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Video Schimbare de strategie a lui Donald Trump în privința Iranului: „Ne limităm la a observa situația, cu inflația sa uriașă”

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Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele american Donald Trump a dat de înțeles duminică că este dispus să permită intensificarea presiunilor economice asupra Iranului — în loc să ordone o nouă ofensivă militară — chiar dacă această țară continuă să sfideze Statele Unite. Cu doar o săptămână în urmă, liderul de la Casa Albă era pe punctul de a ordona reluarea operațiunilor militare de amploare. Însă, într-un interviu acordat Axios, acesta nu a lansat nicio nouă amenințare militară.

De asemenea, cel de-al 47-lea președinte american nu și-a exprimat niciun fel de supărare sau frustrare cu privire la faptul că Iranul amână anunțul privind un acord cu Omanul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Sâmbătă, Iranul a publicat o nouă listă de cerințe pentru a permite traficul maritim prin strâmtoare.

„O luăm mai ușor”, a spus Trump în timpul unei scurte convorbiri telefonice. „Nu purtăm decât negocieri parțiale cu ei. Ne limităm la a observa situația din Iran, cu inflația sa uriașă și faptul că nu au bani”, a mai adăugat el.

Liderul american a subliniat că Iranul „se află într-o situație foarte proastă” din punct de vedere economic și nu dispune de fonduri pentru a-și plăti trupele. Blocada navală impusă de SUA a agravat criza economică a regimului iranian, a afirmat Trump.

În același timp, Trump a afirmat că, odată cu scăderea prețului petrolului la puțin peste 75 de dolari pe baril, consumatorii americani resimt mai puțin efectele negative ale războiului.

„O să se rezolve. Mereu se rezolvă. E ca o partidă de șah”, a spus Trump referindu-se la schimbul de replici cu Iranul.

Un acord privind traficul în Strâmtoarea Ormuz a fost negociat între Iran, Oman și SUA și se află în așteptare de câteva zile. În cadrul noului acord, Iranului i s-ar acorda controlul parțial asupra traficului din strâmtoare — un drept pe care nu îl avea înainte de război.

Mediatorii din Qatar și Pakistan erau încrezători că acordul urma să fie anunțat miercuri, dar de atunci perspectivele acestuia par să se fi estompat.

Oficialii americani afirmă, de asemenea, că există disensiuni tot mai mari în cadrul regimului iranian. O tabără, condusă de președintele Masoud Pezeshkian, este extrem de îngrijorată de un colaps economic și consideră că Iranul trebuie să ajungă la un acord cu SUA. O altă tabără, condusă de comandantul Gărzii Revoluționare Islamice, Ahmad Vahidi, respinge orice concesii.

Sâmbătă, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Mohammad Bagher Zolghadr, a prezentat noi condiții pentru redeschiderea strâmtorii — pe lângă cele negociate în cadrul acordului de la Oman.

Zolghadr a declarat într-un comunicat că, pentru ca strâmtoarea să fie redeschisă, Statele Unite trebuie:

  • „Să nu amenințați și nici să nu insultați Iranul în nicio limbă”.
  • „Să pună capăt definitiv războiului împotriva Iranului și a aliaților acestuia din Liban, Gaza, Yemen și Irak”.
  • Să se ridice blocada navală și să se retragă forțele militare din zona înconjurătoare a Iranului.

El a adăugat cererea de despăgubiri integrale pentru pagubele de război, ridicarea tuturor sancțiunilor și deblocarea tuturor fondurilor iraniene înghețate. Până acum câteva săptămâni, aceste cereri constituiau o condiție prealabilă pentru încheierea unui acord nuclear. Acum, Iranul le prezintă drept condiții necesare doar pentru redeschiderea strâmtorii.

Un diplomat din una dintre țările mediatoare a afirmat că declarația lui Zolghadr reflectă luptele politice interne din cadrul regimului.

Oficialii americani au declarat că, în urmă cu o săptămână, Trump era înclinat să reia operațiunile militare majore împotriva Iranului, dar a fost convins să opteze, deocamdată, pentru o dezescaladare a conflictului.

Unul dintre oficiali a afirmat că luptele au permis regimului iranian să evite să facă față consecințelor războiului, pagubelor aduse infrastructurii și crizei economice profunde care s-a creat.

Atunci când Iranul nu se află în război, este nevoit să se confrunte cu o realitate sumbră, fără soluții concrete la îndemână, a declarat oficialul american.

În același timp, a declarat oficialul american, în fiecare noapte ies din Golful Persic aproximativ 8 milioane de barili de petrol prin culoarul sudic al Strâmtorii Ormuz, în coordonare cu armata americană. Statele Unite vor încerca să asigure ieșirea unei cantități mai mari de petrol atât timp cât nu se ajunge la un acord.

„Chestia asta nu s-a terminat. Evident, nu suntem nici la început. Ne aflăm în mijlocul jocului și folosim o întreagă gamă de instrumente — diplomatice, economice, militare — pentru a ne asigura că obținem cel mai bun rezultat pentru poporul american”, a declarat sâmbătă vicepreședintele JD Vance pentru Fox News.

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Editor : A.M.G.

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