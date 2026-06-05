Administrația americană analizează o posibilă revizuire a politicii tarifare promovate de președintele Donald Trump, în încercarea de a găsi un echilibru între angajamentele politice ale președintelui și efectele economice resimțite la nivel intern. Surse apropiate discuțiilor indică faptul că unele dintre tarifele anunțate anterior ar putea fi reduse sau aplicate mai restrâns decât în forma inițială. Discuțiile au loc în contextul unor presiuni tot mai mari din partea mediului de afaceri și a analiștilor economici, care avertizează asupra impactului asupra prețurilor și comerțului, anunță Politico.

Donald Trump dezvăluie treptat noul său regim tarifar, menit să îl înlocuiască pe cel anulat de Curtea Supremă la începutul acestui an.

Până în prezent, acesta este mai moderat decât versiunea anterioară - o recunoaștere a realităților economice actuale ale țării. Administrația Trump a propus săptămâna aceasta noi taxe vamale pentru peste 60 de țări, în urma unor investigații comerciale efectuate în grabă - în multe cazuri sugerând tarife substanțial mai mici decât cele ilegale impuse anul trecut. Casa Albă a anunțat, de asemenea, că va reduce și mai mult tarifele ridicate aplicate produselor fabricate din oțel, aluminiu și cupru, în încercarea de a ușura povara asupra industriilor agricole și manufacturiere, în special.

Este un semn al modului în care agenda comercială a lui Trump este modelată de două forțe divergente: o necesitate politică de a reduce costul bunurilor de uz cotidian și dorința președintelui de a „reindustrializa” SUA prin ridicarea unui zid tarifar ridicat pentru a proteja producția internă.

Acest echilibru va continua să fie pus la încercare, pe măsură ce administrația intenționează să lanseze încă câteva runde de propuneri tarifare în următoarele săptămâni.

„Declarațiile din această săptămână ilustrează perfect acest echilibru”, a spus un avocat specializat în comerț apropiat administrației. „Washingtonul dorește în continuare tarife, dar nu vrea ca fermierii, antreprenorii și producătorii să se confrunte cu prețuri exorbitante la combine, buldozere și alte echipamente de capital. Aceasta este tensiunea pe care administrația încearcă să o gestioneze.”

Recomandările formulate marți de către Reprezentantul Comercial al SUA (USTR) au stârnit reacții vehemente din partea partenerilor comerciali, însă, în culise, mulți au recunoscut că acestea erau, în general, de așteptat și că, în sine, nu vor schimba dinamica negocierilor în curs.

Tarife diferențiate: între parteneri majori și state emergente

Casa Albă a dat de înțeles de luni de zile că intenționează să reintroducă tarifele pe care le-a impus anul trecut asupra unor țări din întreaga lume, după ce Curtea Supremă a hotărât în februarie că acestea erau ilegale. Pe lângă impunerea imediată a unui tarif global temporar de 10%, administrația a răspuns la acea hotărâre prin lansarea a două anchete comerciale asupra fiecărui partener comercial major - și, de asemenea, asupra multora dintre cei minori.

Reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a anunțat marți seara concluziile uneia dintre aceste anchete, concluzionând că toți cei 60 de parteneri investigați nu fac suficient pentru a elimina munca forțată din lanțurile lor de aprovizionare.

Donald Trump s-a lăudat că politicile sale economice au forțat producătorul de cipuri TSMC să investească masiv în SUA, dar tarifele nu ajută deloc industria semiconductorilor, care se bazează pe un lanț de aprovizionare global. Colaj foto: Profimedia Images

Pe baza acestui fapt, el a recomandat o rată a taxelor vamale de 12,5% pentru 44 de țări. De asemenea, el a sugerat o rată a taxelor vamale de 10% pentru țările care au deja legi menite să blocheze mărfurile fabricate prin muncă forțată, precum Uniunea Europeană, Canada și Mexic, precum și pentru țările care au semnat un acord comercial cu administrația și Regatul Unit, care a încheiat un acord-cadru preliminar cu Casa Albă.

