat cu privire la conflictul cu Iranul și cu atât mai puțin cu privire la negocierile de pace mediate de Pakistan, scrie The Guardian. Scepticismul cu privire la credibilitatea lui Netanyahu în rândul publicului larg și al presei independente este atât de mare, încât reacția imediată a observatorilor la declarația sa video a fost speculația că realitatea ar putea fi chiar mai gravă decât își imaginau.

„Vorbește atât de mult despre cât de grozave sunt relațiile, încât mă îngrijorează destul de mult câtă tensiune există”, a spus Dahlia Scheindlin, consultant politic și sondor americano-israelian. „Nu m-ar surprinde, întrucât războiul merge clar foarte prost din toate perspectivele legate de obiectivele inițiale.”

Președintele SUA și prim-ministrul israelian s-au prezentat de mult timp ca imagini în oglindă unul față de celălalt. Amândoi au fost pionieri ai metodelor populiste de dominare a politicii interne, subminând fundamentul constituțional al sistemelor care i-au adus la putere, fără a ține seama de normele sau constrângerile din trecut.

De la 28 februarie, când au blocat Golful cu un atac devastator al SUA și Israelului asupra Iranului, și-au legat destinele atât de strâns încât va fi foarte greu pentru oricare dintre ei să se desprindă de moștenirea acestuia.

Eforturile lui Netanyahu

Netanyahu a petrecut decenii încercând să convingă o serie de președinți americani să se alăture Israelului într-un război împotriva Republicii Islamice. A făcut eforturi fără precedent pentru un lider străin care se amestecă în politica internă a SUA, în special când a venit vorba de subminarea acordului nuclear multilateral cu Iranul din 2015, care fusese realizarea de vârf a politicii externe a lui Barack Obama.

Citește și

Parteneri SUA din NATO încep să-şi acopere riscurile în moduri care ar putea aduce schimbări de durată în relaţiile cu Washingtonul

Netanyahu l-a ajutat pe Trump să se retragă din acel acord în 2018, ceea ce a dus la intensificarea programului nuclear al Iranului și la acumularea unui stoc de uraniu puternic îmbogățit suficient pentru o duzină de focoase nucleare. Și în februarie anul acesta, potrivit unor reportaje ample din presa americană, Netanyahu a jucat un rol esențial în convingerea lui Trump că războiul era singura soluție la amenințare și una care ar fi fost ușor de câștigat.

Exemplul Venezuelei

Oare Trump era orb la realitățile războiului „ușor” cu Iranul promis de Netanyahu?

Până în acel moment, liderul israelian împingea o ușă care era deja întredeschisă. Cu o lună înainte, forțele americane reușiseră o lovitură extraordinară, năpustindu-se asupra Caracasului într-un raid surpriză și răpindu-l pe președintele venezuelean, Nicolás Maduro.

„Netanyahu, fiind escrocul care este, a folosit Venezuela ca exemplu”, a spus Alon Pinkas, un fost diplomat israelian. „I-a spus: «Uite ce ai făcut în Venezuela. A fost fără durere. A fost fără efort. A fost frumos. Ai schimbat regimul.»

„Apoi a început să-l bombardeze pe Trump cu date de informații care arătau că Iranul își extinsese producția de rachete și capacitățile de lansare a rachetelor și că încă mai deține 450 kg de uraniu puternic îmbogățit”, a spus Pinkas.

Cu ajutorul directorului Mossad, David Barnea, Netanyahu a descris regimul de la Teheran ca pe un fruct prea copt, gata să cadă din ramură.

„I-a spus lui Trump: «Economia iraniană este în ruine. Poporul se află în pragul revoltei. Gărzile Revoluționare pierd controlul. Viața în Iran este de nesuportat. Acesta este momentul nostru», a spus Pinkas. «Ceea ce am putea face împreună este să dărâmăm regimul… gândește-te că împreună, în comun, putem câștiga războiul în trei, patru zile.»”

Conform mai multor rapoarte, oficialii serviciilor de informații și ai armatei americane au subliniat riscul ca Iranul să atace aliații SUA din Golf și să închidă strâmtoarea Hormuz. Dar Netanyahu – și falcii din administrația americană, inclusiv secretarul apărării, Pete Hegseth – au avut câștig de cauză, argumentând că Garda Revoluționară iraniană era supraestimată și nu ar fi avut puterea să riposteze.

Calcule greșite

S-a dovedit că s-au înșelat în toate privințele. Poporul iranian nu s-a revoltat, regimul nu a căzut, kurzii nu au atacat din nord-vest, iar Garda Revoluționară a reușit să provoace pagube devastatoare bazelor americane și monarhiilor din Golf, să închidă strâmtoarea Hormuz și să declanșeze o criză economică globală.

„La aproximativ 30 de zile de la începutul războiului, la sfârșitul lunii martie, existau semne că Trump era foarte dezamăgit de Netanyahu”, a spus Pinkas.

