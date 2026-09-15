Saga redenumirii Centrului cultural Kennedy: un judecător respinge iar adăugarea numelui lui Trump pe clădire. Apar riscuri financiare

Judecătorul districtual american Christopher Cooper din Washington a emis, marţi, o ordonanţă care suspendă temporar cea mai recentă propunere de a inscripţiona numele lui Donald Trump pe centrul cultural dedicat lui Kennedy, preşedintele american asasinat în 1963, relatează Reuters. În plus, consiliul de administraţie al centrului nu poate continua cu planurile de a redenumi campusul unde se află centrul drept „President Donald J. Trump Plaza”, a mai decis judecătorul Cooper.

„Pe scurt, pârâţii nu pot instala monumente comemorative pentru preşedintele Trump sau pentru oricine altcineva sau orice altceva la Kennedy Center fără aprobarea Congresului”, a scris Cooper într-o ordonanţă emisă cu puţin timp înainte ca consiliul de administraţie al centrului să voteze asupra planului lui Trump de a închide renumitul centru de arte scenice timp de doi ani pentru reparaţii şi renovări.

Consiliul de administraţie, compus din persoane numite de Trump, cu Trump însuşi în funcţia de preşedinte, a susţinut că adăugarea numelui lui Trump în onoarea eforturilor sale este necesară pentru a asigura angajamentul său continuu faţă de supravieţuirea centrului.

„Consiliul înţelege că, fără o astfel de recunoaştere adecvată, este puţin probabil ca preşedintele Trump să asigure supravegherea fundamentală a renovării clădirii principale şi să conducă salvarea financiară a Centrului”, a scris Consiliul într-un proiect de rezoluţie înaintea şedinţei, notează News.ro.

Campania lui Trump de a remodela Centrul Kennedy face parte din efortul său mai amplu de a-şi lăsa amprenta culturală şi estetică asupra capitalei SUA. Astfel, el a ordonat să fie construită o nouă sală de bal de mari dimensiuni care să înlocuiască Aripa de Est a Casei Albe, care a fost demolată. În aceleaşi eforturi se înscrie şi renovarea controversată a Bazinului Reflectorizant al Memorialului Lincoln şi planul de a ridica un „arc de triumf” în apropierea principalului cimitir al naţiunii, în onoarea eroilor căzuţi în război.

Hotărârea de marţi a fost pronunţată într-un proces intentat de congresmena democrată Joyce Beatty, care face parte din consiliul de administraţie al centrului în virtutea funcţiei sale din Congres.

Judecătorul Cooper ordonase anterior Centrului Kennedy, în luna mai, să îndepărteze numele lui Trump de pe clădire, după ce, în decembrie, centrul îşi schimbase faţada de marmură, pe care apărea inscripţia „Centrul Memorial Donald J. Trump şi John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului”. La acea vreme, Cooper a împiedicat, de asemenea, închiderea centrului, constatând că al său consiliu de administraţie nu luase în considerare în mod adecvat consecinţele.

În iunie, muncitorii au îndepărtat numele lui Trump de pe clădirea centrului şi au acoperit faţada cu schele şi o prelată albă.

Osanale pentru Trump

În cadrul şedinţei sale de marţi, consiliul de administraţie este aşteptat să voteze închiderea imediată a Centrului, pe o perioadă estimată la doi ani, pentru a face renovări la clădirea principală, despre care afirmă că are tavanele în stare de degradare din cauza pagubelor provocate de infiltraţii.

Marţi, Trump a afirmat într-o postare că „o bucată mare de beton şi oţel” a căzut din tavanul unui hol şi că „oameni nevinovaţi ar fi fost ucişi” dacă clădirea ar fi fost deschisă în acel moment. „Am irosit deja mai mult de şase luni «jucându-ne» în instanţă”, a fost concluzia lui Trump.

Consiliul este aşteptat să adopte o a doua rezoluţie prin care numele lui Trump să fie adăugat pe marmura exterioară „sub numele Centrului”, pentru a-i recunoaşte meritul pentru renovările planificate, conform documentelor depuse luni la instanţă.

Însă avocaţii Departamentului de Justiţie al SUA, care reprezintă Centrul în instanţă, au declarat într-un document depus peste noapte că şedinţa Consiliului se va concentra exclusiv asupra închiderii centrului din cauza „urgenţelor structurale recent agravate”.

Într-un vot anterior, din 13 august, Consiliul a aprobat adăugarea unei inscripţii în onoarea lui Trump şi redenumirea pieţei centrului după numele acestuia.

Cele 10 opţiuni privind modul în care ar putea fi redată inscripţia dedicată preşedintelui includeau: „O moştenire protejată prin generozitatea preşedintelui Donald J. Trump” şi „Renovare, restaurare şi sprijin din partea preşedintelui Donald J. Trump”.

Proiectul de rezoluţie menţiona, de asemenea, că situaţia financiară a Centrului este gravă şi că acesta nu va mai putea să-şi onoreze obligaţiile salariale sau contractele de întreţinere de rutină „în câteva săptămâni”.

După ce Trump a început să exercite un control mai direct asupra Centrului Kennedy, anul trecut, artiştii şi-au anulat spectacolele în semn de protest, Opera Naţională din Washington şi Orchestra Simfonică Naţională au fost nevoite să găsească alte săli de spectacol, iar veniturile au scăzut drastic.

Editor : B.E.