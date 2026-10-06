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Video „Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic”. Trump, declarații uluitoare despre războiul cu Iran la un miting electoral

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, a admis posibilitatea distrugerii unuia dintre marile orașe americane în cadrul unui război cu Iranul. „Ei pot șterge de pe fața pământului un întreg oraș. Să distrugă Los Angeles sau San Diego. Este un preț mic [pentru victorie], iar totul se va termina foarte curând”, a declarat Trump în cadrul unui miting organizat la Grand Island, în statul Nebraska.

Potrivit acestuia, în prezent, din cauza războiului cu Iranul, americanii plătesc mai mult pentru combustibilul auto, dar acesta este, de asemenea, „un preț mic” pentru securitatea SUA și a lumii.

Șeful Casei Albe a subliniat că dorește să vadă o „victorie grandioasă” asupra Teheranului, „pentru că aceasta va confirma corectitudinea tuturor măsurilor pe care le-am luat”. El a menționat că autoritățile iraniene ar putea încă „să prelungească situația”, dar conflictul militar se apropie deja de final, întrucât Iranul are „un prag ridicat de toleranță la durere”. Anterior, Trump a afirmat că prețurile la combustibil cresc în SUA nu din cauza războiului cu Iranul, ci ca urmare a atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor rusești. Cu o zi înainte, el a acuzat din nou Kievul de creșterea prețurilor mondiale la combustibil. De asemenea, potrivit acestuia, responsabilitatea pentru acest lucru le revine democraților americani, care închid rafinăriile din statele aflate sub controlul lor.

Anterior, într-un interviu acordat revistei Time, Trump a declarat că pacea mondială poate fi obținută doar prin distrugerea Iranului. Liderul american a subliniat că SUA dispun de rezerve mari de armament, pe care țara le-a acumulat în ultimele șase luni, și a lăsat să se înțeleagă că atacurile asupra Iranului ar putea fi reluate după alegerile din noiembrie pentru Congres. În septembrie, potrivit Fox News, Trump a luat în considerare mai multe opțiuni de acțiune împotriva Iranului. Printre acestea se numărau „distrugerea” țării, intensificarea presiunii economice sau încheierea unui acord.

Pe 30 septembrie, șeful Casei Albe a anunțat că, în ceea ce privește situația cu Teheranul, „foarte curând” „se va întâmpla ceva”. El a subliniat că economia iraniană se află într-o stare precară, iar țara a fost lipsită de flota navală, de forțele aeriene, de sistemele de apărare aeriană și este „practic distrusă”. Săptămâna trecută, potrivit The Wall Street Journal, Trump a respins propunerea Iranului de a deschide Strâmtoarea Ormuz și de a înceta ostilitățile timp de șapte zile. Conform publicației, în discuții private cu colaboratorii săi, președintele SUA și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că Teheranul îi va îndeplini cerințele și va încheia un acord.

Editor : A.R.

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