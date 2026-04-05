Live TV

Sala de bal de la Casa Albă, a cărei construcție a fost oprită, are implicații pentru securitatea națională, susțin avocații lui Trump

Data publicării:
Sala de Bal pe care și-o dorește Donald Trump. Sursa: Donald Trump via Truth Social

Administraţia lui Donald Trump susţine că ordinul unui judecător de a opri construcţia unei săli de bal de 400 de milioane de dolari la Casa Albă creează un risc de securitate pentru preşedintele SUA, în timp ce echipa sa solicită unei curţi federale de apel să suspende decizia, scrie The Guardian.

Într-o moţiune depusă vineri, avocaţii Serviciului Parcurilor Naţionale din SUA (NPS) spun că ordinul judecătorului federal de a suspenda construcţia noii instalaţii „ameninţă cu grave daune la adresa securităţii naţionale a Casei Albe, a preşedintelui şi a familiei sale, precum şi a personalului preşedintelui”.

„Timpul este esenţial!”, scriu avocaţii, citând materialele care vor fi instalate pentru a construi o instalaţie „puternic fortificată”, notează News.ro.

Construcţia sălii de bal include, de asemenea, adăposturi antibombe, instalaţii militare şi o unitate medicală, conform documentului depus. Sala de bal face parte din planurile lui Trump de a remodela rapid Washingtonul.

Judecătorul districtual american Richard Leon din Washington a ordonat marţi suspendarea temporară a proiectului de construcţie care a inclus demolarea aripii de est a Casei Albe. El a concluzionat că, dacă Congresul nu aprobă proiectul, grupul conservaţionist care a dat în judecată pentru a-l opri are şanse să aibă succes pe baza argumentelor sale, deoarece „nicio lege nu se apropie de a-i acorda preşedintelui autoritatea pe care pretinde că o are”.

Judecătorul a suspendat executarea ordinului său timp de 14 zile, recunoscând că administraţia Trump va contesta decizia sa.

Hotărârea lui Leon şi apelul au venit în aceeaşi săptămână în care o agenţie cheie însărcinată cu aprobarea construcţiilor pe proprietăţi federale din regiunea Washington a dat aprobarea finală proiectului.

În hotărârea sa, Leon - care a fost nominalizat în funcţie de preşedintele republican George W. Bush - a suspendat executarea ordinului său, recunoscând că „oprirea unui proiect de construcţie în curs poate ridica probleme logistice”.

Leon a abordat şi securitatea naţională în decizia sa. El a spus că a analizat informaţiile pe care guvernul i le-a prezentat în privat şi a concluzionat că oprirea construcţiei nu ar pune în pericol securitatea naţională. El a exceptat orice lucrări de construcţie necesare pentru siguranţa şi securitatea Casei Albe de la domeniul de aplicare al interdicţiei.

Trump a criticat aspru hotărârea, dar a menţionat şi că aceasta va permite continuarea lucrărilor la buncărele subterane şi la alte măsuri de securitate din jurul terenului Casei Albe. Acestea, însă, vor fi plătite de contribuabili. Trump a promis că el, împreună cu donatori privaţi, va acoperi costurile pentru construcţia sălii de bal.

Însă NPS susţine în moţiunea sa că preşedintele are „autoritate deplină pentru a renova Casa Albă”, iar starea actuală a terenului, care este un şantier deschis, face mai dificilă protejarea Casei Albe.

„Corturile din pânză, care sunt necesare fără o sală de bal, sunt semnificativ mai vulnerabile la rachete, drone şi alte ameninţări decât o instalaţie de securitate naţională consolidată”, se arată în moţiunea NPS.

Administraţia Trump solicită curţii de apel să ia o decizie cu privire la cererea sa până vineri. De asemenea, a solicitat ca suspendarea de 14 zile a ordinului lui Leon să fie prelungită cu încă două săptămâni, astfel încât cazul să poată fi adus la Curtea Supremă a SUA.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Donald Trump
3
Federal Cabinet
4
Carlos Cuerpo
5
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
serghei lavrov onu
Chuck Schumer
trump
casa alba sua
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
traian basescu
alexandru rogobete inquam george calin
mircea lucescu
Ultimele știri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cancan
Fanatik.ro
editiadedimineata.ro
Fanatik.ro
Adevărul
Playtech
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pro FM
Film Now
Adevarul
Newsweek
Digi FM
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Digi Animal World
Film Now
UTV
