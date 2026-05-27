Un scenarist al celebrului serial „The Simpsons”, cunoscut pentru episodul care a „prezis” președinția lui Donald Trump cu 16 ani înainte ca aceasta să devină realitate, și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din SUA din 2028. Dan Greaney, câștigător a patru premii Emmy, a făcut anunțul într-un videoclip publicat pe Instagram, în care apare inițial costumat în vrăjitor și se autointitulează un „profet autoproclamat”.

Dan Greaney a scris mai multe episoade ale celebrului serial de animație, inclusiv unul care a contribuit la reputația producției potrivit căreia ar anticipa evenimente viitoare, relatează Euronews.

Episodul devenit celebru este „Bart To The Future”, în care Lisa Simpson ajunge președinta Statelor Unite. În episodul difuzat cu 16 ani înainte de mandatul lui Trump, ea îi spune unui consilier: „După cum știți, am moștenit un deficit bugetar serios de la președintele Trump”.

Momentul i-a făcut pe mulți fani să revadă episoadele serialului în căutarea altor glume care ar fi „prezis” viitorul. În unele cazuri, asemănările au fost considerate surprinzător de exacte.

Acum, Greaney pare pregătit să îi urmeze pașii lui Trump.

Într-un videoclip publicat pe Instagram, câștigătorul a patru premii Emmy apare costumat în vrăjitor și se descrie drept un „profet autoproclamat”, înainte de a vorbi despre problemele politice ale Statelor Unite.

„Trump, Vance, miliardarii, carieriștii și lașii din ambele partide au întors spatele acestei țări”, a spus el. „Pentru ei există bani, putere și siguranță, dar nu și pentru voi.”

El a continuat: „În America, guvernul ar trebui să lucreze pentru toată lumea. Democrație pentru toți, responsabilitate pentru toți, prosperitate pentru toți. Trebuie să readucem aceste lucruri. Mi-ar plăcea să ajut, dar nu sunt avocat. Sunt doar un profet autoproclamat... care a făcut facultatea de drept, a absolvit, a trecut examenul de barou... Stați! Sunt avocat!”

Ulterior, acesta își dă jos costumul de vrăjitor și apare îmbrăcat în costum, pregătit pentru Casa Albă.

„La naiba, pot fi politician”, exclamă el. „Candidez la președinție. Platforma mea: America pentru toți. Hai să facem asta.”

Chiar dacă anunțul poate părea neobișnuit, Greaney devine astfel unul dintre primii candidați care își anunță intenția de a intra în cursa pentru alegerile din 2028.

Potrivit paginii sale de Instagram, scenaristul susține introducerea unui sistem universal de sănătate și o revenire la „valorile morale”. Conform unui comunicat al campaniei sale, platforma include „restabilirea normelor democratice, alături de politici progresiste precum asistența medicală universală și Green New Deal, toate reunite sub ideea construirii unei Americi care funcționează pentru toți”.

Conform legislației actuale, Donald Trump nu poate candida pentru un al treilea mandat prezidențial. Niciun președinte american nu poate ocupa funcția mai mult de două mandate. Cu toate acestea, Trump a sugerat în repetate rânduri că ar putea încerca din nou, afirmând anul trecut că nu exclude această posibilitate și că „i-ar plăcea să facă asta”.

Următoarele alegeri prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 7 noiembrie 2028.

