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Scandalul de spionaj ia amploare: Jensen Huang acceptă să depună mărturie în Congresul SUA, după demisia de la conducerea Nvidia

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sedinta a congresului sua
Congresul SUA. Foto: Profimedia
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Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, a acceptat să depună mărturie în faţa Congresului american înainte de sărbătoarea Thanksgiving (Ziua Recunoștinței), după ce a demisionat joi din funcţia de director general al producătorului de procesoare, pe fondul scandalului privind relaţiile sale extraconjugale şi presupusele legături cu spionajul chinez, relatează CNBC.

Plecarea sa pune capăt unei perioade de 33 de ani la conducerea companiei care a devenit unul dintre principalii beneficiari ai expansiunii inteligenţei artificiale.

Nvidia a anunţat că directoarea financiară Colette Kress va prelua interimar conducerea, în timp ce consiliul de administraţie va căuta un succesor permanent, atât în interiorul companiei, cât şi în afara acesteia. Huang, în vârstă de 63 de ani, a demisionat şi din consiliul de administraţie, iar Harvey Jones a fost numit preşedintele acestuia.

„Consiliul de administraţie are deplină încredere în Colette şi în echipa de conducere şi ne aşteptăm ca operaţiunile companiei, angajamentele faţă de clienţi şi calendarul de dezvoltare a produselor să continue fără întreruperi”, a declarat Jones în comunicatul Nvidia. Huang nu a făcut nicio declaraţie în documentul care anunţă plecarea sa.

Scandalul a izbucnit după informaţiile publicate de New York Times privind relaţia lui Huang cu Alice Huang, fostă directoare a companiei Megaspeed din Singapore, despre care autorităţile americane suspectează că ar fi avut legături cu serviciile de informaţii chineze. Megaspeed, clientă a Nvidia, se află sub supravegherea autorităţilor americane din cauza suspiciunilor că ar fi facilitat accesul Chinei la procesoare avansate supuse restricţiilor de export. Acuzaţiile de spionaj nu au fost demonstrate public, iar Beijingul le-a respins.

Duminică, Huang şi-a cerut scuze pentru că i-a fost infidel soţiei”, fără să ofere detalii despre relaţie. Miercuri, New York Times a relatat că acesta ar fi avut o altă relaţie extraconjugală, cu Kimberly Powell, vicepreşedintă a diviziei de sănătate a Nvidia, aflată în subordinea sa. Dezvăluirile au determinat consiliul de administraţie să discute viitorul conducerii companiei.

Huang a acceptat să se prezinte în faţa parlamentarilor americani înainte de Thanksgiving, sărbătorită anul acesta pe 26 noiembrie. Audierea intervine în contextul presiunilor crescânde din Congres pentru clarificarea relaţiilor comerciale ale Nvidia cu China şi a eventualelor riscuri pentru securitatea naţională. Preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, a declarat că există un consens tot mai larg în Congres privind necesitatea limitării exporturilor de procesoare către China.

Scandalul a provocat şi o investigaţie FBI, confirmată de preşedintele Donald Trump, precum şi o anchetă internă a Nvidia, coordonată de administratori independenţi. Compania a transmis anterior că nu are motive să creadă că secretele sale comerciale sau securitatea naţională a Statelor Unite au fost compromise. Huang nu a fost acuzat de comiterea vreunei infracţiuni.

Cazul pune sub presiune şi administraţia Trump, în special pe secretarul comerţului, Howard Lutnick, în contextul controverselor privind relaxarea restricţiilor asupra exporturilor de procesoare americane către China. Huang devenise un interlocutor influent al Casei Albe în domeniul inteligenţei artificiale şi susţinuse menţinerea accesului Nvidia pe piaţa chineză.

Trump l-a apărat anterior pe Huang, afirmând că acesta a făcut o treabă extraordinară pentru ţara noastră” şi că i-a spus că nu ştia despre presupusele legături ale femeii cu spionajul chinez. Joi, preşedintele american a sugerat că fostul director general al Apple, Tim Cook, ar putea prelua conducerea Nvidia.

Plecarea lui Huang a provocat noi fluctuaţii puternice ale acţiunilor Nvidia, care au scăzut joi cu până la 12%, înainte de a recupera o parte din pierderi. Investitorii sunt preocupaţi de capacitatea companiei de a-şi menţine ritmul de dezvoltare fără omul care a coordonat strategia sa tehnologică şi comercială timp de peste trei decenii.

„Riscul nu este ca Nvidia să îşi piardă brusc direcţia tehnologică. Aceasta este în mare parte stabilită pentru următorii ani. Riscul ţine de execuţie. Jensen a fost dirijorul principal al unui sistem extraordinar de complex”, a declarat Michael Feldman, administrator de portofoliu la ClearBridge Investments, citat de Reuters.

Editor : Ș.R.

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