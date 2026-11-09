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Galerie Foto Scandal uriaș de spionaj în SUA: cine e femeia care a avut o relație secretă cu Jensen Huang, șeful Nvidia, și a trimis date în China

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Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri. Sursa foto: Profimedia
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Din articol
Cine este Alice Huang? Care este legătura dintre cei doi? Ce este Megaspeed? A ajutat Megaspeed China să eludeze restricțiile SUA privind cipurile?

Alice Huang, o directoare din domeniul tehnologiei, este femeia acuzată că a spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia, specializat în cipuri pentru inteligență artificială, potrivit relatărilor din presă.

Informațiile publice despre această femeie, cunoscută și sub numele de Huang Le, sunt puține; se pare că ea ar fi fost o figură de vârf în cadrul unei companii cu sediul în Singapore, specializată în centre de date, numită Megaspeed International.

Cine este Alice Huang?

Alice Huang este o cetățeană chineză recrutată de Beijing pentru a culege informații despre șeful Nvidia, potrivit ziarului New York Times, care a relatat primul că Jensen Huang ar fi fost ținta unui complot de spionaj.

În ciuda numelui de familie comun, Alice Huang nu are nicio legătură de rudenie cu șeful în vârstă de 63 de ani, născut în Taiwan, al celei mai valoroase companii din lume.

The Times, citând persoane informate cu privire la operațiunea de supraveghere, a afirmat că Alice Huang vorbește bine limba engleză și are relații solide la cel mai înalt nivel al industriei globale a cipurilor pentru inteligență artificială.

Sectorul este extrem de sensibil, având în vedere că Statele Unite și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea de sisteme avansate de inteligență artificială cu potențiale aplicații militare.

O căutare online a scos la iveală un scurt profil al lui Alice Huang, însoțit de o fotografie a acesteia, într-o bază de date chineză dedicată fondurilor de investiții. Profilul menționa locurile de muncă anterioare ale acesteia, printre care un post la banca HSBC și funcția de reporter pentru posturile de televiziune chineze CCTV și Hunan TV.

AFP nu a putut verifica conținutul profilului sau identitatea autorului acestuia, dar a încercat să contacteze companiile menționate.

Alice Huang alături de prieteni. Sursa foto: Profimedia
Alice Huang alături de prieteni. Sursa foto: Profimedia
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Alice Huang alături de prieteni. Sursa foto: Profimedia | Poza 1 din 5
Alice Huang alături de prieteni. Sursa foto: Profimedia
Alice Huang. Sursa foto: Profimedia | Poza 2 din 5
Alice Huang. Sursa foto: Profimedia
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri Sursa foto: Profimedia | Poza 3 din 5
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri Sursa foto: Profimedia
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri Sursa foto: Profimedia | Poza 4 din 5
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri Sursa foto: Profimedia
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri. Sursa foto: Profimedia | Poza 5 din 5
Alice Huang cu șeful Nvidia la una dintre petreceri. Sursa foto: Profimedia
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Care este legătura dintre cei doi?

Presa a relatat săptămâna trecută că cei doi aveau o relație strânsă, iar Jensen Huang le-a spus duminică angajaților de la Nvidia că îi „pare nespus de rău” că a fost „nefidel soției sale”.

O fotografie de la o petrecere a industriei din 2024, postată pe LinkedIn, pare să-l înfățișeze pe șeful Nvidia, îmbrăcat într-o jachetă de piele, așezat lângă o femeie cu părul lung, purtând bijuterii strălucitoare, despre care se crede că este Alice Huang, se arată într-o analiză channelnewsasia.

În anul următor, amândoi au participat la o cină organizată de Jensen Huang la un restaurant chinezesc din Taipei, în timpul Computex, cea mai importantă expoziție de tehnologie de pe insulă.

Jurnaliștii stăteau în fața restaurantului, filmând prin geamurile și ușile de sticlă, în timp ce Jensen Huang și o femeie identificată ca fiind Alice Huang, care purta o rochie roz, se amestecau printre ceilalți participanți.

La un moment dat, se poate vedea cum Jensen Huang o ia pe Alice Huang de umeri, în timp ce ea îl sărută pe obrazul drept, după cum arată transmisiunile live ale presei.

Alice Huang este, de asemenea, surprinsă urmându-l pe șeful Nvidia în timp ce acesta reintră în restaurant după ce a vorbit cu jurnaliștii din fața localului, mângâindu-i cu degetele partea inferioară a spatelui.

Ulterior, cei doi părăsesc restaurantul în aceeași mașină.

Ce este Megaspeed?

Autoritățile americane au concluzionat anul trecut că Alice Huang îl viza pe Jensen Huang în calitate de spion, potrivit publicațiilor New York Times și Wall Street Journal.

La acea vreme, se spunea că Alice Huang era un director de vârf al firmei de centre de date Megaspeed International, care închiriază putere de calcul altor companii pentru antrenarea și rularea sistemelor de inteligență artificială.

Site-ul web al Megaspeed menționează că aceasta este „un partener de afaceri cheie al diviziei de cloud computing a Nvidia în regiunea Asia-Pacific”.

Pe LinkedIn, compania menționează că are birouri în Singapore, Malaezia și Indonezia, cu aproximativ 2-10 angajați și 25 de „membri asociați”.

Când AFP a sunat la numărul afișat pe site-ul Megaspeed, persoana care a răspuns a spus că nu cunoaște compania și că numărul respectiv era o linie telefonică rezidențială.

Conform site-ului guvernului din Singapore, firma se numea anterior 7Road International, ceea ce sugerează legături cu compania chineză de jocuri 7Road.

A ajutat Megaspeed China să eludeze restricțiile SUA privind cipurile?

Washingtonul restricționează exportul către China al celor mai avansate cipuri de siliciu ale Nvidia, invocând motive de securitate națională, dar această măsură este percepută și ca o strategie de a-și menține avantajul în domeniul IA.

Ziarul „The New York Times” a afirmat că guvernul SUA ancheta compania Megaspeed încă din 2024 în legătură cu posibila redirecționare a cipurilor Nvidia către China.

Se pare că firma a făcut obiectul unei anchete și din partea autorităților din Singapore, care, potrivit ziarului „The New York Times”, au audiat-o pe Alice Huang în 2025.

Agenția AFP a contactat poliția din Singapore și Ministerul Afacerilor Interne pentru a obține un comentariu.

Anul trecut, Bloomberg News a relatat, de asemenea, despre ancheta din Singapore privind Megaspeed, legată de presupusa contrabandă cu cipuri Nvidia către China.

În decembrie 2025, Megaspeed a declarat că articolul Bloomberg „conține informații înșelătoare și insinuări incorecte, inclusiv sugestii că am fi fost implicați în transferuri ilegale de cipuri”.

Conform datelor disponibile, Nvidia ar fi cea mai valoroasă companie din lume, la mică distanță față de Microsoft sau Apple, cu o capitalizare de 4.500 – 5.400 de miliarde de dolari. 

Editor : A.R.

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