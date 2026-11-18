Președintele american Donald Trump l-a nominalizat pe generalul Christopher LaNeve pentru funcția de șef al Statului Major al Forțelor Terestre ale SUA, după mai bine de șase luni în care postul nu a avut un titular confirmat. Numirea, susținută de secretarul Apărării, Pete Hegseth, provoacă însă controverse inclusiv în Partidul Republican. Mai mulți senatori pun sub semnul întrebării experiența generalului și relația sa apropiată cu șeful Pentagonului, relatează The New York Times.

Generalul Christopher LaNeve, fost consilier militar principal al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, a fost nominalizat oficial pentru a conduce Forțele Terestre ale Statelor Unite. Propunerea a fost transmisă Senatului, care trebuie să aprobe numirea, însă candidatura riscă să întâmpine opoziție chiar în rândul republicanilor.

LaNeve ocupă deja, cu titlu interimar, funcția de șef al Statului Major al Forțelor Terestre, în paralel cu cea de adjunct al șefului Statului Major. El a preluat conducerea temporară după ce Hegseth l-a demis, în aprilie 2026, pe generalul Randy George, fără să ofere o explicație publică detaliată.

Potrivit The New York Times, LaNeve este candidatul preferat al lui Hegseth, însă relația apropiată dintre cei doi reprezintă unul dintre principalele motive de îngrijorare pentru unii senatori americani.

Trei motive pentru care nominalizarea generalului este contestată

Confirmarea lui Christopher LaNeve în Senat este departe de a fi sigură, în condițiile în care mai mulți parlamentari republicani au exprimat rezerve față de candidatura sa.

Potrivit relatărilor din presa americană, există trei probleme principale:

Relația strânsă cu Pete Hegseth, pentru care LaNeve a lucrat anterior în calitate de principal consilier militar.

Experiența relativ redusă în gradul de general cu patru stele, deși are o carieră militară de 36 de ani.

Opoziția unor senatori republicani, nemulțumiți atât de această nominalizare, cât și de modul în care Hegseth conduce Pentagonul.

Printre cei care au exprimat în mod repetat îndoieli se numără senatoarea republicană Joni Ernst, din Iowa, fost locotenent-colonel în Garda Națională și veteran al misiunilor militare din Irak.

Potrivit The New York Times, Ernst a propus Casei Albe trei candidați alternativi, favoritul său fiind generalul Christopher Donahue, fost comandant al forțelor terestre americane din Europa.

Donahue a fost determinat să se pensioneze la sfârșitul lunii iunie, în urma intervenției lui Hegseth.

Publicația Wall Street Journal relata încă din august că nominalizarea lui LaNeve ar putea fi blocată din cauza lipsei de sprijin în Comisia pentru Forțele Armate a Senatului.

Armata americană, fără o conducere permanentă de luni de zile

Controversele apar într-un moment în care Forțele Terestre americane traversează o perioadă de schimbări importante la nivelul conducerii.

În aprilie, Pete Hegseth l-a înlăturat pe generalul Randy George, care ocupa funcția de șef al Statului Major din septembrie 2023.

Ulterior, la începutul lunii septembrie, secretarul Forțelor Terestre, Dan Driscoll, a demisionat după mai multe luni de tensiuni cu conducerea Pentagonului.

Plecarea celor doi a lăsat cea mai numeroasă componentă a forțelor armate americane fără conducători permanenți confirmați de Senat, atât la nivel militar, cât și civil.

În prezent, LaNeve conduce interimar structura militară, în timp ce atribuțiile secretarului Forțelor Terestre sunt îndeplinite de Adam Telle.

Situația este cu atât mai complicată cu cât armata americană încearcă să accelereze un amplu proces de modernizare, care include integrarea dronelor, a sistemelor robotizate și a inteligenței artificiale.

În același timp, forțele americane trebuie să își adapteze capacitățile de apărare la amenințările reprezentate de rachetele și dronele ieftine, utilizate inclusiv împotriva bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu.

Hegseth ar putea întâmpina noi probleme în Congres

Nominalizarea lui LaNeve intervine într-o perioadă dificilă pentru Pete Hegseth, criticat de parlamentari pentru deciziile privind conducerea armatei și pentru mai multe schimbări controversate la vârful Pentagonului.

Săptămâna trecută, republicanii din Camera Reprezentanților au blocat o inițiativă de punere sub acuzare a secretarului Apărării. Democrații au anunțat însă că intenționează să reia demersul în ianuarie, când vor deține majoritatea în Congres.

În paralel, Hegseth încearcă să obțină sprijinul parlamentarilor pentru aprobarea unor cheltuieli suplimentare de apărare care ar putea ajunge la 350 de miliarde de dolari.

Fondurile sunt necesare, potrivit relatărilor din presa americană, pentru finanțarea operațiunilor militare împotriva Iranului și pentru programul de modernizare a armatei promovat de administrația Trump.

Ce se întâmplă dacă Senatul respinge nominalizarea

În mod obișnuit, nominalizările ofițerilor de rang înalt pentru conducerea structurilor militare americane sunt confirmate de Senat fără dificultăți majore.

În cazul lui Christopher LaNeve, însă, opoziția unor senatori republicani ar putea complica procedura.

Generalul a declarat că este onorat de încrederea acordată de președintele Trump și că, dacă va fi confirmat, își dorește să continue să servească militarii americani și familiile acestora.

LaNeve are o experiență de 36 de ani în armată și a comandat, printre altele, Divizia 82 Aeropurtată, Comandamentul 7 de Instruire al Armatei SUA din Germania și Armata a 8-a americană din Coreea de Sud.

Casa Albă l-a nominalizat și pe generalul-locotenent Marcus Evans pentru funcția de adjunct al șefului Statului Major, post ocupat în prezent de LaNeve.

Nu a fost anunțată o dată pentru votul din Senat. În cazul în care nominalizarea nu va fi aprobată, LaNeve ar putea continua temporar să conducă Forțele Terestre, păstrându-și funcția de adjunct, pentru care a primit deja confirmarea senatorilor.

Editor : Sebastian Eduard