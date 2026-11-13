Scandalul de la Nvidia ajunge la Casa Albă. Ce știa Donald Trump despre suspiciunile privind legăturile cu serviciile secrete chineze

O presupusă relație extraconjugală a directorului Nvidia, Jensen Huang, a declanșat un scandal cu implicații de securitate națională și a adus sub presiune administrația de la Washington. Apropiat al lui Donald Trump și susținător al reluării exporturilor de cipuri către China, Huang se află acum în centrul unor întrebări privind posibilele legături ale unei persoane din anturajul său cu serviciile secrete chineze și modul în care autoritățile americane au gestionat suspiciunile, scrie BBC.

Directorul general al Nvidia a fost unul dintre puținii lideri din mediul de afaceri care au avut acces direct la președintele SUA. S-a întâlnit de mai multe ori cu Donald Trump, a călătorit împreună cu acesta în Marea Britanie și, în luna mai, l-a însoțit la bordul avionului Air Force One în deplasarea sa în China.

Jensen Huang nu era doar un alt miliardar din industria tehnologiei care încerca să atragă atenția președintelui. El devenise o voce importantă într-una dintre cele mai ample dezbateri din interiorul administrației americane: în ce măsură ar trebui să i se permită Chinei accesul la cele mai avansate tehnologii americane.

Nvidia produce cipurile care alimentează revoluția inteligenței artificiale. Washingtonul a restricționat încă din 2022 exporturile celor mai avansate procesoare ale companiei către China, de teamă că acestea ar putea ajuta Beijingul să-și dezvolte capacitățile militare și tehnologice.

Aplicarea acestor restricții este însă dificilă. Cipurile pot fi cumpărate legal de clienți din țări precum Singapore și Malaezia, iar ulterior pot fi redirecționate către China. Companiile chineze pot, de asemenea, să închirieze acces la putere de calcul prin intermediul centrelor de date din afara țării.

Foto: Profimedia Images

Jensen Huang susține de mult timp că restricțiile sunt contraproductive. Acestea exclud Nvidia de pe o piață uriașă și încurajează companiile chineze să-și dezvolte propriile alternative. Donald Trump părea să împărtășească această opinie și a permis companiei Nvidia să reia vânzările anumitor cipuri către China anul trecut, în schimbul unei părți din venituri. Cele mai avansate cipuri Blackwell au rămas însă interzise la export.

Acum, relația dintre Huang și administrația americană pare să fi devenit mai complicată.

Acuzațiile privind presupusa relație extraconjugală a lui Jensen Huang cu Alice Huang - care nu îi este rudă, dar a fost director executiv al companiei Megaspeed, cu sediul în Singapore - au ridicat suspiciuni că o operațiune a serviciilor secrete străine ar fi putut viza nu doar un om de afaceri influent, ci și o persoană cu acces neobișnuit de apropiat la președintele american.

Potrivit informațiilor apărute, serviciile secrete americane o suspectează pe Alice Huang că ar avea legături cu serviciile de informații chineze. Beijingul a respins acuzațiile. Consiliul de administrație al Nvidia a transmis că nu are motive să creadă că secretele companiei sau securitatea națională au fost compromise.

Scandalul a ridicat însă o întrebare mult mai amplă: ce știa administrația de la Washington și ce măsuri a luat?

Această întrebare îl vizează direct pe secretarul Comerțului, Howard Lutnick.

Departamentul condus de acesta era responsabil de controlul exporturilor de tehnologii americane sensibile. În același timp, instituția era presată să acționeze în urma îngrijorărilor legate de Megaspeed, un client al Nvidia suspectat că ar fi contribuit la redirecționarea unor cipuri avansate către China.

Joi, directorul executiv al Megaspeed, Tan Yong Pong, cunoscut și sub numele de James Tan, a declarat că firma „ia extrem de în serios obligațiile de conformitate prevăzute de legile americane privind controlul exporturilor” și că „se angajează să colaboreze în mod constructiv și transparent cu guvernul SUA”. El a mai spus că firma a cooperat cu inspecțiile Departamentului Comerțului american.

Donald Trump și Jensen Huang. Sursa foto: Profimedia Images

O notă strict secretă privind îngrijorările legate de Alice Huang și Megaspeed i-a fost transmisă lui Lutnick. Acesta s-ar fi opus adoptării unor măsuri împotriva companiei, o decizie care este acum analizată atent.