În comparație, Trump a amenințat vara trecută cu aplicarea unei taxe vamale de 30% asupra mărfurilor provenite din Uniunea Europeană, înainte de a ajunge la un acord privind reducerea taxelor la 15%, la fel cum s-a întâmplat și în cazul altor parteneri importanți, precum Japonia și Coreea de Sud.

India s-a confruntat cu taxe vamale de 18% în cadrul regimului tarifar al președintelui, declarat între timp ilegal. Iar Brazilia a fost lovită de o taxă vamală de 50%, deși Casa Albă a scutit ulterior o gamă largă de produse braziliene.

UE, China și alți parteneri, vizați de noi investigații comerciale americane

Însă Casa Albă intenționează, de asemenea, să majoreze ușor tarifele față de nivelul stabilit anul trecut pentru mărfurile provenite din țări precum Australia, Argentina și Noua Zeelandă, care erau supuse până acum doar unei taxe de import de 10%.

Cea mai recentă propunere a administrației privind tarifele includea multe dintre aceleași scutiri pentru mărfuri pe care SUA le-au adăugat toamna trecută la runda anterioară de tarife, inclusiv pentru produsele agricole care nu pot fi cultivate în SUA.

Un fost oficial al USTR a declarat că tarifele recomandate de Greer pentru tariful privind munca forțată erau de fapt mai mari decât se așteptau, având în vedere că acestea sunt doar un punct de plecare pentru noul plan tarifar al lui Trump, dar „și scutirile sunt mai ample”.

„În cazurile anterioare, am văzut că cifra finală a scăzut sau a fost amânată, așa că sunt atent și la acest aspect”, a spus persoana respectivă, citată de Politico.

Pe lângă ancheta privind munca forțată, biroul lui Greer se grăbește în prezent să finalizeze o anchetă separată asupra a 16 parteneri comerciali, inclusiv UE, China și o serie de economii în ascensiune din Asia de Sud-Est, pentru a stabili dacă aceștia produc în exces în sectoarele lor de producție pentru a inunda în mod neloial piața americană.

Washingtonul pregătește noi runde de tarife în următoarele săptămâni

Guvernele străine, inclusiv UE, rămân îngrijorate că SUA ar putea folosi acea anchetă pentru a justifica impunerea unei alte taxe în plus față de cele pe care le propune pentru presupuse încălcări legate de munca forțată, crescând astfel tarifele totale la care sunt supuse mărfurile lor.

Acest lucru ar putea pune în pericol acordurile administrației cu Europa, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie, care au negociat toate anul trecut tarife mai mici, cuprinse între 10 și 15 la sută, în schimbul unor angajamente privind accesul pe piață și investițiile străine.

Deși atât Bruxelles, cât și Beijingul au criticat dur noua propunere tarifară în declarații publice, oficialii UE au afirmat în privat că ar putea accepta o rată de 10 la sută. Totuși, aceștia și-au exprimat îngrijorarea că următoarea anchetă comercială ar putea duce la creșterea taxelor la un nivel mult mai ridicat.

Donald Trump a anunțat tarifele impuse țărilor cu care SUA fac comerț. Foto: Profimedia

Propunerea SUA este „mai mult sau mai puțin” sustenabilă, a spus un oficial despre negocierile cu Washingtonul. „Încă așteptăm mai multe detalii despre ce înseamnă acest lucru.”

Alți lideri străini au împărtășit, în general, acest sentiment de prudență.

„Nu este o surpriză”, a declarat miercuri reporterilor prim-ministrul canadian Mark Carney. „Este ceva ce SUA planifică de câteva luni.”

El a subliniat, de asemenea, statutul Canadei ca membru al acordului comercial nord-american cunoscut sub numele de Acordul SUA-Mexic-Canada, care este în mare parte scutit de cea mai recentă serie de taxe impuse de Trump. „Asta ne pune într-o poziție în care, din nou, am avea în continuare cel mai bun acord comercial dintre toți partenerii comerciali ai SUA.”

