Salman Rushdie este conștient, dar ar putea să-și piardă un ochi. De câte ori l-a înjunghiat atacatorul său

Scriitorul Salman Rushdie este conștient și „articulat” în discuțiile cu anchetatorii americani, însă rămâne în spital, din cauza rănilor grave pe care le-a suferit în urma atacului cu cuțit împotriva sa, în urmă cu câteva zile, a declarat un oficial american din cadrul forțelor de ordine, potrivit CNN.

Salman Rushdie a fost supus mai multor intervenții chirurgicale, iar luni era conștient și capabil să răspundă la întrebările anchetatorilor, au spus oficialii citați de CNN, fără a preciza însă ce a spus scriitorul.

Rushdie a fost înjunghiat de trei ori în gât, de patru ori în stomac, a suferit răni la ochiul drept și la piept, precum și o tăietură la coapsă, a spus Jason Schmidt, procuror în cadrul districtului Chautauqua. Scriitorul ar putea să-și piardă ochiul drept, a mai arătat procurorul, precizând că atacul a fost intenționat și plănuit dinainte.

Anchetatorii au refăcut traseul atacatorului, Hadi Matar, care trăiește în Fairview, New Jersey. Acesta ar fi călători cu autobuzul spre Buffalo, apoi a folosit o aplicație de ridesharing pentru a ajunge la Chautauqua în preziua atacului. Deocamdată nu se știe unde și-a petrecut noaptea.

Când a fost arestat, Matar avea la el un permis fals de conducere, bani cash, două carduri de cadou Visa, dar nu ave aportofel. El a refuzat să răspundă la întrebările anchetatorilor și a cerut un avocat.

Nathaniel Barone, avocat din oficiu, care îl apără pe Matar, a declarat pentru CNN că clientul spu este „foarte cooperant” și comunică deschis.

Hadi Matar a pledat nevinovat la acuzație de tentativă de omor, a mai precizat avocatul său.

Celebrul scriitor Salman Rushdie, care ani de zile a fost amenințat cu moartea inclusiv de regimul de la Teheran, a fost atacat pe scenă vinerea trecută, la un eveniment care avea loc în statul New York.

Bărbatul care l-a atacat cu un cuțit se numește Hadi Matar, are 24 de ani și este din Fairview, New Jersey, stat învecinat cu statul New York. Bărbatul care l-a înjunghiat pe scriitorul în vârstă de 75 de ani a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor, fără posibilitatea eliberării pe cauţiune.

Editor : B.P.