Alți oficiali de rang înalt ar fi dorit o reacție mai fermă. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, s-ar fi numărat printre cei care au pus sub semnul întrebării motivul pentru care Megaspeed nu fusese inclusă pe lista neagră a Departamentului Comerțului.

Au existat, de asemenea, întrebări cu privire la motivele pentru care o anchetă privind compania din Singapore a fost oprită după intervenția Nvidia. The New York Times a relatat că un consilier juridic al Nvidia i-a contactat pe anchetatorii Departamentului Comerțului care investigau un caz suspect de contrabandă cu cipuri în care era implicată Megaspeed, invocând intervenția unui înalt oficial numit de Trump. Ulterior, departamentul ar fi suspendat ancheta și ar fi transferat cazul către Departamentul Justiției.

Situația a scos la iveală o aparentă divergență importantă în privința direcției politicii administrației Trump față de China. Huang dorea să păstreze accesul Nvidia la piața chineză, în timp ce alți oficiali erau îngrijorați de consecințele asupra securității naționale. Lutnick s-a trezit prins la mijloc.

Congresul cere explicații

Presiunea politică este în creștere. Membri ai Congresului din ambele partide cer explicații.

Democrații au demarat o anchetă privind modul în care Departamentul Comerțului a verificat companiile chineze autorizate să achiziționeze cipuri pentru inteligență artificială. Și republicanii pun sub semnul întrebării abordarea administrației.

Nici plecarea lui Jensen Huang nu a redus presiunea. Reprezentantul republican John Moolenaar, președintele Comisiei speciale a Camerei Reprezentanților pentru China, a declarat că succesul Nvidia și al altor companii americane din domeniul inteligenței artificiale este în interesul național. El a subliniat însă că aceste firme „nu ar trebui să pună niciodată în pericol securitatea națională” oferind companiilor chineze acces la cele mai avansate cipuri.

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Senatoarea Elizabeth Warren, lidera democraților din Comisia pentru afaceri bancare a Senatului, a afirmat că plecarea lui Huang nu îl absolvă de responsabilitate. Ea l-a îndemnat pe Lutnick să explice de ce persistă lacunele în sistemul de control al exporturilor.

Jensen Huang, șeful Nvidia. Foto: Profimedia

Între timp, echipa lui Jensen Huang le-a transmis miercuri parlamentarilor republicani că acesta intenționează să răspundă solicitării lor de a depune mărturie în cadrul unei audieri cu ușile închise.

Casa Albă nu a răspuns solicitării BBC de a comenta situația. În schimb, a declarat pentru New York Post că Donald Trump are încredere deplină în Lutnick, pe care l-a descris drept „cel mai revoluționar secretar al Comerțului din istoria modernă”.

Este o declarație categorică de susținere, mai ales în contextul informațiilor potrivit cărora oficialii analizează posibilitatea ca Lutnick să fie nevoit să demisioneze.

Întrebările ajung la Donald Trump

Există câteva întrebări evidente. Dacă Lutnick a fost într-adevăr avertizat cu privire la riscuri, de ce nu a luat departamentul său măsuri? Iar dacă alți oficiali de rang înalt au făcut presiuni pentru o intervenție, de ce a durat atât de mult până când s-a acționat?

Există însă o întrebare și mai importantă, care îl vizează direct pe Donald Trump, arată BBC.

Președintele a cultivat o relație apropiată cu Jensen Huang. Directorul Nvidia a fost implicat direct în discuțiile privind vânzările de cipuri către China și, potrivit unor articole publicate de The New York Times, Trump a fost informat despre îngrijorările serviciilor de informații.

Devine tot mai dificil ca situația să fie privită doar ca o eroare de judecată a unui singur om de afaceri sau a unui singur departament guvernamental.

Viața personală a lui Jensen Huang ar fi putut declanșa criza, dar întrebările se îndreaptă acum chiar către Casa Albă. Câtă influență a avut directorul Nvidia? Ce știa președintele? Și cine a fost, în cele din urmă, responsabil pentru protejarea celei mai sensibile tehnologii americane?

Editor : C.A.