Sistem tarifar în reconstrucție după decizia Curții Supreme

USTR trebuie încă să organizeze o audiere publică și să solicite comentarii din partea publicului înainte de a finaliza tarifele privind munca forțată - Greer a declarat marți seara că audierea va avea loc pe 7 iulie.

Reprezentanții oficiali din țări precum Mexic, Costa Rica și India au subliniat în declarațiile lor că intenționează să continue colaborarea cu administrația Trump în cadrul anchetei, în speranța de a negocia reduceri suplimentare.

Agenția avansează, de asemenea, în paralel cu investigațiile privind țări individuale. La sfârșitul lunii trecute, a inițiat o anchetă comercială împotriva Vietnamului pentru eșecul acestuia de a proteja drepturile de proprietate intelectuală, ceea ce ar putea duce la o altă serie de tarife impuse Hanoiului.

Săptămâna aceasta, Greer a sugerat impunerea unui tarif de 25% asupra mărfurilor braziliene în urma unei investigații separate - o propunere care trebuie să treacă prin același proces de audieri publice și comentarii în această vară.

Uniunea Europeană încearcă să evite un război comercial cu președintele american Donald Trump. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Scopul principal al efortului este de a menține o barieră comercială în jurul anumitor industrii americane, care să se dovedească mai durabilă din punct de vedere juridic decât ultima rundă de taxe a lui Trump. Dar, chiar și în acest context, administrația dă dovadă de o mai mare disponibilitate de a exclude anumite tipuri de mărfuri cu importanță politică.

Începând din toamna trecută, Casa Albă a luat măsuri pentru a reduce strategic tarifele asupra anumitor mărfuri, pe fondul deteriorării încrederii consumatorilor. În noiembrie, Trump a scutit de tarife peste 1.000 de produse agricole care nu pot fi procurate din SUA - oferind o ușurare la magazinul alimentar, chiar dacă a susținut că această mișcare reflectă în primul rând noile acorduri comerciale.

La sfârșitul anului, a suspendat planurile de a impune noi tarife asupra mobilierului din lemn, iar în această primăvară a anunțat intenția de a negocia cu China reducerea tarifelor pentru anumite categorii de mărfuri „nesensibile”.

Președintele a ajustat, de asemenea, tarifele de 50% aplicate oțelului, aluminiului și cuprului, pe care le extinsese anul trecut pentru a viza nu doar materiile prime, ci și mii de produse fabricate din aceste metale. O actualizare din aprilie a redus taxele vamale pentru o serie de bunuri de uz cotidian, de la cutii de bere la pătuțuri și motociclete.

Incertitudine pentru partenerii comerciali

Luni, Casa Albă a acordat mai multe scutiri de la aceste tarife pentru a ușura și mai mult povara asupra anumitor sectoare, în special agricultura și industria prelucrătoare, care au suportat greul războiului comercial al lui Trump prin costuri ridicate ale factorilor de producție și piețe de export instabile. Războiul din Orientul Mijlociu și creșterea prețurilor la energie nu au făcut decât să intensifice suferința.

„Circumstanțele recente au afectat și afectează în continuare industriile naționale care utilizează echipamente agricole, echipamente și mașini industriale, precum și alte produse conexe”, se arată în proclamația Casei Albe prin care se elimină o parte din tarifele aplicate mașinilor agricole.

Cu toate acestea, un avocat specializat în drept comercial, apropiat de Casa Albă, a avertizat că ultimele excepții de la tarife nu vor face decât să creeze și mai multă confuzie.

„Washingtonul le spune în continuare producătorilor că tarifele la metal sunt necesare pentru a consolida producția internă, apoi se răzgândește și încheie acorduri cu cei mai mari importatori”, a declarat avocatul pentru Politico.

„E versiunea lui Ashton Kutcher a politicii comerciale; tocmai când crezi că toată lumea respectă aceleași reguli, descoperi că ai fost păcălit de un necunoscut cu o șapcă John Deere.”

Editor : C.A.