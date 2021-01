„Șamanul QAnon” ține o dietă strictă și nu a mâncat deloc în arest. Mama lui Jake: Se îmbolnăvește foarte tare dacă nu mănâncă organic

„Șamanul QAnon”, bărbatul care a participat la protestul de la Capitoliu purtând o căciulă de blană cu coarne, nu a mai mâncat de sâmbătă, de când a fost arestat de FBI, susține avocatul său. Mama bărbatului spune că acesta trebuie să consume mâncare organică, altfel se îmbolnăvește, scrie site-ul US News.

Jacob Anthony Chansley, alias Jake Angeli, complotistul în bustul gol care purta un coif cu coarne de bizon în timpul asaltului asupra Capitoliului, a fost arestat sâmbătă şi acuzat de intruziune ilegală şi comportament violent în sediul Congresului SUA.

În timpul audierii, avocatul său din oficiu, Gerald Williams, i-a spus judecătorului că Chansley nu a mâncat nimic de sâmbătă și că are o dietă strictă, deși nu e clar dacă din motive de sănătate sau din motive religioase, mai scrie US News.

Judecătorul l-a desemnat pe avocatul din oficiu să rezolve această problemă împreună cu autoritatea unde Chansleyu este ținut în detenție.

Mama „șamanului QAnon”, Martha Chansley, le-a spus reporterilor că fiul ei are nevoie de o dietă organică, mai arată US News, preluând The Arizona Republic.

„Se îmbolnăvește foarte tare dacă nu mănâncă mâncare organică. Trebuie să mănânce”, le-a spus femeia jurnaliștilor.

Originar din Arizona, Angeli, care se autointitulează „Lupul din Yellowstone”, s-a remarcat deja în timpul demonstraţiilor pro-Trump din oraşul Phoenix în ultimele luni, arborând sistematic faimosul său coif. El se prezintă drept „soldat numeric al QAnon”, mişcarea al cărei erou este Donald Trump şi care consideră un triumf intruziunea de miercuri în sediul Congresului.

Editor : B.P.