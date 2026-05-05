Agenţi federali au deschis, luni, focul asupra unui bărbat înarmat în centrul capitalei Statelor Unite, Washington DC, ceea ce a dus la o scurtă blocare a accesului spre Casa Albă, notează AFP.

Incidentul a avut loc în apropiere de National Mall, o destinaţie turistică populară din capitala americană situată la mică distanţă de Casa Albă, la scurt timp după ce coloana de maşini a vicepreşedintelui JD Vance a trecut prin zonă, a anunţat Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service, responsabil de securitatea înalţilor oficiali americani, potrivit Agerpres.

Totuşi, acesta din urmă nu crede că vicepreşedintele a fost vizat şi a declarat presei că nu poate spune dacă acest eveniment are legătură cu recenta tentativă de asasinat împotriva preşedintelui Donald Trump.

„Nu mă voi pronunţa asupra acestui aspect”, a avertizat el. „Dacă a fost îndreptat împotriva preşedintelui sau nu, nu ştiu, dar vom afla motivul”, a adăugat Matthew Quinn.

Secret Service a tras asupra unui individ care părea „suspect” şi înarmat.

Bărbatul a luat-o la fugă după ce a fost abordat de agenţi şi a deschis focul, a explicat Matthew Quinn.

Autorităţile au răspuns cu focuri de armă şi l-au rănit pe bărbat, care a fost transportat la spital. Starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută.

Un minor a fost rănit în timpul incidentului, care are loc la aproximativ zece zile după ce un bărbat a încercat să pătrundă în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă. Cole Allen, 31 de ani, a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra preşedintelui american.

