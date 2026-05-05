Video Schimb de focuri în apropierea Casei Albe. Secret Service a tras asupra unui individ care părea „suspect” şi era înarmat

Împușcături în apropierea Casei Albe.

Agenţi federali au deschis, luni, focul asupra unui bărbat înarmat în centrul capitalei Statelor Unite, Washington DC, ceea ce a dus la o scurtă blocare a accesului spre Casa Albă, notează AFP.

Incidentul a avut loc în apropiere de National Mall, o destinaţie turistică populară din capitala americană situată la mică distanţă de Casa Albă, la scurt timp după ce coloana de maşini a vicepreşedintelui JD Vance a trecut prin zonă, a anunţat Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service, responsabil de securitatea înalţilor oficiali americani, potrivit Agerpres.

Totuşi, acesta din urmă nu crede că vicepreşedintele a fost vizat şi a declarat presei că nu poate spune dacă acest eveniment are legătură cu recenta tentativă de asasinat împotriva preşedintelui Donald Trump.

„Nu mă voi pronunţa asupra acestui aspect”, a avertizat el. Dacă a fost îndreptat împotriva preşedintelui sau nu, nu ştiu, dar vom afla motivul”, a adăugat Matthew Quinn.

Secret Service a tras asupra unui individ care părea suspect” şi înarmat.

Bărbatul a luat-o la fugă după ce a fost abordat de agenţi şi a deschis focul, a explicat Matthew Quinn.

Autorităţile au răspuns cu focuri de armă şi l-au rănit pe bărbat, care a fost transportat la spital. Starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută.

Un minor a fost rănit în timpul incidentului, care are loc la aproximativ zece zile după ce un bărbat a încercat să pătrundă în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă. Cole Allen, 31 de ani, a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra preşedintelui american.