Președintele a încetat să mai menționeze Israelul și pe Netanyahu în declarațiile sale publice neîncetat optimiste despre război. Când negociatorii americani au început să discute cu omologii lor iranieni și cu mediatorii pakistanezi în perioada premergătoare anunțului de încetare a focului din 8 aprilie, Israelul a fost lăsat pe dinafară. Oficialii israelieni s-au plâns presei că au fost nevoiți să-și folosească resursele de informații pentru a încerca să afle ce se întâmplă.

Există relatări diferite cu privire la ceea ce se află pe masa negocierilor de pace, dar nu s-a menționat nimic despre arsenalul de rachete al Iranului sau despre utilizarea de către acesta a unor proxy-uri regionale, ambele fiind priorități israeliene.

Când Trump l-a menționat pe Netanyahu, a fost mai ales pentru a-l certa. După ce Israelul a bombardat câmpul de gaze South Pars din Iran, de exemplu, Trump a spus că i-a spus lui Netanyahu „să nu facă asta”.

Când s-a convenit asupra încetării focului, Trump a fost inițial de partea interpretării lui Netanyahu, conform căreia Libanul era exclus, iar apoi, când armistițiul a fost pus în pericol, și-a schimbat rapid poziția și a determinat Israelul să-i urmeze exemplul.

„Israelul nu va mai bombarda Libanul. Li se INTERZICE acest lucru de către SUA. Ajunge!!!” a spus el într-o postare pe rețelele sociale din 17 aprilie, într-o mustrare publică fără precedent adresată lui Netanyahu.

De la acest punct critic, oficialii guvernului israelian au informat reporterii că încetarea focului nu poate dura și că o revenire la ostilități era inevitabilă. Weekendul trecut, ziarele israeliene au publicat o serie de articole conform cărora coordonarea militară intensă dintre SUA și Israel a fost reluată la ritmul anterior, în anticiparea unor noi atacuri comune.

Aceste atacuri nu s-au concretizat încă, însă, iar administrația Trump a încercat să minimizeze importanța recentelor schimburi de focuri din jurul strâmtorii Hormuz.

China, următoarea stație

Daniel Shapiro, fost ambasador al SUA în Israel, a declarat că Trump privește deja dincolo de Iran către următoarea sa provocare majoră: o vizită în China pe 14 mai și o întâlnire crucială cu președintele Xi Jinping.

„Președintele Trump va dori să lase acest război mai mult sau mai puțin în urmă până la momentul plecării sale la Beijing”, a spus Shapiro. „Altfel, se va afla în poziția unui cerșetor care solicită ajutorul lui Xi Jinping pentru a-i convinge pe iranieni să accepte condițiile sale sau să facă concesii pe care nu le-au făcut până acum. Iar aceasta este o poziție foarte slabă în care să te afli atunci când ai prefera să te concentrezi pe stabilizarea relațiilor economice dintre China și SUA.”

Din experiența anterioară în conflictele din Gaza și Liban, Netanyahu poate trage o oarecare încredere că, chiar dacă este forțat să accepte un acord de pace temporar care contravine propriilor sale interese, atenția lui Trump va fi inevitabil deturnată în altă parte, iar Israelul își va recăpăta libertatea de acțiune.

„Dacă Trump ajunge la un acord, israelienii vor trebui să îl accepte pentru moment, iar apoi, poate, îl vor revizui pentru a «tunde iarba», cum se spune, în ceea ce privește programul de rachete sau programul nuclear, la un moment dat”, a spus Shapiro.

Netanyahu știe, de asemenea, că există limite în ceea ce privește măsura în care Trump se poate elibera din strânsoarea lor geopolitică. După cum subliniază fostul consilier pentru securitate națională al lui Trump, John Bolton, Netanyahu poate oricând să provoace valuri în politica americană.

„Cred că Trump este gelos pe Netanyahu pentru că acesta este unul dintre puținii oameni care pot genera mai multă atenție din partea presei decât el”, a spus Bolton, subliniind că, în ciuda impunerii de către Trump a unui armistițiu, „el îi acordă în continuare lui Netanyahu o mână destul de liberă în Liban”.

Pinkas, care a fost consilier al prim-miniștrilor Ehud Barak și Shimon Peres, susține că eșecul strategic în războiul cu Iranul se va dovedi, de asemenea, un liant prea puternic pentru ca Trump să-l poată dizolva rapid.

„Problema lui Trump este că, dacă îl atacă pe Netanyahu, dacă își exprimă deziluzia sau disperarea, practic recunoaște că a fost condus în acest război”, a spus Pinkas, adăugând că conflictul pare să le afecteze cu siguranță pe amândoi la urne.

Netanyahu trebuie să organizeze alegeri până în octombrie, ceea ce, conform sondajelor actuale, i-ar pune capăt mandatului de prim-ministru. Alegerile din SUA sunt pentru Congres, dar ar putea totuși să-l transforme pe Trump într-un președinte fără putere, cel puțin în politica internă.

„Acest lucru îl afectează politic pe Netanyahu și îl afectează politic pe Trump”, a spus Pinkas. „Cu alte cuvinte, s-au sabotat reciproc destul de rău.”

Editor : Sebastian Eduard